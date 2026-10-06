Nova pesquisa Datafolha testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula na capital federal
Levantamento também vai medir a rejeição aos candidatos e o grau de decisão do voto
O Datafolha registrou a primeira pesquisa no Distrito Federal para medir a disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. O levantamento será realizado entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8, data prevista para a divulgação dos resultados.
A pesquisa ouvirá 910 eleitores do Distrito Federal e perguntará em quem votariam caso o segundo turno para presidente fosse realizado hoje. O questionário apresenta Lula e Flávio Bolsonaro como as duas opções, além de voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos e a alternativa de não saber responder.
O voto para presidente já está decidido?
Além da intenção de voto, o Datafolha vai medir o grau de consolidação das escolhas para o segundo turno. Os entrevistados que indicarem um candidato serão questionados se estão totalmente decididos ou se ainda podem mudar de voto.
O levantamento também investiga a rejeição a Lula e Flávio Bolsonaro. Para cada um, o eleitor poderá responder se votará com certeza, talvez vote ou não votará de jeito nenhum.
Outro ponto do questionário procura identificar a principal razão do voto. O entrevistado será perguntado se escolhe seu candidato por considerá-lo o melhor nome para presidente ou principalmente pelo desejo de derrotar o adversário.
Qual é o peso dos debates na decisão do eleitor?
A pesquisa pergunta ainda qual é a importância da participação de Lula e Flávio Bolsonaro nos debates do segundo turno. As opções são muito importante, um pouco importante ou nada importante.
O Datafolha também vai medir até que ponto os confrontos entre os candidatos podem provocar mudança de voto. O eleitor poderá responder que a chance de alterar sua escolha por causa dos debates é grande, média ou pequena, ou afirmar que não mudaria o voto de jeito nenhum.
Como o primeiro turno entra no levantamento?
O questionário procura identificar em quem os entrevistados votaram para presidente no primeiro turno e em que momento tomaram essa decisão, desde pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação.
A pesquisa também pergunta se o eleitor compareceu às urnas no primeiro turno. Aos que não votaram, o instituto questionará os motivos da ausência.
Outro bloco recupera o comportamento eleitoral de 2022. Eleitores com 20 anos ou mais serão perguntados se votaram no segundo turno daquela eleição e, em caso positivo, se escolheram Jair Bolsonaro ou Lula.
Como o eleitor do DF se posiciona politicamente?
O Datafolha incluirá ainda uma escala de identificação política na qual o entrevistado poderá se posicionar entre bolsonarista e petista, além das opções de não se identificar com nenhum dos dois campos ou não saber responder.
O questionário também mede a avaliação e a aprovação do presidente Lula, além de perguntar se, na percepção do eleitor, sua vida ficará melhor, igual ou pior caso Lula seja eleito. A mesma pergunta será feita em relação a uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro.
Como será feita a pesquisa?
O Datafolha fará 910 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional no Distrito Federal entre 6 e 8 de outubro. A pesquisa tem margem de erro máxima de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, tem custo declarado de 100.890,12 reais e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-03365/2026.