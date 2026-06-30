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Política

Pesquisa Datafolha mostra disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento mostrará como está a corrida presidencial em São Paulo e poderá indicar os primeiros reflexos das crises recentes da pré-campanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h15
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O Instituto Datafolha divulgará a partir do próximo domingo, 5, uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial de 2026 entre os eleitores do estado de São Paulo. O levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06481/2026, trará um novo retrato da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) justamente no maior colégio eleitoral do país.

As entrevistas começam a ser realizadas nesta quarta-feira, 1º, e seguem até sexta, 3, com 1.608 eleitores paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O que a pesquisa vai medir?

O levantamento irá aferir as intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores do estado de São Paulo.

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Embora o questionário completo só seja conhecido após a divulgação dos resultados, o Datafolha costuma testar cenários estimulados de primeiro turno e, em alguns casos, simulações de segundo turno, além de indicadores como rejeição, potencial de voto e grau de conhecimento dos candidatos.

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Por que São Paulo é decisivo?

São Paulo reúne o maior eleitorado do país e costuma ser um dos principais indicadores da dinâmica das campanhas presidenciais.

Historicamente, o desempenho dos candidatos no estado exerce forte influência sobre a estratégia das campanhas nacionais, tanto pelo peso eleitoral quanto pelo impacto político dos resultados.

Uma eventual mudança no cenário paulista pode servir de sinalização para o comportamento do eleitorado em outras regiões do país durante a reta final da pré-campanha.

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A pesquisa poderá medir os efeitos das crises recentes?

O levantamento ocorre após uma sequência de episódios que dominaram o noticiário político nas últimas semanas.

Entre eles estão a repercussão da crise envolvendo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, os desdobramentos do caso Banco Master e as investigações que atingiram o então líder do governo no Senado, Jaques Wagner.

Como as entrevistas serão realizadas entre os dias 1º e 3 de julho, o levantamento poderá oferecer um dos primeiros retratos consolidados do eleitorado paulista após esses acontecimentos.

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Como será feita a pesquisa?

Segundo o registro apresentado ao TSE, o levantamento será realizado por meio de entrevistas presenciais, com aplicação de questionários eletrônicos em tablets.

A amostra foi planejada para representar o eleitorado paulista por sexo, faixa etária, escolaridade e distribuição geográfica entre capital, região metropolitana e interior do estado.

Do total de entrevistados, 53% serão mulheres e 47% homens. Também haverá ponderação por idade, escolaridade e renda familiar.

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Quantas pessoas serão ouvidas?

O Datafolha entrevistará 1.608 eleitores em municípios distribuídos pelo estado de São Paulo.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%.

Quando os números serão divulgados?

A divulgação está prevista para a partir de domingo, 5 de julho, conforme cronograma registrado na Justiça Eleitoral.

Até lá, o instituto concluirá a coleta, fará os procedimentos de checagem dos questionários e o processamento estatístico dos dados antes da publicação oficial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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