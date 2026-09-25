Nova pesquisa mede disputa pelas duas vagas do Rio no Senado

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A nova pesquisa Real Time Big Data vai apurar a disputa pelas duas vagas do Senado no Rio de Janeiro. O levantamento, registrado no TSE, testará quinze nomes e permitirá ao eleitor indicar até dois candidatos. Os resultados, que abordarão as preferências para primeiro e segundo voto, serão divulgados em 30 de setembro.

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir a disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado nas eleições de outubro. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 24, o levantamento apresentará quinze nomes aos entrevistados e permitirá que cada eleitor indique até dois candidatos.

A pesquisa começa a ser realizada nesta sexta-feira, 25, e seguirá até terça-feira, 29. Os resultados estão previstos para serem divulgados na quarta-feira, 30.

O questionário apresentado pelo instituto reproduz a dinâmica da eleição para o Senado neste ano, em que o eleitor poderá escolher dois candidatos para preencher as duas vagas em disputa pelo estado.

Quais nomes serão testados para o Senado?

O Real Time Big Data apresentará aos entrevistados os nomes de Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Michelly Xavier (UP), Monica Benicio (PSol), Ó Clemente (Democrata), Paula Falcão (PSTU), Pedro Paulo (PSD), Vinicius Benevides (UP) e Waguinho (Republicanos).

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Os entrevistados serão questionados sobre quem receberia seu primeiro voto e seu segundo voto. O questionário também prevê as alternativas de voto branco ou nulo e de não saber ou não responder.

A formulação permite ao levantamento medir as preferências do eleitorado diante da disputa simultânea pelas duas cadeiras destinadas ao Rio de Janeiro.

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Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa sobre o Senado integra o mesmo levantamento do Real Time Big Data que medirá a disputa pelo governo do Rio. Contratado pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, o estudo foi registrado no TSE sob o número RJ-08712/2026.

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Serão entrevistados 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre 25 e 29 de setembro. As entrevistas serão feitas por meio de abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para 30 de setembro.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.