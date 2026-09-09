🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Política

Nova pesquisa mede a disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

Levantamento da Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Pernambuco e testa cenários de primeiro e segundo turno para a Presidência

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 22h31
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova pesquisa mede a disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa eleitoral com eleitores de Pernambuco sobre a disputa pela Presidência da República foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e será divulgada em 15 de setembro. O levantamento, da Real Time Big Data, ouvirá 1.600 pessoas entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026.

O que a pesquisa vai medir?

O levantamento apresenta diferentes cenários para a eleição presidencial. Na intenção de voto estimulada, os entrevistados são apresentados a uma lista com 13 nomes e perguntados em quem votariam se a eleição fosse realizada naquele momento. O questionário também prevê uma pergunta espontânea, na qual o eleitor declara livremente sua preferência, sem receber uma lista de candidatos.

Entre os nomes incluídos estão Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Clariana Barão (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata).

A pesquisa testa um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados são questionados sobre em quem votariam caso a eleição presidencial fosse para um segundo turno entre os dois.

Siga
Continua após a publicidade

O levantamento ainda mede a rejeição aos candidatos apresentados no cenário de primeiro turno, perguntando em quais nomes o eleitor não votaria para presidente.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que os eleitores dizem sobre o governo Lula?

Além da intenção de voto, o questionário investiga a avaliação do governo do presidente Lula. Os entrevistados são perguntados se aprovam ou desaprovam seu desempenho à frente do governo federal.

Em seguida, o levantamento pede uma avaliação mais detalhada, com as opções ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

Quando a pesquisa será realizada?

A coleta de dados ocorrerá entre 10 e 14 de setembro de 2026, com 1.600 entrevistas. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um modelo de amostragem aleatório simples. O nível de confiança estimado é de 95%.

Continua após a publicidade

A pesquisa foi realizada pela Real Time Mídia Ltda., nome fantasia Real Time Big Data, e contratada pela Rádio e Televisão Record S.A., Rede Record de Televisão e/ou Record TV.

O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00283/2026. A divulgação está prevista para 15 de setembro de 2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pernambuco
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).