Nova pesquisa Datafolha testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula no berço político do bolsonarismo

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O Datafolha inicia uma pesquisa inédita no Rio de Janeiro para simular o segundo turno de 2026 entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento abordará intenções de voto estimuladas e espontâneas, o grau de decisão do eleitor, a rejeição aos candidatos, o impacto de debates e o comportamento eleitoral prévio. Os resultados serão divulgados em 8 de outubro.

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O Datafolha registrou a primeira pesquisa no Rio de Janeiro para medir a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento começa a ser realizado nesta terça-feira, 6, e terá os resultados divulgados na quinta-feira, 8.

A pesquisa ouvirá 1.204 eleitores do estado e perguntará em quem votariam caso o segundo turno para presidente fosse realizado hoje. Além da pergunta estimulada entre Lula e Flávio, o instituto também vai aferir a intenção de voto de maneira espontânea.

O eleitor já decidiu o voto para presidente?

Um dos focos do levantamento será o grau de consolidação das escolhas no segundo turno. Depois de indicar Lula ou Flávio Bolsonaro, o entrevistado será questionado se está totalmente decidido ou se seu voto ainda pode mudar.

O Datafolha também vai medir a rejeição aos dois candidatos. Para cada um deles, os eleitores poderão responder se votarão com certeza, talvez votem ou não votarão de jeito nenhum.

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A pesquisa procura ainda identificar o que pesa na escolha. Quem declarar voto em um dos dois será perguntado se decidiu principalmente por considerar seu nome o melhor candidato a presidente ou pelo desejo de derrotar o adversário.

Os debates podem mudar votos?

O questionário dedica um bloco ao possível impacto dos debates do segundo turno. O Datafolha perguntará aos eleitores se considera muito importante, um pouco importante ou nada importante que Lula e Flávio Bolsonaro participem dos confrontos.

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Também será medida a possibilidade de mudança de voto em razão dos debates. O entrevistado poderá dizer que a chance é grande, média ou pequena, ou que não mudaria sua escolha de jeito nenhum por causa dos encontros entre os candidatos.

Como o primeiro turno entra na pesquisa?

O instituto vai perguntar aos eleitores se compareceram às urnas no primeiro turno e, entre os que votaram, em qual candidato escolheram para presidente. O levantamento também busca saber em que momento a decisão foi tomada, com alternativas que vão de pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação.

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Entre aqueles que não compareceram, o Datafolha vai investigar os motivos da ausência.

O questionário também recupera o comportamento eleitoral de 2022. Eleitores com 20 anos ou mais serão perguntados se votaram no segundo turno daquela eleição e, em caso positivo, se escolheram Jair Bolsonaro ou Lula.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mais será medido sobre Lula e Flávio?

A pesquisa vai medir a avaliação do governo Lula e a aprovação do trabalho do presidente. Outro bloco pergunta aos entrevistados se acreditam que sua vida ficará melhor, igual ou pior caso Lula seja eleito. A mesma questão será apresentada em relação a Flávio Bolsonaro.

O Datafolha também inclui uma escala de identificação política que vai de bolsonarista a petista, além das opções de não se identificar com nenhum dos dois campos ou não saber responder.

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Como será feita a pesquisa?

O Datafolha fará 1.204 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional no estado do Rio de Janeiro entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, tem custo declarado de 130.418,94 reais e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-02766/2026.