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Política

Nova pesquisa em São Paulo testa a disputa Tarcísio x Haddad pelo governo

Levantamento começa nesta quarta-feira, 9, e vai ouvir 2.000 eleitores

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 13h20
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Nova pesquisa em São Paulo testa a disputa Tarcísio x Haddad pelo governo Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa eleitoral começa a ser realizada nesta quarta-feira, 9, em São Paulo para medir a disputa pelo governo do estado. O levantamento do Real Time Big Data terá entre os principais pontos um confronto entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), tanto em um cenário de primeiro turno quanto em uma simulação de segundo turno.

A pesquisa ouvirá 2.000 eleitores entre esta quarta-feira, 9, e sábado, 12. A divulgação dos resultados está prevista para segunda-feira, 14.

Além da intenção de voto para governador, o instituto vai medir a rejeição aos nomes apresentados e a aprovação e a avaliação da gestão de Tarcísio à frente do governo paulista.

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Quem será testado na disputa pelo governo?

O questionário começa com uma pergunta espontânea, na qual os entrevistados poderão dizer livremente em quem votariam para governador de São Paulo se a eleição fosse hoje.

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Na pesquisa estimulada, sete nomes serão apresentados aos eleitores: Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).

Os entrevistados também poderão responder que votariam em branco ou nulo ou que ainda não sabem em quem votar.

Como será o confronto entre Tarcísio e Haddad?

O Real Time Big Data vai simular um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad. Neste cenário, o eleitor terá de escolher entre os dois nomes ou indicar voto branco ou nulo. Também haverá a opção de não saber ou não responder.

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O confronto direto permitirá medir como os dois se posicionam em uma disputa restrita pelo governo paulista, além do desempenho de ambos no cenário mais amplo de primeiro turno.

Quem enfrenta maior rejeição?

O levantamento também perguntará em quais dos sete nomes apresentados o eleitor não votaria para governador de São Paulo.

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A pesquisa permitirá, assim, comparar a rejeição de Tarcísio e Haddad com a dos demais nomes incluídos no questionário. O entrevistado poderá ainda afirmar que poderia votar em todos ou que não sabe responder.

Como os paulistas avaliam o governo Tarcísio?

Outro bloco da pesquisa será dedicado à administração estadual. Os entrevistados serão questionados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Tarcísio de Freitas à frente do governo de São Paulo.

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Também terão de avaliar a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima. O questionário inclui ainda uma pergunta sobre a disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado.

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Como será feita a pesquisa?

O Real Time Big Data realizará 2.000 entrevistas em todo o estado de São Paulo entre 9 e 12 de setembro. A coleta será feita por abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

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A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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