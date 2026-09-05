Nova pesquisa Datafolha testa disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do país

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Uma nova pesquisa Datafolha detalha a disputa eleitoral em São Paulo entre Lula e Flávio Bolsonaro, abordando cenários de primeiro e segundo turnos, rejeição e consolidação de votos. O levantamento também avalia o governo Lula e a crise no STF, incluindo questões sobre Alexandre de Moraes. A divulgação é na sexta-feira, 11.

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Uma nova pesquisa Datafolha prevista para ser divulgada na sexta-feira, 11, vai mostrar como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O levantamento testará os dois em cenários de primeiro e segundo turnos e permitirá observar como os principais candidatos à Presidência se saem entre os eleitores paulistas na reta final da campanha.

A pesquisa também vai medir rejeição, grau de consolidação do voto, motivação da escolha e a avaliação do governo Lula. O questionário inclui ainda um bloco sobre a crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro.

Como Lula e Flávio serão testados no primeiro turno?

O Datafolha fará inicialmente uma pergunta espontânea e, depois, apresentará dois cenários estimulados para presidente.

No primeiro estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara e Veterinário Wilson Grassi. O segundo repetirá a lista sem Pablo Marçal.

Depois da escolha, o instituto perguntará se o voto está totalmente decidido ou se ainda pode mudar até a eleição. Também vai investigar se o eleitor escolhe seu candidato porque considera que ele tem as melhores propostas e é o mais preparado ou principalmente para impedir a vitória de outro concorrente.

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Como será um segundo turno entre Lula e Flávio?

O principal confronto de segundo turno colocará Lula diretamente contra Flávio Bolsonaro.

O Datafolha também testará Lula contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury. Em todos os cenários, o entrevistado poderá escolher um dos dois nomes, declarar voto branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe.

O recorte paulista permitirá medir a força de Lula e Flávio em um estado decisivo para a disputa nacional e observar se a diferença entre os dois em São Paulo acompanha ou se distancia do quadro registrado no conjunto do país.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quem enfrenta a maior rejeição entre os paulistas?

A pesquisa também vai perguntar em quais candidatos o eleitor paulista não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.

A lista inclui Lula, Flávio, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e os demais nomes apresentados no cenário estimulado. Como a pergunta admite múltiplas respostas, cada entrevistado poderá rejeitar mais de um presidenciável.

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O levantamento poderá mostrar se a proximidade entre Lula e Flávio nas taxas de rejeição observadas nacionalmente se repete no maior colégio eleitoral do país.

O voto em Lula e Flávio já está consolidado?

Outro recorte vai medir o grau de certeza do eleitor.

Depois de indicar seu candidato, o entrevistado será questionado se está totalmente decidido ou se ainda pode mudar de voto. O Datafolha também perguntará se a escolha ocorre por preferência positiva pelo candidato ou como forma de evitar a eleição de um adversário.

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O resultado permitirá comparar não apenas os percentuais de Lula e Flávio, mas também a solidez das bases eleitorais dos dois em São Paulo.

Como a crise no STF entra na pesquisa?

O questionário inclui perguntas sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e os episódios recentes envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Os entrevistados serão questionados se consideram que os ministros do STF têm poder demais, se veem a Corte como essencial para proteger a democracia e se acreditam que a confiança no tribunal diminuiu.

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O Datafolha também vai medir o grau de conhecimento sobre mensagens de Daniel Vorcaro enviadas a Alexandre de Moraes e perguntar o que, na avaliação do eleitor, deveria acontecer com o ministro. As alternativas incluem nenhuma consequência, afastamento temporário, renúncia ou impeachment.

Outra pergunta vai investigar se a divulgação das conversas não mudou o voto para presidente, deixou o eleitor em dúvida ou chegou a provocar uma mudança de escolha. O mesmo será perguntado a respeito das suspeitas envolvendo André Mendonça.

Como está a avaliação de Lula em São Paulo?

A pesquisa também vai atualizar a avaliação do governo federal entre os eleitores paulistas.

O Datafolha perguntará se Lula faz um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e, em uma questão separada, se o eleitor aprova ou desaprova o trabalho do presidente.

O levantamento ainda medirá o grau de interesse por política e a posição dos entrevistados em uma escala que vai do bolsonarismo ao petismo e em outra que vai da esquerda à direita.

A pesquisa Datafolha está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03904/2026. O instituto ouvirá 1.610 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 8 e 11 de setembro, por meio de entrevistas pessoais em pontos de fluxo populacional. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para sexta-feira, 11 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.