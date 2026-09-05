Nova pesquisa Datafolha testa disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de SP e corrida ao Senado
Levantamento medirá também a rejeição, firmeza do voto e a disputa pelo Senado
Uma nova pesquisa Datafolha prevista para ser divulgada na sexta-feira, 11, mostrará como está a disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad pelo governo de São Paulo. O levantamento testará os dois no primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno, além de medir rejeição, grau de consolidação do voto e a avaliação da administração estadual.
A pesquisa também vai atualizar a corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado. O questionário apresenta 15 candidatos e perguntará separadamente em quem o eleitor votaria para a primeira e para a segunda cadeira.
Como Tarcísio e Haddad serão testados no primeiro turno?
O Datafolha fará inicialmente uma pergunta espontânea sobre a eleição para governador e, depois, apresentará um cenário estimulado com sete candidatos.
Além de Tarcísio e Haddad, estarão na lista Carlos Machado, Izadora Dias, Vera Lúcia, Vivian Mendes e Policial Edjane. O eleitor também poderá declarar voto branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe em quem votar.
Depois da escolha, o instituto perguntará se o voto está totalmente decidido ou se ainda pode mudar. O questionário também vai investigar se a preferência pelo candidato ocorre porque o eleitor considera que ele tem as melhores propostas e é o mais preparado ou para evitar a vitória de outro concorrente.
Como será um segundo turno entre Tarcísio e Haddad?
O único cenário de segundo turno para o governo paulista previsto no questionário coloca Tarcísio diretamente contra Haddad.
O eleitor poderá escolher um dos dois, declarar voto branco, nulo ou em nenhum, ou afirmar que ainda não sabe.
O confronto reedita os dois nomes que disputaram o segundo turno do governo paulista em 2022. A pesquisa também perguntará aos entrevistados que participaram daquela eleição em qual dos dois votaram naquele ano.
Quem enfrenta a maior rejeição?
O Datafolha vai medir também em quais candidatos ao governo o eleitor não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.
A lista de rejeição terá Tarcísio, Haddad e os outros cinco nomes apresentados no cenário estimulado. Como a pergunta admite múltiplas respostas, o entrevistado poderá rejeitar mais de um candidato.
O levantamento ainda atualizará a avaliação de Tarcísio no governo. Os eleitores serão questionados se consideram a gestão ótima, boa, regular, ruim ou péssima e, em uma pergunta separada, se aprovam ou desaprovam o trabalho do governador.
Quem será testado para as duas vagas ao Senado?
A pesquisa apresentará 15 nomes para a disputa pelo Senado: André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Salles, Weller Gonçalves, Soninha Francine, Ednelson Cesaretti, Marina Silva, Petter Maahs, Simone Tebet e William Teixeira.
Antes da lista estimulada, o Datafolha fará duas perguntas espontâneas, uma para cada vaga, permitindo medir quais candidatos já aparecem na lembrança do eleitor sem que seus nomes sejam apresentados.
Como serão medidos os dois votos para senador?
Como São Paulo elegerá dois senadores em 2026, o Datafolha fará duas simulações separadas com a mesma lista de candidatos.
Primeiro, o entrevistado indicará em quem votaria para a primeira vaga. Em seguida, responderá quem escolheria para a segunda. Em ambos os casos, será possível votar em branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe.
O formato permitirá observar não apenas quais candidatos aparecem com mais força, mas também como se distribuem as escolhas do eleitor entre as duas cadeiras em disputa.
O que mais será medido entre os eleitores paulistas?
O questionário também vai identificar a posição política dos entrevistados em duas escalas: uma entre bolsonarismo e petismo e outra entre esquerda e direita.
A pesquisa inclui ainda um bloco sobre a crise no Supremo Tribunal Federal, com perguntas sobre Alexandre de Moraes, André Mendonça e as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro. Os entrevistados serão questionados sobre sua confiança no STF e sobre quais consequências consideram adequadas para os ministros diante dos episódios citados no questionário.
A pesquisa Datafolha está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-04189/2026. O instituto ouvirá 1.610 eleitores de São Paulo entre os dias 8 e 11 de setembro, em entrevistas pessoais realizadas em pontos de fluxo populacional. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para sexta-feira, 11 de setembro.
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