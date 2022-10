Nova pesquisa mantém vantagem de Tarcísio sobre Haddad em SP

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantendo a sua vantagem contra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) em São Paulo. Tarcísio tem 49% das intenções de voto totais, enquanto Haddad fica com 36%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-ministro de Jair Bolsonaro oscilou um ponto positivamente em comparação com a pesquisa da semana anterior, quando tinha 48% a 36% contra o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva ao governo de São Paulo. Os indecisos caíram de 10% para 8%, e os brancos e nulos aumentaram de 6% para 7%.

Quando são levados em consideração apenas os votos válidos, o bolsonarista tem 58% contra 42% do petista.

Na última sondagem feita pelo instituto antes do primeiro turno, divulgada em 22 de agosto (mais de um mês antes das eleições), Haddad liderava com 34% das intenções de voto, enquanto Tarcísio e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) empatavam com 20%. Nas urnas, o bolsonarista terminou na frente, com 42,3%. O petista fez 35,7% e o tucano ficou com 18,4%.

O instituto ouviu 1.200 eleitores entre os dias 17 e 18 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE com o número SP-08867/2022.