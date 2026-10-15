Nova pesquisa Datafolha testa disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro: veja o horário

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A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro para 2026 será divulgada hoje, quinta-feira, 15, às 18h30. O levantamento atualizará as intenções de voto no segundo turno após o empate técnico anterior, além de avaliar o governo Lula e a percepção sobre a democracia e reformas.

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A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada nesta quinta-feira, 15, a partir das 18h30 (horário de Brasília). O levantamento vai atualizar as intenções de voto no segundo turno das eleições de 2026, marcado para o dia 25 de outubro, depois de uma primeira sondagem apontar empate técnico entre os dois candidatos.

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 8 de outubro, Flávio Bolsonaro aparecia com 49% das intenções de voto totais, contra 45% de Lula. A diferença de quatro pontos percentuais colocava os candidatos em situação de empate técnico, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

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O novo levantamento prevê entrevistas com 2.520 eleitores de todas as regiões do país, realizadas entre os dias 13 e 15 de outubro.

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O que a nova pesquisa vai mostrar sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

O principal foco do Datafolha será verificar como está a disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro. O instituto perguntará em quem os eleitores pretendem votar no segundo turno, tanto de forma espontânea, sem apresentar os nomes dos candidatos, quanto estimulada, quando as duas opções são oferecidas aos entrevistados.

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Além da intenção de voto, o levantamento medirá o grau de convicção dos eleitores. Quem declarar preferência por um dos candidatos será questionado se já tomou uma decisão definitiva ou se ainda poderá mudar de posição.

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Outra pergunta buscará identificar a principal motivação do voto: a preferência pelo candidato escolhido ou o desejo de derrotar seu adversário. O instituto também investigará a rejeição a Lula e Flávio Bolsonaro e perguntará quem os brasileiros acreditam que vencerá a eleição, independentemente de sua preferência pessoal.

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Como estará a avaliação do governo Lula?

Além da corrida presidencial, o Datafolha vai atualizar os indicadores de avaliação do governo Lula. Os entrevistados serão convidados a classificar a administração federal como ótima, boa, regular, ruim ou péssima e a dizer se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

A pesquisa também perguntará qual é o principal problema do Brasil entre as áreas de responsabilidade do governo federal, incluindo saúde, educação, economia, segurança pública, desemprego e inflação.

Quais outros assuntos serão investigados?

O questionário aborda a percepção dos brasileiros sobre a democracia e a polarização política, além de propostas relacionadas ao funcionamento do Judiciário e às regras eleitorais.

Entre os temas estão a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de mandatos com prazo definido para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a restrição de decisões individuais na Corte e a redução do foro privilegiado.

Os entrevistados também serão questionados sobre a manutenção ou o fim da reeleição para presidente e governadores, a intenção de comparecer às urnas no segundo turno e a identificação com o petismo e o bolsonarismo.

Fim da escala 6×1

Quando e como a pesquisa foi realizada?

O Datafolha realiza 2.520 entrevistas presenciais entre os dias 13 e 15 de outubro, em municípios das cinco regiões do Brasil. A seleção dos entrevistados considera critérios como gênero, idade, escolaridade e renda familiar, com aplicação de questionários eletrônicos.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Encomendado pela Folha de S.Paulo, o levantamento custou 384.552 reais e foi registrado no TSE em 9 de outubro, sob o protocolo BR-00466/2026.