Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Política

Nova pesquisa Datafolha testa disputa ao governo de Minas Gerais após início da campanha eleitoral

Levantamento será divulgado em 21 de agosto e vai testar 11 nomes para o governo estadual e 17 candidaturas para as duas vagas ao Senado

Por Da Redação 17 ago 2026, 07h25
Dois homens brancos, ambos com barba e bigode, em close-up. À esquerda, homem calvo com blazer azul e camisa branca. À direita, homem de cabelo curto, blazer cinza, camisa preta e gravata cinza, com microfone à frente
Mateus Simões e Cleitinho Azevedo são dois dos principais candidatos ao governo de Minas (Daniel Lampert/Governo MG/Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Datafolha testa disputa ao governo de Minas Gerais após início da campanha eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

O Datafolha vai realizar uma nova pesquisa para medir a corrida eleitoral em Minas Gerais nas eleições de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00446/2026, terá como foco as disputas pelo governo do estado e pelas duas vagas ao Senado e está previsto para ser divulgado na sexta-feira, dia 21.

A pesquisa vai ouvir 1.204 pessoas entre os dias 18 e 21 de agosto. No cenário estimulado para o governo de Minas, os entrevistados serão apresentados a 11 nomes. A sondagem também vai medir a rejeição dos candidatos e a avaliação do governador Mateus Simões, que completou quatro meses à frente do estado.

Quais nomes estarão no cenário para o governo de Minas?

O questionário do Datafolha testa Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel, Henrique Áreas, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Professor Túlio Lopes e Rafael Duda.

Siga

Além da intenção de voto estimulada, o levantamento pergunta espontaneamente em quem o eleitor pretende votar para governador. O questionário prevê ainda uma pergunta específica sobre rejeição, na qual o entrevistado poderá indicar em quais candidatos não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.

A pesquisa também vai aferir a avaliação da administração de Mateus Simões. Os entrevistados serão questionados se consideram o governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e, em seguida, se aprovam ou desaprovam o trabalho do governador.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como será medida a disputa pelo Senado?

Para o Senado, o Datafolha vai apresentar 17 nomes aos entrevistados. Como Minas Gerais terá duas vagas em disputa, cada eleitor será questionado sobre sua preferência para a primeira e para a segunda vaga.

O cenário inclui Ana Luiza do MLB, Arcanjo Pimenta, Áurea Carolina, Carlin Moura, Carlos Viana, Domingos Sávio, Fidélis Alcântara, Gustavo Galassi, Jordano Metalúrgico, Juíz Ramon Moreira, Manoel Carvalho, Marcelo Aro, Marcelo Heringer, Marco Antônio Superman, Marília Campos, Tião Pessoa e Victória Mello Vic.

Continua após a publicidade

O questionário também prevê uma pergunta espontânea para cada uma das duas vagas ao Senado, antes da apresentação da lista de candidatos.

Quando a pesquisa será divulgada e qual é a margem de erro?

Registrada no TSE em 15 de agosto, a pesquisa tem divulgação prevista para 21 de agosto. A coleta está programada para ocorrer de 18 a 21 de agosto, com 1.204 entrevistas.

A margem de erro máxima prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. Segundo a metodologia informada, os intervalos de confiança serão calculados com esse mesmo nível de confiança e a amostra seguirá o modelo de amostra aleatória simples (AAS).

Continua após a publicidade

O levantamento é identificado pelo número MG-00446/2026 e tem como empresa contratada a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda.

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Eleições
Eleições 2026
Minas Gerais
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).