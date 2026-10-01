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Política

Nova pesquisa Datafolha mostra como está disputa entre Tarcísio e Haddad em SP

Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 1°, aponta que o atual governador tem 56% dos votos válidos e pode ser reeleito já no dia 4

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h13 | Atualizado em 1 out 2026, 19h06
Dois homens brancos, ambos de terno azul-marinho e camisa social azul-clara, posam para a câmera em ambientes internos. O da esquerda tem cabelo escuro e o da direita, cabelo grisalho
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad: os líderes nas pesquisas de intenção de voto ao governo de São Paulo  (Bob Paulino/Globo/.)
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Uma pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha nesta quinta-feira, 1º, mostra como estão as intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. De acordo com os números obtidos, o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem chances de se reeleger já no próximo domingo, 4, sem segundo turno.

Em relação aos votos válidos, quando são desconsiderados os nulos, brancos e os eleitores que disseram estar indecisos, Tarcísio soma 56% das intenções de voto contra 37% do seu rival, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Para a eleição terminar no primeiro turno, é necessário que um candidato tenha 50% mais um voto válido.

Na simulação levando em conta os votos totais (ou seja, considerando os brancos e nulos), Tarcísio aparece no primeiro turno com 50% das intenções de voto, contra 35% de Haddad. Na sequência aparecem os candidatos Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP), com 2% cada um, e Izadora Dias (PCO), que tem 1%. Os eleitores que não souberam ou não quiseram responder somam 3% e aqueles que pretendem votar em branco ou anular o voto são 7%.

Já na simulação de segundo turno, considerando os votos totais, o atual governador aparece com 55% das intenções de voto, contra 38% do ex-ministro da Fazenda. Ele caiu dois pontos em comparação com a pesquisa anterior, que foi divulgada na quinta-feira passada, 24. Nesse cenário, os votos brancos e nulos somam 6% e os indecisos, 1%.

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Rejeição

Esse mesmo levantamento também mediu como está a rejeição dos eleitores a cada um dos candidatos. Nesse recorte, quem lidera é Haddad: 45% dos entrevistados disseram que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum, ao passo que 29% disseram o mesmo sobre seu rival, Tarcísio. Depois deles, o candidato com a maior rejeição é Carlos Machado, com 21%, seguido de Vera Lúcia, que tem 21% e Izadora Dias, que tem 20%.

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Sobre a pesquisa

Para o levantamento desta quinta, foram ouvidos 1. 610 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 28 e 30 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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