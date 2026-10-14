Nova pesquisa em estado do Norte onde Flávio teria sido eleito em primeiro turno mede disputa com Lula no segundo

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Uma nova pesquisa do Paraná Pesquisas será divulgada na segunda, 19, analisando o segundo turno presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro no Tocantins. O levantamento também cobrirá a disputa para o governo estadual, medindo votos espontâneos e estimulados, potencial de voto e rejeição. Detalhes sobre a metodologia e o perfil dos eleitores entrevistados serão revelados.

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Um novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas sobre o segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro deve ser divulgado na próxima segunda-feira, 19, com recorte específico para o eleitorado do Tocantins. A sondagem também vai medir a disputa pelo governo do estado entre Professora Dorinha e Vicentinho Junior.

A pesquisa fará perguntas espontânea e estimulada sobre a eleição presidencial. No cenário estimulado, os entrevistados escolherão entre Flávio Bolsonaro e Lula, além das opções de voto branco ou nulo e de indecisão.

Como foi o primeiro turno no Tocantins?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro teve 50,44% dos votos no estado, com 469.321 votos. Lula ficou com 43,42%, ou 404.009 votos.

A nova pesquisa permitirá observar como a disputa entre os dois candidatos se comporta agora no segundo turno, depois de uma diferença de 7,02 pontos percentuais entre eles na primeira votação.

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Como será medida a disputa presidencial?

O Instituto Paraná de Pesquisas perguntará primeiro, de forma espontânea, em quem o eleitor votaria se o segundo turno fosse realizado hoje. Em seguida, apresentará os nomes de Flávio Bolsonaro e Lula em um cenário estimulado.

Além dos dois candidatos, o questionário prevê as opções “nenhum/branco/nulo” e “não sabe/não opinou”.

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O levantamento também vai medir a eleição para governador?

Sim. A pesquisa inclui um bloco específico sobre o segundo turno para o governo do Tocantins. Primeiro, os entrevistados responderão espontaneamente em quem votariam. Depois, serão apresentados os nomes de Professora Dorinha e Vicentinho Junior.

O questionário também medirá o potencial de voto e a rejeição dos dois candidatos ao governo. Para cada um, o eleitor poderá responder que com certeza votaria, poderia votar, não votaria de jeito nenhum ou que não conhece suficientemente para opinar.

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Quais perfis dos eleitores serão identificados?

O levantamento coletará informações sobre gênero, idade, escolaridade, renda domiciliar e ocupação principal dos entrevistados. Esses dados poderão permitir a divulgação de cruzamentos sobre o comportamento eleitoral de diferentes segmentos, caso apareçam no relatório final.

A pesquisa ainda perguntará se o eleitor participou, nos dez dias anteriores à entrevista, de alguma celebração religiosa, como missa, culto ou outra cerimônia de sua religião.

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Como será feita a pesquisa?

O levantamento ouvirá 1.500 eleitores do Tocantins entre os dias 14 e 17 de outubro por meio de entrevistas telefônicas com questionário estruturado e amostra representativa do eleitorado do estado.

A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09051/2026 e será divulgada no dia 19 de outubro.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.