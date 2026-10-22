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Política

Nova pesquisa Datafolha mostra disputa entre Flávio e Lula na reta final para segundo turno: saiba o horário

Último levantamento do instituto apontou empate técnico entre os candidatos na disputa pelo Planalto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 08h30
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Uma nova pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 19h. O levantamento chega à reta final da campanha, a três dias da votação, marcada para domingo, 25, e depois de a última rodada do instituto apontar empate técnico entre os dois candidatos.

A pesquisa será a primeira do Datafolha divulgada após o debate entre Lula e Flávio realizado pela Band no último domingo, 18. O instituto também prepara um último levantamento para sábado, 24, véspera do segundo turno.

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O que mostrou a última pesquisa Datafolha?

Na pesquisa divulgada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente de Lula, com 47% das intenções de voto, contra 45% do presidente. A diferença de dois pontos percentuais configurou empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

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Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, o senador registrou 51%, enquanto Lula teve 49%.

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Em relação à rodada anterior, divulgada em 8 de outubro, a distância entre os candidatos diminuiu de quatro para dois pontos percentuais. Naquele levantamento, Flávio tinha 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula.

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A variação ocorreu dentro da margem de erro da pesquisa, sem configurar, isoladamente, uma mudança consolidada no cenário eleitoral.

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O levantamento de 15 de outubro também mediu a rejeição dos candidatos. Lula registrou 46%, enquanto Flávio teve 44%, índices que evidenciaram a proximidade entre os dois também nesse indicador.

Quando sai a última pesquisa Datafolha antes do segundo turno?

Além do levantamento desta quinta-feira, o Datafolha divulgará uma nova pesquisa no sábado, 24 de outubro, um dia antes da votação.

A última rodada prevê entrevistas com 4.050 eleitores nos dias 23 e 24. Parte da coleta ocorrerá, portanto, depois do debate presidencial marcado para sexta-feira, 23, na TV Globo.

A pesquisa desta quinta-feira será a penúltima do instituto antes da eleição e permitirá comparar os resultados com os números divulgados em 15 de outubro, quando Lula e Flávio estavam tecnicamente empatados.

Como será feita a nova pesquisa Datafolha?

O levantamento previsto para as 19h desta quinta-feira terá uma amostra de 2.520 eleitores, entrevistados entre os dias 20 e 22 de outubro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.

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