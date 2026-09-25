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Política

Nova pesquisa mede disputa pelas duas vagas do Rio no Senado

Levantamento vai ouvir 2.000 eleitores no estado e testa 15 nomes na disputa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h32
Seis políticos, três homens e três mulheres, em diferentes momentos de discursos ou apresentações. Da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo crespo e jaqueta amarela; um homem branco de barba e terno azul; um homem branco de óculos e terno escuro; um homem branco de terno escuro segurando um papel; um homem branco de terno azul claro; e uma mulher branca de cabelo cacheado e blazer preto
Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e Monica Benicio (PSOL) (Bruno Spada / Zeca Ribeiro/ Kayo Magalhães / Roque de Sá / Cicero Rodrigues/CMRJ/Agência Senado)
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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir a disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado nas eleições de outubro. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 24, o levantamento apresentará quinze nomes aos entrevistados e permitirá que cada eleitor indique até dois candidatos.

A pesquisa começa a ser realizada nesta sexta-feira, 25, e seguirá até terça-feira, 29. Os resultados estão previstos para serem divulgados na quarta-feira, 30.

O questionário apresentado pelo instituto reproduz a dinâmica da eleição para o Senado neste ano, em que o eleitor poderá escolher dois candidatos para preencher as duas vagas em disputa pelo estado.

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Quais nomes serão testados para o Senado?

O Real Time Big Data apresentará aos entrevistados os nomes de Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Michelly Xavier (UP), Monica Benicio (PSol), Ó Clemente (Democrata), Paula Falcão (PSTU), Pedro Paulo (PSD), Vinicius Benevides (UP) e Waguinho (Republicanos).

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Os entrevistados serão questionados sobre quem receberia seu primeiro voto e seu segundo voto. O questionário também prevê as alternativas de voto branco ou nulo e de não saber ou não responder.

A formulação permite ao levantamento medir as preferências do eleitorado diante da disputa simultânea pelas duas cadeiras destinadas ao Rio de Janeiro.

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Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa sobre o Senado integra o mesmo levantamento do Real Time Big Data que medirá a disputa pelo governo do Rio. Contratado pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, o estudo foi registrado no TSE sob o número RJ-08712/2026.

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Serão entrevistados 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre 25 e 29 de setembro. As entrevistas serão feitas por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para 30 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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