Nova pesquisa Datafolha testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula no berço político do bolsonarismo
Levantamento ouvirá 1.204 entrevistados e vai medir intenção de voto, rejeição e grau de decisão dos eleitores
O Datafolha registrou a primeira pesquisa no Rio de Janeiro para medir a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento começa a ser realizado nesta terça-feira, 6, e terá os resultados divulgados na quinta-feira, 8.
A pesquisa ouvirá 1.204 eleitores do estado e perguntará em quem votariam caso o segundo turno para presidente fosse realizado hoje. Além da pergunta estimulada entre Lula e Flávio, o instituto também vai aferir a intenção de voto de maneira espontânea.
O eleitor já decidiu o voto para presidente?
Um dos focos do levantamento será o grau de consolidação das escolhas no segundo turno. Depois de indicar Lula ou Flávio Bolsonaro, o entrevistado será questionado se está totalmente decidido ou se seu voto ainda pode mudar.
O Datafolha também vai medir a rejeição aos dois candidatos. Para cada um deles, os eleitores poderão responder se votarão com certeza, talvez votem ou não votarão de jeito nenhum.
A pesquisa procura ainda identificar o que pesa na escolha. Quem declarar voto em um dos dois será perguntado se decidiu principalmente por considerar seu nome o melhor candidato a presidente ou pelo desejo de derrotar o adversário.
Os debates podem mudar votos?
O questionário dedica um bloco ao possível impacto dos debates do segundo turno. O Datafolha perguntará aos eleitores se considera muito importante, um pouco importante ou nada importante que Lula e Flávio Bolsonaro participem dos confrontos.
Também será medida a possibilidade de mudança de voto em razão dos debates. O entrevistado poderá dizer que a chance é grande, média ou pequena, ou que não mudaria sua escolha de jeito nenhum por causa dos encontros entre os candidatos.
Como o primeiro turno entra na pesquisa?
O instituto vai perguntar aos eleitores se compareceram às urnas no primeiro turno e, entre os que votaram, em qual candidato escolheram para presidente. O levantamento também busca saber em que momento a decisão foi tomada, com alternativas que vão de pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação.
Entre aqueles que não compareceram, o Datafolha vai investigar os motivos da ausência.
O questionário também recupera o comportamento eleitoral de 2022. Eleitores com 20 anos ou mais serão perguntados se votaram no segundo turno daquela eleição e, em caso positivo, se escolheram Jair Bolsonaro ou Lula.
O que mais será medido sobre Lula e Flávio?
A pesquisa vai medir a avaliação do governo Lula e a aprovação do trabalho do presidente. Outro bloco pergunta aos entrevistados se acreditam que sua vida ficará melhor, igual ou pior caso Lula seja eleito. A mesma questão será apresentada em relação a Flávio Bolsonaro.
O Datafolha também inclui uma escala de identificação política que vai de bolsonarista a petista, além das opções de não se identificar com nenhum dos dois campos ou não saber responder.
Como será feita a pesquisa?
O Datafolha fará 1.204 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional no estado do Rio de Janeiro entre 6 e 8 de outubro. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, tem custo declarado de 130.418,94 reais e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-02766/2026.