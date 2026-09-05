Nova pesquisa do instituto Paraná testa disputa Paes x Ruas pelo governo do Rio e corrida ao Senado
Levantamento testará Eduardo Paes contra oito adversários, além de medir rejeição e os dois votos para senador no estado
Uma nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas prevista para ser divulgada na terça-feira, 8, como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro e pelas duas vagas ao Senado em jogo nas eleições deste ano. O levantamento testará Eduardo Paes contra oito adversários em um dos cenários de primeiro turno e também medirá a rejeição aos candidatos ao Palácio Guanabara.
A pesquisa ouvirá 1.600 eleitores fluminenses entre os dias 5 e 7 de setembro. No Senado, o questionário apresenta 16 nomes e pergunta separadamente em quem o eleitor votaria para a primeira e para a segunda vaga.
Quem será testado na disputa pelo governo do Rio?
A Paraná Pesquisas fará inicialmente uma pergunta espontânea sobre a corrida estadual e, depois, apresentará dois cenários estimulados.
No primeiro estarão Eduardo Paes, Douglas Ruas, Garotinho, André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Juliete, Luan Monteiro e William Siri.
O segundo cenário retira Garotinho e mantém os outros oito nomes. Assim, o levantamento permitirá observar como a ausência do ex-governador altera a distribuição das intenções de voto entre os demais concorrentes.
Quem enfrenta a maior rejeição?
A pesquisa também vai perguntar em quais candidatos ao governo do Rio o eleitor não votaria de jeito nenhum.
Nesse bloco, estarão os mesmos nove nomes do primeiro cenário estimulado: André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri. Como a pergunta admite mais de uma resposta, o eleitor poderá rejeitar mais de um candidato.
Quem está na disputa pelas duas vagas ao Senado?
O Paraná Pesquisas também vai medir a corrida pelas duas cadeiras do Rio de Janeiro no Senado.
A lista tem Benedita da Silva, Carlos Jordy, Carlos Portinho, Comandante Ribeiro Afonso, Helio Secco, Luciano Mattos, Luiz Eugênio, Marcelo Crivella, Marcos Dias, Michelly Xavier, Monica Benicio, Ó Clemente, Paula Falcão, Pedro Paulo, Vinicius Benevides e Waguinho.
Antes da lista estimulada, o instituto fará uma pergunta espontânea para saber quais nomes já aparecem na lembrança do eleitor.
Como serão medidos os dois votos para senador?
Como cada eleitor poderá escolher dois senadores em 2026, o instituto fará duas perguntas separadas.
Primeiro, apresentará os 16 candidatos e perguntará em quem o entrevistado votaria. Na sequência, usando a mesma lista, pedirá que o eleitor indique seu segundo candidato ao Senado. Também será possível responder que não tem uma segunda opção.
O formato permitirá observar não apenas quais nomes aparecem na dianteira, mas também quais candidatos surgem com mais força como segunda escolha do eleitor fluminense.
O levantamento Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-01671/2026. O levantamento será realizado presencialmente e em domicílios, com questionário estruturado, entre os dias 5 e 7 de setembro, com 1.600 eleitores do estado do Rio de Janeiro. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para terça-feira, 8 de setembro.
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