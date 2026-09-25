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Política

Nova pesquisa Datafolha mostra disputa Lula x Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do país

Flávio Bolsonaro amplia vantagem sobre Lula no primeiro turno e chega a 51% contra 42% do petista na simulação de segundo turno

Por Redação 25 set 2026, 21h54 | Atualizado em 25 set 2026, 22h03
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro: Datafolha mede a disputa presidencial nesta sexta, 21 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Nova pesquisa Datafolha mostra disputa Lula x Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do país Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente de Lula (PT) na nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial no terceiro maior colégio eleitoral do país, o estado do Rio de Janeiro. O candidato do PL tem 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 38% do petista. Na rodada anterior, realizada em 11 de setembro, Flávio tinha 39%, e Lula, 35%. A sondagem foi divulgada nesta sexta-feira, 25.

A vantagem de Flávio também aparece na simulação de segundo turno. O candidato do PL marca 51%, ante 42% de Lula. Os dois oscilaram para cima em relação ao levantamento anterior, quando registravam 49% e 41%, respectivamente.

O que mudou no primeiro turno?

Flávio Bolsonaro avançou cinco pontos percentuais no estado desde a pesquisa anterior, passando de 39% para 44%. Lula oscilou três pontos para cima, de 35% para 38%. A diferença entre os dois, que era de quatro pontos, passou a seis.

Ronaldo Caiado (PSD) manteve 3%. Renan Santos (Missão) passou de 4% para 3%, enquanto Augusto Cury (Avante) recuou de 5% para 3%.

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Wilson Grassi (Democrata) permaneceu com 1%. Romeu Zema (Novo) oscilou de 2% para 1%. Samara Martins (UP) passou de 1% para 0%.

Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 0%, mantendo os resultados anteriores. Leonardo Avalanche (PRTB) também aparece com 0%; o candidato não havia sido estimulado nas pesquisas de agosto e da primeira quinzena de setembro.

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Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato passaram de 7% para 4%. Os indecisos recuaram de 3% para 2%.

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Como está a disputa no segundo turno?

Na simulação entre Flávio Bolsonaro e Lula no Rio, o candidato do PL passou de 49% para 51%. O petista foi de 41% para 42%.

A diferença entre os dois candidatos passou de oito para nove pontos percentuais. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos, as diferenças devem ser interpretadas dentro dos limites estatísticos do levantamento.

Brancos, nulos e nenhum candidato somam 6%, ante 8% na rodada anterior. Os indecisos passaram de 2% para 1%.

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Como foi feita a pesquisa?

Foram entrevistadas 1.204 pessoas no Rio entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-05762/2026.

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