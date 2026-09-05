Nova pesquisa Datafolha testa disputa Tarcísio x Haddad pelo governo de SP e corrida ao Senado

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Uma nova pesquisa Datafolha será divulgada na sexta-feira, 11, detalhando a disputa pelo governo de São Paulo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. O levantamento testará os candidatos no primeiro e segundo turnos, além de medir rejeição, consolidação do voto e avaliação da gestão estadual. A corrida para o Senado com 15 nomes também será atualizada. Leia para entender todos os cenários e a metodologia completa.

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Uma nova pesquisa Datafolha prevista para ser divulgada na sexta-feira, 11, mostrará como está a disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad pelo governo de São Paulo. O levantamento testará os dois no primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno, além de medir rejeição, grau de consolidação do voto e a avaliação da administração estadual.

A pesquisa também vai atualizar a corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado. O questionário apresenta 15 candidatos e perguntará separadamente em quem o eleitor votaria para a primeira e para a segunda cadeira.

Como Tarcísio e Haddad serão testados no primeiro turno?

O Datafolha fará inicialmente uma pergunta espontânea sobre a eleição para governador e, depois, apresentará um cenário estimulado com sete candidatos.

Além de Tarcísio e Haddad, estarão na lista Carlos Machado, Izadora Dias, Vera Lúcia, Vivian Mendes e Policial Edjane. O eleitor também poderá declarar voto branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe em quem votar.

Depois da escolha, o instituto perguntará se o voto está totalmente decidido ou se ainda pode mudar. O questionário também vai investigar se a preferência pelo candidato ocorre porque o eleitor considera que ele tem as melhores propostas e é o mais preparado ou para evitar a vitória de outro concorrente.

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Como será um segundo turno entre Tarcísio e Haddad?

O único cenário de segundo turno para o governo paulista previsto no questionário coloca Tarcísio diretamente contra Haddad.

O eleitor poderá escolher um dos dois, declarar voto branco, nulo ou em nenhum, ou afirmar que ainda não sabe.

O confronto reedita os dois nomes que disputaram o segundo turno do governo paulista em 2022. A pesquisa também perguntará aos entrevistados que participaram daquela eleição em qual dos dois votaram naquele ano.

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Quem enfrenta a maior rejeição?

O Datafolha vai medir também em quais candidatos ao governo o eleitor não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.

A lista de rejeição terá Tarcísio, Haddad e os outros cinco nomes apresentados no cenário estimulado. Como a pergunta admite múltiplas respostas, o entrevistado poderá rejeitar mais de um candidato.

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O levantamento ainda atualizará a avaliação de Tarcísio no governo. Os eleitores serão questionados se consideram a gestão ótima, boa, regular, ruim ou péssima e, em uma pergunta separada, se aprovam ou desaprovam o trabalho do governador.

Quem será testado para as duas vagas ao Senado?

A pesquisa apresentará 15 nomes para a disputa pelo Senado: André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Salles, Weller Gonçalves, Soninha Francine, Ednelson Cesaretti, Marina Silva, Petter Maahs, Simone Tebet e William Teixeira.

Antes da lista estimulada, o Datafolha fará duas perguntas espontâneas, uma para cada vaga, permitindo medir quais candidatos já aparecem na lembrança do eleitor sem que seus nomes sejam apresentados.

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Como serão medidos os dois votos para senador?

Como São Paulo elegerá dois senadores em 2026, o Datafolha fará duas simulações separadas com a mesma lista de candidatos.

Primeiro, o entrevistado indicará em quem votaria para a primeira vaga. Em seguida, responderá quem escolheria para a segunda. Em ambos os casos, será possível votar em branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe.

O formato permitirá observar não apenas quais candidatos aparecem com mais força, mas também como se distribuem as escolhas do eleitor entre as duas cadeiras em disputa.

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O que mais será medido entre os eleitores paulistas?

O questionário também vai identificar a posição política dos entrevistados em duas escalas: uma entre bolsonarismo e petismo e outra entre esquerda e direita.

A pesquisa inclui ainda um bloco sobre a crise no Supremo Tribunal Federal, com perguntas sobre Alexandre de Moraes, André Mendonça e as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro. Os entrevistados serão questionados sobre sua confiança no STF e sobre quais consequências consideram adequadas para os ministros diante dos episódios citados no questionário.

A pesquisa Datafolha está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-04189/2026. O instituto ouvirá 1.610 eleitores de São Paulo entre os dias 8 e 11 de setembro, em entrevistas pessoais realizadas em pontos de fluxo populacional. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para sexta-feira, 11 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.