Nova pesquisa Meio/Ideia mostra para onde vão os votos de Caiado, Cury, Renan e Zema no segundo turno

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A nova pesquisa Meio/Ideia revela como os votos de candidatos como Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos se redistribuem em um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Embora Bolsonaro lidere no agregado desses grupos, a análise individual exige cautela devido às pequenas bases amostrais. Descubra os detalhes.

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A nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra como estão se distribuindo, no segundo turno, os votos de quem escolheu Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos na primeira etapa da eleição presidencial. Considerados em conjunto, esses quatro grupos dão 58,1% das intenções de voto a Flávio Bolsonaro e 31,8% a Lula. Outros 8,8% dizem que votarão em branco ou nulo.

Os cruzamentos individuais, porém, precisam ser lidos com cautela. A própria tabela mostra bases pequenas: são 58 entrevistados que declaram ter votado em Cury, 39 em Caiado, 33 em Renan e apenas 18 em Zema. Isso significa que esses percentuais têm incerteza bem maior do que o resultado geral da pesquisa, cuja margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

Para onde vão os votos de Augusto Cury?

Entre os entrevistados que dizem ter votado em Augusto Cury no primeiro turno, Lula aparece com 48,3% das intenções de voto no segundo, enquanto Flávio Bolsonaro tem 36,2%. Outros 15,5% dizem que votarão em branco ou nulo.

É o único dos quatro grupos em que Lula aparece numericamente à frente no cruzamento apresentado pelo relatório. A base, no entanto, é de apenas 58 entrevistados, o que exige cautela na interpretação.

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Como se dividem os eleitores de Ronaldo Caiado?

Entre os antigos eleitores de Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro aparece com 58,8% e Lula, com 30,8%. Outros 10,3% declaram voto branco ou nulo.

A tabela considera 39 entrevistados que afirmam ter votado em Caiado no primeiro turno. Por causa dessa base reduzida, os números indicam apenas a distribuição observada dentro da amostra e não devem ser tratados com a mesma precisão dos percentuais nacionais.

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O que acontece com os votos de Romeu Zema?

Entre os entrevistados que declaram voto em Romeu Zema no primeiro turno, 77,8% dizem agora votar em Flávio Bolsonaro e 22,2%, em Lula. Não aparecem votos brancos ou nulos nesse recorte.

Esse é também o menor grupo do cruzamento: apenas 18 entrevistados. O percentual, portanto, deve ser interpretado com especial cautela e não como uma estimativa precisa de todo o eleitorado de Zema.

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E para onde foram os votos de Renan Santos?

Entre os eleitores de Renan Santos, Flávio aparece com 90,9% e Lula, com 9,1%. O gráfico não registra branco ou nulo entre os 33 entrevistados que compõem esse grupo.

Mais uma vez, o tamanho reduzido da base impede uma leitura conclusiva sobre o conjunto dos eleitores de Renan. O dado mostra apenas como os entrevistados desse segmento se distribuíram dentro da amostra da Meio/Ideia.

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O que acontece quando os quatro grupos são somados?

Quando Cury, Caiado, Zema e Renan são reunidos em um único grupo, a base sobe para 148 entrevistados. Nesse conjunto, Flávio Bolsonaro aparece com 58,1% das intenções de voto, Lula com 31,8% e branco ou nulo com 8,8%.

O agregado reduz parte da fragilidade dos recortes individuais, embora ainda tenha uma base muito menor do que a amostra total de 1.500 entrevistas. Por isso, o resultado serve para mostrar a direção captada pelo levantamento entre esses eleitores, sem permitir extrapolações além do que a pesquisa efetivamente mediu.

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Como está a disputa no conjunto do eleitorado?

No cenário geral da pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto totais e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3,4%, enquanto 2,6% não sabem responder. Nos votos válidos, os percentuais são de 51,1% para Flávio e 48,9% para Lula.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro geral é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08251/2026-BRASIL.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.