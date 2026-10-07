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Política

Nova pesquisa medirá Flávio x Lula no estado onde senador teve mais que o dobro de votos

Levantamento será divulgado na próxima terça-feira e também vai investigar a disputa pelo governo estadual

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 22h52 | Atualizado em 7 out 2026, 23h06
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu mais que o dobro dos votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Acre, no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O parlamentar conquistou 64,56% dos votos, enquanto o petista obteve 28,73%. Foram 302.807 votos contra 134.770. Agora, uma nova pesquisa Quaest vai medir como está a disputa entre os dois candidatos no estado para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

O levantamento será divulgado na próxima terça-feira, 13 de outubro. Além das intenções de voto para presidente, a pesquisa vai investigar a corrida pelo governo estadual, a avaliação das administrações federal e estadual e a percepção dos eleitores sobre o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Como será medida a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A Quaest vai testar dois cenários de intenção de voto para presidente no Acre. Na pesquisa espontânea, os entrevistados serão convidados a dizer em quem pretendem votar sem a apresentação dos nomes dos candidatos. Na modalidade estimulada, o instituto apresentará os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, além das opções de voto branco ou nulo, abstenção e indecisão.

O questionário também vai investigar a firmeza das escolhas eleitorais. Os participantes deverão informar se consideram o voto definitivo ou se admitem mudar de candidato até o segundo turno. Outra pergunta buscará identificar em quem os entrevistados votaram no primeiro turno.

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Como foi o primeiro turno no Acre?

A disputa presidencial no Acre terminou com uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro sobre Lula. O senador conquistou 64,56% dos votos, contra 28,73% do presidente, uma diferença de 35,83 pontos percentuais.

Na eleição para o governo estadual, Mailza Assis (PP) terminou o primeiro turno na liderança, com 49,76% dos votos. Alan Rick (Republicanos) ficou em segundo lugar, com 32,27%. Os dois disputarão o comando do estado no segundo turno.

Para o Senado, foram eleitos Marcio Bittar (PL), com 25,59% dos votos, e Mara Rocha (Republicanos), com 17,95%. Na disputa pela Câmara dos Deputados, Socorro Neri (PP) recebeu 39.587 votos, enquanto Dr. Fábio Rueda (União Brasil) obteve 33.203. Entre os candidatos à Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP) conquistou 18.149 votos e Fagner Calegario (União Brasil), 13.640.

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O que a Quaest vai investigar na disputa pelo governo do Acre?

Além da corrida presidencial, a pesquisa vai medir as intenções de voto no segundo turno para o governo estadual, disputado por Mailza Assis e Alan Rick. O instituto vai apresentar cenários espontâneo e estimulado, investigar o grau de conhecimento dos candidatos e avaliar a imagem que cada um possui entre os eleitores.

O questionário também pretende identificar quais características os acreanos associam aos dois concorrentes. Os entrevistados deverão apontar quem consideram mais experiente, honesto, inovador, trabalhador e preparado para enfrentar problemas nas áreas de segurança pública, saúde e combate à corrupção.

A Quaest também vai perguntar se os eleitores preferem que o próximo governador seja aliado de Lula, aliado de Bolsonaro ou independente dos dois grupos políticos. Outra pergunta abordará o apoio do ex-governador Gladson Camelí.

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O que causa mais medo no eleitor?

Um dos pontos do questionário será a percepção dos eleitores sobre as consequências da eleição presidencial. A Quaest vai perguntar o que provoca mais medo nos entrevistados: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula. Também será possível responder espontaneamente que teme as duas possibilidades ou que não tem medo de nenhuma delas.

A pesquisa ainda vai medir a expectativa de vitória na eleição presidencial. Os participantes deverão indicar quem acreditam que vencerá o segundo turno, independentemente do candidato em quem pretendem votar.

Outro indicador será a identificação política dos eleitores. O instituto vai investigar quantos se consideram lulistas, bolsonaristas, independentes ou simpatizantes das ideias da esquerda e da direita, sem necessariamente se identificarem com os dois principais grupos políticos. O levantamento também vai avaliar o interesse dos acreanos pelas eleições e a intenção de comparecimento às urnas.

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Quando será divulgada a pesquisa Quaest?

A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03973/2026. As entrevistas serão realizadas entre os dias 9 e 12 de outubro, com divulgação prevista para 13 de outubro. O levantamento ouvirá 1.098 eleitores no Acre. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa é de responsabilidade da Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e foi contratada pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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