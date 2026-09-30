Nova pesquisa Datafolha testa a disputa Lula x Flávio após polêmica sobre Nossa Senhora

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O Datafolha divulga em 1º de outubro nova pesquisa nacional, a primeira após a polêmica de Nossa Senhora. O levantamento medirá as intenções de voto para presidente, incluindo Lula e Flávio Bolsonaro, e cenários de segundo turno. A pesquisa também abordará avaliação do governo, interesse por política e outros temas relevantes.

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O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 1º de outubro, uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República. O levantamento será o primeiro do instituto após a polêmica envolvendo Nossa Senhora e vai medir, entre outros pontos, as intenções de voto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e dos demais candidatos na reta final do primeiro turno.

A pesquisa ouvirá 2.506 eleitores entre 28 de setembro e esta quinta-feira. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08039/2026.

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O que o novo Datafolha vai medir?

O questionário inclui as intenções de voto espontânea e estimulada para presidente, o grau de decisão do eleitor, a possibilidade de mudança de voto e a rejeição aos candidatos.

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Além de Lula e Flávio, a lista apresentada aos entrevistados reúne Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Augusto Cury, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara e Wilson Grassi.

O instituto também testará cinco cenários de segundo turno. Lula será confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

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Que outros temas estarão na pesquisa?

O levantamento medirá ainda a avaliação e a aprovação do governo Lula, o interesse dos brasileiros pela política, a disposição para comparecer às urnas e a identificação dos eleitores com bolsonarismo e petismo, além do posicionamento entre esquerda e direita.

O questionário também aborda democracia, sentimentos dos brasileiros em relação ao país e a influência de familiares, amigos, redes sociais, imprensa e líderes religiosos na decisão do voto. Há ainda perguntas sobre apostas online, oferta de canetas emagrecedoras pelo SUS e reajuste do Bolsa Família.

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Como será feita a pesquisa?

O Datafolha fará entrevistas presenciais, em pontos de fluxo populacional, com abrangência nacional. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, com custo registrado de 384.552 reais.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.