Nova pesquisa mostra a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do país
Levantamento Genial/Quaest aponta vantagem do senador em eventual segundo turno contra o petista
Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República entre os eleitores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29, o senador tem 40% das intenções de voto, contra 35% do petista. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.
O resultado dá a Flávio uma vantagem numérica de cinco pontos, superior à margem de erro considerada isoladamente para cada candidato. O levantamento também mostra que a disputa se apresenta mais apertada no cenário de primeiro turno.
O levantamento ouviu presencialmente 1.650 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Como está a disputa no primeiro turno?
Na simulação inicial, Flávio registra 34% das intenções de voto e Lula aparece com 30%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) marcam 3% cada um. A concentração das intenções de voto nos dois primeiros colocados deixa os demais nomes testados distantes da disputa pela liderança.
Como Lula se sai contra outros adversários?
As simulações de segundo turno mostram Lula tecnicamente empatado com Caiado e Zema. Contra o ex-governador de Goiás, o presidente tem 35%, ante 34% do adversário. No confronto com o ex-governador de Minas Gerais, o petista registra 35%, contra 33%.
A única vantagem de Lula entre os cenários apresentados ocorre diante de Renan Santos. Nesse confronto, o presidente alcança 36% das intenções de voto, enquanto o candidato do Missão tem 30%.
O voto dos paulistas já está definido?
Para 57% dos entrevistados, a escolha declarada é definitiva. Outros 42% afirmam que ainda podem mudar de candidato até a eleição.
A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal entre os paulistas. A gestão de Lula é desaprovada por 58% dos eleitores do estado e aprovada por 36%.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.