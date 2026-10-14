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Política

Nova pesquisa em estado do Norte onde Flávio teria sido eleito em primeiro turno mede disputa com Lula no segundo

Levantamento também testará a disputa estadual entre Professora Dorinha e Vicentinho Junior

Por Da Redação 14 out 2026, 12h58 | Atualizado em 14 out 2026, 12h59
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Nova pesquisa em estado do Norte onde Flávio teria sido eleito em primeiro turno mede disputa com Lula no segundo Priorize VEJA no Google

Um novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas sobre o segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro deve ser divulgado na próxima segunda-feira, 19, com recorte específico para o eleitorado do Tocantins. A sondagem também vai medir a disputa pelo governo do estado entre Professora Dorinha e Vicentinho Junior.

A pesquisa fará perguntas espontânea e estimulada sobre a eleição presidencial. No cenário estimulado, os entrevistados escolherão entre Flávio Bolsonaro e Lula, além das opções de voto branco ou nulo e de indecisão.

Como foi o primeiro turno no Tocantins?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro teve 50,44% dos votos no estado, com 469.321 votos. Lula ficou com 43,42%, ou 404.009 votos.

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A nova pesquisa permitirá observar como a disputa entre os dois candidatos se comporta agora no segundo turno, depois de uma diferença de 7,02 pontos percentuais entre eles na primeira votação.

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Como será medida a disputa presidencial?

O Instituto Paraná de Pesquisas perguntará primeiro, de forma espontânea, em quem o eleitor votaria se o segundo turno fosse realizado hoje. Em seguida, apresentará os nomes de Flávio Bolsonaro e Lula em um cenário estimulado.

Além dos dois candidatos, o questionário prevê as opções “nenhum/branco/nulo” e “não sabe/não opinou”.

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O levantamento também vai medir a eleição para governador?

Sim. A pesquisa inclui um bloco específico sobre o segundo turno para o governo do Tocantins. Primeiro, os entrevistados responderão espontaneamente em quem votariam. Depois, serão apresentados os nomes de Professora Dorinha e Vicentinho Junior.

O questionário também medirá o potencial de voto e a rejeição dos dois candidatos ao governo. Para cada um, o eleitor poderá responder que com certeza votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum ou que não conhece suficientemente para opinar.

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Quais perfis dos eleitores serão identificados?

O levantamento coletará informações sobre gênero, idade, escolaridade, renda domiciliar e ocupação principal dos entrevistados. Esses dados poderão permitir a divulgação de cruzamentos sobre o comportamento eleitoral de diferentes segmentos, caso apareçam no relatório final.

A pesquisa ainda perguntará se o eleitor participou, nos dez dias anteriores à entrevista, de alguma celebração religiosa, como missa, culto ou outra cerimônia de sua religião.

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Como será feita a pesquisa?

O levantamento ouvirá 1.500 eleitores do Tocantins entre os dias 14 e 17 de outubro por meio de entrevistas telefônicas com questionário estruturado e amostra representativa do eleitorado do estado.

A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09051/2026 e será divulgada no dia 19 de outubro.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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