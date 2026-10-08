⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Nova pesquisa Datafolha, TSE decide eleição no Rio, Flávio busca o Centrão e mais destaques desta quinta

Levantamento divulgado hoje medirá pela primeira vez o confronto direto entre Flávio Bolsonaro e Lula após o primeiro turno

Por Da Redação 8 out 2026, 07h35 | Atualizado em 8 out 2026, 10h50
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Datafolha, TSE decide eleição no Rio, Flávio busca o Centrão e mais destaques desta quinta Priorize VEJA no Google

O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 8, sua primeira pesquisa nacional sobre o segundo turno da eleição presidencial. O levantamento coloca Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro frente a frente depois do resultado de domingo e ouviu 2.520 eleitores presencialmente entre terça e esta quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Além da intenção de voto estimulada e espontânea, o instituto mede o grau de firmeza da escolha, a rejeição aos dois candidatos e a motivação de seus respectivos eleitores. O questionário também procura identificar se o voto é definido principalmente pela preferência por Lula ou Flávio ou pelo desejo de impedir a vitória do adversário. Outro bloco investiga a importância atribuída aos debates e o potencial desses encontros para alterar votos até 25 de outubro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O Rio terá segundo turno para governador?

O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir nesta quinta-feira se os votos recebidos por Anthony Garotinho serão mantidos no cálculo da eleição fluminense. O desfecho é decisivo: caso os 274.411 votos do ex-governador sejam anulados, Douglas Ruas passaria de 49,27% para 50,88% dos votos válidos e seria declarado vencedor no primeiro turno. Se forem contabilizados, permanece previsto o confronto entre Ruas e Eduardo Paes.

Siga
Continua após a publicidade

Garotinho concorreu sub judice depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio considerar que ele estava inelegível. A defesa de Ruas sustenta que a decisão deve ser confirmada e os votos desconsiderados, enquanto Paes argumenta que uma alteração após a abertura das urnas interferiria diretamente no resultado já proclamado. Integrantes do TSE defendem que a questão seja encerrada ainda nesta quinta diante da necessidade de definir se haverá campanha de segundo turno no estado.

Como Flávio Bolsonaro tenta ampliar os apoios no segundo turno?

Flávio Bolsonaro avança nas negociações com partidos que ficaram neutros ou seguiram outros caminhos no primeiro turno. O Republicanos formalizou nesta semana apoio ao candidato do PL, decisão articulada com participação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A adesão não obriga todos os integrantes da legenda a seguirem a orientação: o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve continuar apoiando Lula.

Continua após a publicidade

Nesta quinta, Flávio tem um encontro previsto com integrantes do Podemos, em Brasília, numa tentativa de consolidar mais uma adesão. O senador já conta com o apoio do Novo e da federação formada por União Brasil e Progressistas, além das manifestações individuais de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. A direção do PSD, partido de Caiado, manteve neutralidade e liberou seus diretórios.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quinta-feira?

A capital paulista terá manhã com sol entre nuvens e aumento das condições para chuva durante a tarde. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 29°C, com possibilidade de pancadas acompanhadas por raios e vento. No oeste do estado, as rajadas podem se aproximar de 70 km/h.

Continua após a publicidade

O cenário mais severo do país está no Sul. O Rio Grande do Sul pode registrar temporais desde a madrugada, com volumes pontualmente próximos de 100 milímetros e rajadas superiores a 90 km/h em algumas áreas. As instabilidades também alcançam o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná ao longo do dia.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Anthony Garotinho
Centrão
Datafolha
Douglas Ruas
Eduardo Paes
Eleições
Eleições 2026
Eleições: Rio de Janeiro
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Previsão do tempo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).