Nova pesquisa mostra a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do país

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Pesquisa Genial/Quaest revela Flávio Bolsonaro à frente de Lula em um eventual segundo turno em São Paulo, com 40% a 35%. No primeiro turno, a disputa é mais apertada, com ambos tecnicamente empatados. A gestão Lula tem 58% de desaprovação no estado, e 42% dos eleitores paulistas ainda podem mudar de voto.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República entre os eleitores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29, o senador tem 40% das intenções de voto, contra 35% do petista. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

O resultado dá a Flávio uma vantagem numérica de cinco pontos, superior à margem de erro considerada isoladamente para cada candidato. O levantamento também mostra que a disputa se apresenta mais apertada no cenário de primeiro turno.

O levantamento ouviu presencialmente 1.650 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Como está a disputa no primeiro turno?

Na simulação inicial, Flávio registra 34% das intenções de voto e Lula aparece com 30%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) marcam 3% cada um. A concentração das intenções de voto nos dois primeiros colocados deixa os demais nomes testados distantes da disputa pela liderança.

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Como Lula se sai contra outros adversários?

As simulações de segundo turno mostram Lula tecnicamente empatado com Caiado e Zema. Contra o ex-governador de Goiás, o presidente tem 35%, ante 34% do adversário. No confronto com o ex-governador de Minas Gerais, o petista registra 35%, contra 33%.

A única vantagem de Lula entre os cenários apresentados ocorre diante de Renan Santos. Nesse confronto, o presidente alcança 36% das intenções de voto, enquanto o candidato do Missão tem 30%.

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O voto dos paulistas já está definido?

Para 57% dos entrevistados, a escolha declarada é definitiva. Outros 42% afirmam que ainda podem mudar de candidato até a eleição.

A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal entre os paulistas. A gestão de Lula é desaprovada por 58% dos eleitores do estado e aprovada por 36%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.