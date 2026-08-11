Nova pesquisa em SP testa Tarcísio x Haddad após primeiro debate na Band

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Uma nova pesquisa eleitoral do Instituto Vox Brasil em São Paulo avaliará o impacto do primeiro debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. O levantamento, que começa a ouvir 1.480 eleitores, medirá intenções de voto para governador, um eventual 2º turno e a corrida pelo Senado, além da percepção do público sobre o desempenho dos candidatos no confronto direto. A divulgação está prevista para 16 de agosto.

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Uma nova pesquisa eleitoral registrada em São Paulo pelo Instituto Vox Brasil vai medir o confronto entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad depois do primeiro debate entre candidatos ao governo paulista, realizado pela Band no domingo, 9.

O levantamento começa a ouvir 1.480 eleitores do estado de São Paulo com 16 anos ou mais nesta terça-feira, 11, e tem divulgação prevista para domingo, 16 de agosto. A margem de erro máxima prevista é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Além de testar a intenção de voto para dois senadores, governador e um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, a pesquisa inclui uma sequência de perguntas sobre o debate, com questões destinadas a medir o alcance da transmissão, a avaliação do encontro e a percepção dos eleitores sobre o desempenho dos dois candidatos no confronto direto.

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O que a pesquisa vai medir sobre Tarcísio e Haddad?

No cenário estimulado para o governo de São Paulo, os entrevistados poderão escolher entre Carlos Machado, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia, Vivian Mendes e Izadora Dias. O questionário também oferece as opções de voto branco ou nulo e de não saber ou não opinar.

O levantamento testará ainda um eventual segundo turno diretamente entre Haddad e Tarcísio. Outra pergunta medirá a rejeição aos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes.

A pesquisa também perguntará aos eleitores se aprovam ou desaprovam a administração de Tarcísio à frente do governo paulista e se o voto declarado neste momento é definitivo ou ainda pode mudar.

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Como o debate da Band entra no levantamento?

Uma parte específica do questionário foi elaborada para avaliar a repercussão do debate realizado no domingo. Primeiro, os entrevistados serão questionados sobre se souberam da realização do encontro. Aos que responderem positivamente, a pesquisa perguntará quanto do debate foi acompanhado, desde a transmissão integral até apenas alguns trechos.

Os eleitores também poderão classificar o debate como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Outra pergunta procura identificar se, na percepção do público, os candidatos falaram mais sobre propostas para São Paulo, críticas e ataques aos adversários, problemas do governo federal ou questões relacionadas à atual administração estadual.

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O questionário ainda prevê a opção de que tenha havido equilíbrio entre propostas e críticas.

Quem foi melhor no confronto direto?

A pesquisa fará uma pergunta específica sobre o embate entre os dois principais personagens testados no levantamento: Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad.

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Os entrevistados serão questionados sobre quem consideraram melhor no confronto direto durante o debate. Além dos nomes de Tarcísio e Haddad, será possível responder que os dois foram iguais, que nenhum dos dois se destacou ou não opinar.

Como a pesquisa ainda está em fase de coleta, não há resultados disponíveis sobre o desempenho atribuído a cada candidato nem sobre eventual efeito do debate na intenção de voto.

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O que será perguntado sobre a disputa pelo Senado?

O levantamento também vai testar a corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado. Em uma primeira pergunta, os entrevistados terão de indicar em quem votariam para senador caso a eleição fosse realizada hoje.

O questionário apresenta os nomes de André do Prado, Guilherme Derrite, Maíra de Souza, Márcio Alves, Marina Silva, Weller Gonçalves, Ricardo Salles, Simone Tebet, Soninha Francine, Eliana Ferreira, Geraldo Rufino, Petter Maahs e Ednelson Cesaretti. Também estão previstas as respostas nenhum, branco ou nulo e não sabe ou não opinou.

Na sequência, a pesquisa lembrará ao entrevistado que, em 2026, cada eleitor votará em dois senadores e perguntará quem seria seu segundo candidato. A relação de nomes apresentada será a mesma.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.