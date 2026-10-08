Nova pesquisa Datafolha, TSE decide eleição no Rio, Flávio busca o Centrão e mais destaques desta quinta

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Datafolha revela hoje a primeira pesquisa nacional do segundo turno presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro, abordando intenção de voto, rejeição e debates. Enquanto isso, o TSE decide sobre o segundo turno no Rio, com possível impacto na eleição de governador. Flávio busca ampliar apoios e o tempo em SP terá chuvas, com alertas no Sul.

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O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 8, sua primeira pesquisa nacional sobre o segundo turno da eleição presidencial. O levantamento coloca Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro frente a frente depois do resultado de domingo e ouviu 2.520 eleitores presencialmente entre terça e esta quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Além da intenção de voto estimulada e espontânea, o instituto mede o grau de firmeza da escolha, a rejeição aos dois candidatos e a motivação de seus respectivos eleitores. O questionário também procura identificar se o voto é definido principalmente pela preferência por Lula ou Flávio ou pelo desejo de impedir a vitória do adversário. Outro bloco investiga a importância atribuída aos debates e o potencial desses encontros para alterar votos até 25 de outubro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O Rio terá segundo turno para governador?

O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir nesta quinta-feira se os votos recebidos por Anthony Garotinho serão mantidos no cálculo da eleição fluminense. O desfecho é decisivo: caso os 274.411 votos do ex-governador sejam anulados, Douglas Ruas passaria de 49,27% para 50,88% dos votos válidos e seria declarado vencedor no primeiro turno. Se forem contabilizados, permanece previsto o confronto entre Ruas e Eduardo Paes.

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Garotinho concorreu sub judice depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio considerar que ele estava inelegível. A defesa de Ruas sustenta que a decisão deve ser confirmada e os votos desconsiderados, enquanto Paes argumenta que uma alteração após a abertura das urnas interferiria diretamente no resultado já proclamado. Integrantes do TSE defendem que a questão seja encerrada ainda nesta quinta diante da necessidade de definir se haverá campanha de segundo turno no estado.

Como Flávio Bolsonaro tenta ampliar os apoios no segundo turno?

Flávio Bolsonaro avança nas negociações com partidos que ficaram neutros ou seguiram outros caminhos no primeiro turno. O Republicanos formalizou nesta semana apoio ao candidato do PL, decisão articulada com participação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A adesão não obriga todos os integrantes da legenda a seguirem a orientação: o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve continuar apoiando Lula.

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Nesta quinta, Flávio tem um encontro previsto com integrantes do Podemos, em Brasília, numa tentativa de consolidar mais uma adesão. O senador já conta com o apoio do Novo e da federação formada por União Brasil e Progressistas, além das manifestações individuais de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. A direção do PSD, partido de Caiado, manteve neutralidade e liberou seus diretórios.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quinta-feira?

A capital paulista terá manhã com sol entre nuvens e aumento das condições para chuva durante a tarde. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 29°C, com possibilidade de pancadas acompanhadas por raios e vento. No oeste do estado, as rajadas podem se aproximar de 70 km/h.

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O cenário mais severo do país está no Sul. O Rio Grande do Sul pode registrar temporais desde a madrugada, com volumes pontualmente próximos de 100 milímetros e rajadas superiores a 90 km/h em algumas áreas. As instabilidades também alcançam o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná ao longo do dia.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.