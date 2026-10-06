Nova pesquisa Datafolha testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula na capital federal

O Datafolha registrou a primeira pesquisa no Distrito Federal para medir a disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. O levantamento será realizado entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8, data prevista para a divulgação dos resultados.

A pesquisa ouvirá 910 eleitores do Distrito Federal e perguntará em quem votariam caso o segundo turno para presidente fosse realizado hoje. O questionário apresenta Lula e Flávio Bolsonaro como as duas opções, além de voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos e a alternativa de não saber responder.

O voto para presidente já está decidido?

Além da intenção de voto, o Datafolha vai medir o grau de consolidação das escolhas para o segundo turno. Os entrevistados que indicarem um candidato serão questionados se estão totalmente decididos ou se ainda podem mudar de voto.

O levantamento também investiga a rejeição a Lula e Flávio Bolsonaro. Para cada um, o eleitor poderá responder se votará com certeza, talvez vote ou não votará de jeito nenhum.

Continua após a publicidade

Outro ponto do questionário procura identificar a principal razão do voto. O entrevistado será perguntado se escolhe seu candidato por considerá-lo o melhor nome para presidente ou principalmente pelo desejo de derrotar o adversário.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Qual é o peso dos debates na decisão do eleitor?

A pesquisa pergunta ainda qual é a importância da participação de Lula e Flávio Bolsonaro nos debates do segundo turno. As opções são muito importante, um pouco importante ou nada importante.

O Datafolha também vai medir até que ponto os confrontos entre os candidatos podem provocar mudança de voto. O eleitor poderá responder que a chance de alterar sua escolha por causa dos debates é grande, média ou pequena, ou afirmar que não mudaria o voto de jeito nenhum.

Como o primeiro turno entra no levantamento?

O questionário procura identificar em quem os entrevistados votaram para presidente no primeiro turno e em que momento tomaram essa decisão, desde pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação.

Continua após a publicidade

A pesquisa também pergunta se o eleitor compareceu às urnas no primeiro turno. Aos que não votaram, o instituto questionará os motivos da ausência.

Outro bloco recupera o comportamento eleitoral de 2022. Eleitores com 20 anos ou mais serão perguntados se votaram no segundo turno daquela eleição e, em caso positivo, se escolheram Jair Bolsonaro ou Lula.

Continua após a publicidade

Como o eleitor do DF se posiciona politicamente?

O Datafolha incluirá ainda uma escala de identificação política na qual o entrevistado poderá se posicionar entre bolsonarista e petista, além das opções de não se identificar com nenhum dos dois campos ou não saber responder.

O questionário também mede a avaliação e a aprovação do presidente Lula, além de perguntar se, na percepção do eleitor, sua vida ficará melhor, igual ou pior caso Lula seja eleito. A mesma pergunta será feita em relação a uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Como será feita a pesquisa?

O Datafolha fará 910 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional no Distrito Federal entre 6 e 8 de outubro. A pesquisa tem margem de erro máxima de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, tem custo declarado de 100.890,12 reais e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-03365/2026.