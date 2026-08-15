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Política

Nova pesquisa Datafolha mostra disputa Tarcísio x Haddad para o governo de São Paulo

Levantamento no maior colégio eleitoral do país vai medir a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes e também testar os cenários para presidente e Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 15h14 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h14
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O Datafolha registrou uma nova pesquisa eleitoral para o governo de São Paulo, com divulgação prevista para a próxima sexta-feira, 21 de agosto. O levantamento, com 1.610 entrevistas, será o primeiro a testar um embate direto entre Fernando Haddad (PT) e o atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o início oficial da campanha eleitoral.

Além da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, o questionário também mede as disputas pelas duas vagas de senador por São Paulo e pela Presidência da República.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral em 15 de agosto, sob o número SP-01806/2026. A coleta está prevista para ocorrer de 18 a 21 de agosto de 2026. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples.

A empresa responsável é a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A..

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A pesquisa

Intenção de voto para governador: o eleitor paulista será questionado espontaneamente sobre em quem pretende votar para governador de São Paulo. Os nomes apresentados no questionário são Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). A pesquisa também testa um embate direto entre Haddad e Tarcísio no segundo turno.

Intenção de voto para o Senado: o levantamento também mede a corrida pelas duas vagas de senador por São Paulo. O eleitor responde primeiro em quem pretende votar para a primeira vaga e, depois, em quem pretende votar para a segunda. Os nomes relacionados no questionário são André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania) e Weller Gonçalves (PSTU).

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Intenção de voto para presidente: a pesquisa pergunta inicialmente, de forma espontânea, em quem o eleitor pretende votar para presidente. Depois, apresenta uma lista estimulada com 13 nomes: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).Também são testados quatro cenários de segundo turno: Lula contra Flavio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

Avaliação do governo federal: o questionário mede a avaliação do governo Lula, classificando a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima, e pergunta se o eleitor aprova ou desaprova o trabalho do presidente.

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Como estava a disputa no Estado na última pesquisa?

Na última pesquisa Datafolha, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tinha 53% das intenções de voto para governador no segundo turno, contra 37% de Fernando Haddad (PT). Tarcísio era rejeitado por 29%, enquanto Haddad tinha 47% de rejeição.

Para o Senado, Marina Silva (Rede) liderava com 18%, seguida por Simone Tebet (PSB), com 16%, e Ricardo Salles (Novo), com 13%. André do Prado (PL) tinha 11%, Guilherme Derrite (PP), 10%, e Paulinho da Força (Solidariedade), 8%.

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Tarcísio Gomes de Freitas
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