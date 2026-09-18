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Política

Nova pesquisa mede a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Nordeste

Levantamento com 900 entrevistas testa cenários para a eleição presidencial, além de seis candidatos ao governo e dez nomes para o Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 22h47
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Nova pesquisa mede a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 na Bahia vai medir a disputa pelo governo do estado e pelo Senado, além de testar cenários para a eleição presidencial. O levantamento no maior colégio eleitoral do Nordeste inclui treze postulantes ao Planalto, seis candidatos ao Palácio de Ondina, dez nomes na corrida por duas vagas ao Senado e perguntas sobre intenção de voto, potencial de voto, rejeição e definição das escolhas eleitorais.

A pesquisa, contratada pela TV Bahia, foi registrada sob o número BR-03961/2026. Foram realizadas 900 entrevistas entre os dias 20 e 23 de setembro de 2026, com divulgação prevista para 24 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Como aparece a disputa presidencial entre os baianos?

O primeiro turno é testado com treze nomes: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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O questionário também testa um segundo turno entre Flavio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), além de perguntar se a escolha para presidente é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

A pesquisa mede ainda a aprovação do governo Lula e pergunta aos entrevistados qual dos dois cenários provoca mais medo: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está desenhada a disputa pelo governo da Bahia?

O levantamento testa seis nomes na corrida pelo governo da Bahia: ACM Neto (União), Ariel Capistrano (DC), Aroldo Felix (UP), Jerônimo Rodrigues (PT), Maria Bona (PCO) e Ronaldo Mansur (PSOL). A pesquisa também pergunta aos eleitores se já escolheram seu candidato e apresenta uma rodada estimulada com os nomes e partidos.

O questionário investiga ainda se a escolha para governador é definitiva ou pode mudar até a eleição. Em um cenário de segundo turno, a disputa testada coloca ACM Neto (União) contra Jerônimo Rodrigues (PT).

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A pesquisa também avalia a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) por meio de três perguntas. Os entrevistados são questionados se aprovam ou desaprovam o trabalho realizado pelo governador, como classificam sua administração — de ótimo a péssimo — e se consideram que ele merece ou não ser reeleito.

Quanto os eleitores estão interessados na eleição?

O questionário mede ainda o interesse dos baianos pelas eleições deste ano, classificando os entrevistados entre muito interessados, pouco interessados e nada interessados.

Outra pergunta procura identificar o perfil político do eleitor, com opções que vão desde quem se considera lulista até quem se considera bolsonarista, passando por eleitores que se identificam mais com ideias de esquerda ou de direita e por aqueles que se declaram independentes.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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