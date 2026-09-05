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Política

Nova pesquisa do instituto Paraná testa disputa Paes x Ruas pelo governo do Rio e corrida ao Senado

Levantamento testará Eduardo Paes contra oito adversários, além de medir rejeição e os dois votos para senador no estado

Por Da Redação 5 set 2026, 11h00
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de camisa clara e paletó escuro falando em microfone; um homem de cabelo raspado e terno azul com gravata clara falando em microfone; e um homem de cabelo grisalho e terno escuro com gravata listrada falando em microfone
Eduardo Paes, Douglas Ruas e Anthony Garotinho: candidatos ao governo do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil; Alex Ramos/Alerj e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
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Uma nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas prevista para ser divulgada na terça-feira, 8, como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro e pelas duas vagas ao Senado em jogo nas eleições deste ano. O levantamento testará Eduardo Paes contra oito adversários em um dos cenários de primeiro turno e também medirá a rejeição aos candidatos ao Palácio Guanabara.

A pesquisa ouvirá 1.600 eleitores fluminenses entre os dias 5 e 7 de setembro. No Senado, o questionário apresenta 16 nomes e pergunta separadamente em quem o eleitor votaria para a primeira e para a segunda vaga.

Quem será testado na disputa pelo governo do Rio?

A Paraná Pesquisas fará inicialmente uma pergunta espontânea sobre a corrida estadual e, depois, apresentará dois cenários estimulados.

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No primeiro estarão Eduardo Paes, Douglas Ruas, Garotinho, André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Juliete, Luan Monteiro e William Siri.

O segundo cenário retira Garotinho e mantém os outros oito nomes. Assim, o levantamento permitirá observar como a ausência do ex-governador altera a distribuição das intenções de voto entre os demais concorrentes.

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Quem enfrenta a maior rejeição?

A pesquisa também vai perguntar em quais candidatos ao governo do Rio o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Nesse bloco, estarão os mesmos nove nomes do primeiro cenário estimulado: André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri. Como a pergunta admite mais de uma resposta, o eleitor poderá rejeitar mais de um candidato.

Quem está na disputa pelas duas vagas ao Senado?

O Paraná Pesquisas também vai medir a corrida pelas duas cadeiras do Rio de Janeiro no Senado.

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A lista tem Benedita da Silva, Carlos Jordy, Carlos Portinho, Comandante Ribeiro Afonso, Helio Secco, Luciano Mattos, Luiz Eugênio, Marcelo Crivella, Marcos Dias, Michelly Xavier, Monica Benicio, Ó Clemente, Paula Falcão, Pedro Paulo, Vinicius Benevides e Waguinho.

Antes da lista estimulada, o instituto fará uma pergunta espontânea para saber quais nomes já aparecem na lembrança do eleitor.

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Como serão medidos os dois votos para senador?

Como cada eleitor poderá escolher dois senadores em 2026, o instituto fará duas perguntas separadas.

Primeiro, apresentará os 16 candidatos e perguntará em quem o entrevistado votaria. Na sequência, usando a mesma lista, pedirá que o eleitor indique seu segundo candidato ao Senado. Também será possível responder que não tem uma segunda opção.

O formato permitirá observar não apenas quais nomes aparecem na dianteira, mas também quais candidatos surgem com mais força como segunda escolha do eleitor fluminense.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O levantamento Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-01671/2026. O levantamento será realizado presencialmente e em domicílios, com questionário estruturado, entre os dias 5 e 7 de setembro, com 1.600 eleitores do estado do Rio de Janeiro. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para terça-feira, 8 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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