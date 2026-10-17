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Política

Nova pesquisa Ipespe mostra para onde vão os votos de Cury, Caiado e Renan no segundo turno

Pesquisa mostra que um candidato está numericamente à frente entre os eleitores dos três que foram eliminados no primeiro turno

Por Da Redação 17 out 2026, 11h11
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Os seis foram os principais candidatos à Presidência em 2026 (Reprodução/.)
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Nova pesquisa Ipespe mostra para onde vão os votos de Cury, Caiado e Renan no segundo turno Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 17, mostra como parte dos eleitores de candidatos eliminados no primeiro turno está se redistribuindo entre Flávio Bolsonaro e Lula. Entre os votantes de Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos, Flávio aparece numericamente à frente no segundo turno.

Para onde foram os votos de Augusto Cury?

Entre os eleitores que dizem ter votado em Augusto Cury no primeiro turno, 50% afirmam agora que votarão em Flávio Bolsonaro e 31% em Lula. Outros 3% declaram voto branco ou nulo, enquanto 17% não sabem ou não responderam.

A diferença numérica entre os dois finalistas nesse grupo é de 19 pontos percentuais.

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E os votos de Ronaldo Caiado?

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, 59% declaram voto em Flávio Bolsonaro no segundo turno, enquanto 18% dizem votar em Lula. Outros 6% afirmam que votarão em branco ou nulo e 18% não sabem ou não responderam.

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Esse é o maior percentual de migração para Flávio entre os três eleitorados apresentados separadamente pelo Ipespe.

Como se dividem os eleitores de Renan Santos?

O eleitorado de Renan Santos apresenta uma distribuição mais fragmentada. Flávio aparece com 40% e Lula, com 20%, enquanto 32% dizem que votarão em branco ou nulo. Outros 8% não sabem ou não responderam.

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Nesse grupo, portanto, quase um terço afirma que não pretende escolher nenhum dos dois finalistas.

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O que acontece com os votos dos demais candidatos?

O Ipespe reúne os demais candidatos do primeiro turno em uma categoria única chamada “Outros”, correspondente a 1% do recall declarado. Nesse grupo, 55% dizem votar em Flávio, 27% em Lula, 9% em branco ou nulo e 9% não sabem ou não responderam.

Como Zema não aparece isoladamente nessa tabela, não é possível atribuir a ele esses percentuais sem extrapolar o que o relatório mostra.

Lula e Flávio mantêm seus próprios eleitores?

Sim. Entre os entrevistados que afirmam ter votado em Flávio no primeiro turno, 97% permanecem com ele no segundo, enquanto 2% dizem votar em Lula. Entre os eleitores de Lula, 96% continuam com o presidente e 1% migra para Flávio.

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Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Ipespe/Abrapel ouviu 1.500 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro máxima é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, para resultados próximos de 50%, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00223/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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