Nova pesquisa mede a disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

Uma nova pesquisa eleitoral com eleitores de Pernambuco sobre a disputa pela Presidência da República foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e será divulgada em 15 de setembro. O levantamento, da Real Time Big Data, ouvirá 1.600 pessoas entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026.

O que a pesquisa vai medir?

O levantamento apresenta diferentes cenários para a eleição presidencial. Na intenção de voto estimulada, os entrevistados são apresentados a uma lista com 13 nomes e perguntados em quem votariam se a eleição fosse realizada naquele momento. O questionário também prevê uma pergunta espontânea, na qual o eleitor declara livremente sua preferência, sem receber uma lista de candidatos.

Entre os nomes incluídos estão Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Clariana Barão (DC), o escritor Augusto Cury (Avante) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata).

A pesquisa testa um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados são questionados sobre em quem votariam caso a eleição presidencial fosse para um segundo turno entre os dois.

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O levantamento ainda mede a rejeição aos candidatos apresentados no cenário de primeiro turno, perguntando em quais nomes o eleitor não votaria para presidente.

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O que os eleitores dizem sobre o governo Lula?

Além da intenção de voto, o questionário investiga a avaliação do governo do presidente Lula. Os entrevistados são perguntados se aprovam ou desaprovam seu desempenho à frente do governo federal.

Em seguida, o levantamento pede uma avaliação mais detalhada, com as opções ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

Quando a pesquisa será realizada?

A coleta de dados ocorrerá entre 10 e 14 de setembro de 2026, com 1.600 entrevistas. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um modelo de amostragem aleatório simples. O nível de confiança estimado é de 95%.

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A pesquisa foi realizada pela Real Time Mídia Ltda., nome fantasia Real Time Big Data, e contratada pela Rádio e Televisão Record S.A., Rede Record de Televisão e/ou Record TV.

O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00283/2026. A divulgação está prevista para 15 de setembro de 2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.