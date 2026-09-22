Nova pesquisa mede disputa Lula x Flávio no quarto maior colégio eleitoral do país

Uma nova pesquisa Real Time Big Data vai medir a disputa pela Presidência da República entre os eleitores da Bahia, quarto maior colégio eleitoral do Brasil. O levantamento, registrado sob o número BR-02319/2026, será realizado entre 23 e 26 de setembro e terá os resultados divulgados em 28 de setembro.

Ao todo, serão entrevistados 1.600 eleitores e a pesquisa terá uma margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Quem aparece na disputa presidencial?

No primeiro turno, a pesquisa apresenta aos entrevistados treze nomes: Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Escritor Augusto Cury (Avante), Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata).

Além da pergunta estimulada, o questionário inclui uma consulta espontânea, na qual o eleitor responde em quem votaria sem receber uma lista de candidatos. Para um eventual segundo turno, o levantamento testa o confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a última pesquisa do Real Time Big Data na Bahia?

Na rodada anterior, divulgada em 9 de setembro e registrada no TSE sob o número BR-06566/2026, Lula aparecia com 55% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, ante 24% de Flávio Bolsonaro. Escritor Augusto Cury tinha 5%, Renan Santos, 4%, Ronaldo Caiado, 2%, Pablo Marçal, 2%, e Romeu Zema, 1%.

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No cenário de segundo turno entre os dois principais nomes, Lula marcava 61%, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 30%. Brancos e nulos somavam 6%, e 3% não sabiam ou não responderam.

A pesquisa contou com 1600 entrevistados e foi realizada entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é 2 pontos percentuais para cima e para baixa e o nível de confiança é de 95%.

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Que outros temas entram no levantamento?

Além das intenções de voto para presidente e do confronto de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o questionário mede a rejeição aos nomes apresentados na disputa presidencial. Também pergunta se o eleitor aprova ou desaprova o desempenho de Lula à frente do governo federal e como avalia sua gestão, entre as opções ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.