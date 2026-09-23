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Política

Nova pesquisa mede as chances de Rafael Fonteles ser eleito no primeiro turno no Piauí

Levantamento da AtlasIntel vai ouvir 1.200 eleitores e também testa a disputa pelas duas vagas ao Senado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h19
Rafael Fonteles
Rafael Fonteles (PT) (Gabriela Biló/Folhapress/.)
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Nova pesquisa mede as chances de Rafael Fonteles ser eleito no primeiro turno no Piauí Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da AtlasIntel registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta, 23, vai medir o cenário da disputa pelo governo do Piauí, pouco mais de três semanas depois de um levantamento do mesmo instituto mostrar Rafael Fonteles (PT) com mais de 60% das intenções de voto. A nova rodada também pesquisará a corrida pelas duas vagas ao Senado, cenários para presidente e a avaliação do atual governador.

A pesquisa começou a ser realizada nesta quarta-feira, 23, e terá entrevistas até segunda-feira, 28. A divulgação dos resultados está prevista para terça-feira, 29.

Quem será testado na disputa pelo governo do Piauí?

No cenário estimulado para governador, o questionário apresenta onze nomes aos entrevistados.

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A lista reúne Dra. Lúcia Santos (PSDB), Elizeu Aguiar (Novo), Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo pelo Piauí (Avante), Joel Rodrigues (PP), Lourdes Melo (PCO), Professor Gisvaldo (PSOL), Professor Jurity (DC), Rafael Fonteles (PT), Ravenna da Inclusão (Democrata) e Santiago Belizário (UP).

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Os eleitores também poderão declarar voto branco ou nulo ou responder que ainda não sabem em quem votar.

Como será medida a corrida pelas duas vagas ao Senado?

A pesquisa apresenta dezoito nomes para as duas vagas que estarão em disputa no Senado pelo Piauí. O questionário separa o primeiro e o segundo voto e impede que o entrevistado escolha o mesmo candidato duas vezes.

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Entre os nomes testados estão Ciro Nogueira (PP), Júlio César (PSD), Marcelo Castro (MDB), Tiago Junqueira (PL), Antônio Barros (Novo), Antônio José Lira (Avante), Jorge Lopes (PSDB) e Major Paulo Roberto (Mobiliza).

Também aparecem Clóves José (PCO), Danniel Rocha (PSTU), Dionísio Carvalho (DC), Francinaldo Leão (PSOL), Irmão Evandro Marques (DC), Jardenya Bezerra (Democrata), Maria Madalena Nunes (PSOL), Missionário Evandro Craveiro (Democrata), Pedro Laurentino (UP) e Toinho Dufrango (Mobiliza).

Como estava a disputa na última pesquisa AtlasIntel?

Na rodada anterior da AtlasIntel, divulgada em 3 de setembro, Rafael Fonteles tinha 62,4% das intenções de voto para o governo do Piauí. Joel Rodrigues (PP) aparecia com 20,9%. Na sequência, Lúcia Santos (PSDB) registrava 1,5%, Lourdes Melo (PCO), 0,8%, Elizeu Aguiar (Novo) e Professor Gisvaldo (PSOL), 0,6% cada, e Gustavo pelo Piauí (Avante), 0,5%. Geraldo Carvalho (PSTU), Professor Jurity (DC) e Santiago Belizário (UP) tinham 0,2% cada, enquanto Ravenna da Inclusão (Democrata) não pontuava. Brancos e nulos somavam 6,3%, e 5,7% estavam indecisos.

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A pesquisa anterior ouviu 1.622 eleitores pela internet entre 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Como aparecem os cenários para presidente?

A AtlasIntel também vai medir a intenção de voto dos piauienses para presidente. O cenário estimulado reúne Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), o escritor Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata).

Em um eventual segundo turno, o levantamento testa cinco confrontos, todos envolvendo Lula. O petista é colocado frente a frente com Flávio Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury.

A pesquisa também medirá a aprovação e a avaliação do presidente, além da imagem de Lula, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e outros nomes nacionais incluídos no questionário.

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Como será feita a pesquisa?

A AtlasIntel pretende entrevistar 1.200 eleitores do Piauí entre 23 e 28 de setembro. A coleta será realizada por meio de questionário estruturado pela internet, com pós-estratificação da amostra de acordo com características do eleitorado do estado.

A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela TV Meio Norte por 80.000 reais. A divulgação está prevista para 29 de setembro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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