Nova pesquisa Datafolha testa disputa ao governo de Minas Gerais após início da campanha eleitoral

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O Datafolha realizará uma nova pesquisa em Minas Gerais para as eleições de 2026, focando no governo e nas duas vagas ao Senado. Serão ouvidas 1.204 pessoas, com divulgação prevista para 21 de agosto. O levantamento testará 11 nomes para o governo e 17 para o Senado, além de medir a avaliação de Mateus Simões e a rejeição dos candidatos. Uma análise completa da corrida eleitoral mineira está por vir.

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O Datafolha vai realizar uma nova pesquisa para medir a corrida eleitoral em Minas Gerais nas eleições de 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00446/2026, terá como foco as disputas pelo governo do estado e pelas duas vagas ao Senado e está previsto para ser divulgado na sexta-feira, dia 21.

A pesquisa vai ouvir 1.204 pessoas entre os dias 18 e 21 de agosto. No cenário estimulado para o governo de Minas, os entrevistados serão apresentados a 11 nomes. A sondagem também vai medir a rejeição dos candidatos e a avaliação do governador Mateus Simões, que completou quatro meses à frente do estado.

Quais nomes estarão no cenário para o governo de Minas?

O questionário do Datafolha testa Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel, Henrique Áreas, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Professor Túlio Lopes e Rafael Duda.

Além da intenção de voto estimulada, o levantamento pergunta espontaneamente em quem o eleitor pretende votar para governador. O questionário prevê ainda uma pergunta específica sobre rejeição, na qual o entrevistado poderá indicar em quais candidatos não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.

A pesquisa também vai aferir a avaliação da administração de Mateus Simões. Os entrevistados serão questionados se consideram o governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e, em seguida, se aprovam ou desaprovam o trabalho do governador.

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Como será medida a disputa pelo Senado?

Para o Senado, o Datafolha vai apresentar 17 nomes aos entrevistados. Como Minas Gerais terá duas vagas em disputa, cada eleitor será questionado sobre sua preferência para a primeira e para a segunda vaga.

O cenário inclui Ana Luiza do MLB, Arcanjo Pimenta, Áurea Carolina, Carlin Moura, Carlos Viana, Domingos Sávio, Fidélis Alcântara, Gustavo Galassi, Jordano Metalúrgico, Juíz Ramon Moreira, Manoel Carvalho, Marcelo Aro, Marcelo Heringer, Marco Antônio Superman, Marília Campos, Tião Pessoa e Victória Mello Vic.

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O questionário também prevê uma pergunta espontânea para cada uma das duas vagas ao Senado, antes da apresentação da lista de candidatos.

Quando a pesquisa será divulgada e qual é a margem de erro?

Registrada no TSE em 15 de agosto, a pesquisa tem divulgação prevista para 21 de agosto. A coleta está programada para ocorrer de 18 a 21 de agosto, com 1.204 entrevistas.

A margem de erro máxima prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. Segundo a metodologia informada, os intervalos de confiança serão calculados com esse mesmo nível de confiança e a amostra seguirá o modelo de amostra aleatória simples (AAS).

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O levantamento é identificado pelo número MG-00446/2026 e tem como empresa contratada a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda.