Nova pesquisa Datafolha mostra a distância entre Flávio e Lula nas regiões do Brasil

A disputa pelo segundo turno da eleição presidencial entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva apresenta diferenças significativas entre as regiões do Brasil. A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra Flávio à frente do petista no Sudeste, Sul e no agrupamento formado por Centro-Oeste e Norte. Lula, por sua vez, mantém vantagem no Nordeste, onde registra seu melhor desempenho regional. Os resultados consideram apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos.

O levantamento, o segundo divulgado pelo instituto desde o primeiro turno, também mostra mudanças em relação à pesquisa de 8 de outubro. Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente em três dos quatro recortes divulgados, enquanto Lula lidera no Nordeste.

As diferenças variam de intensidade. Flávio registra sua maior vantagem no Sul, com 24 pontos percentuais de diferença, seguido pelo Centro-Oeste/Norte, com 16 pontos, e pelo Sudeste, com 12 pontos. Lula, por sua vez, abre 32 pontos percentuais sobre o adversário no Nordeste.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Como está a disputa no Sudeste?

Flávio Bolsonaro aparece com 56% dos votos válidos no Sudeste, contra 44% de Lula. A diferença entre os dois candidatos é de 12 pontos percentuais, a favor de Flávio. Na pesquisa anterior, realizada em 6 e 7 de outubro, Flávio tinha 54%, enquanto Lula registrava 46%. A distância era de 8 pontos.

A comparação mostra uma oscilação de 2 pontos para cima na intenção de voto de Flávio e de 2 pontos para baixo na de Lula.

Onde Flávio tem sua maior vantagem?

O Sul é a região em que Flávio Bolsonaro apresenta seu melhor desempenho no levantamento. O candidato registra 62% dos votos válidos, enquanto Lula soma 38%, uma diferença de 24 pontos percentuais.

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Os números são exatamente os mesmos da rodada anterior do Datafolha. A estabilidade mantém o Sul como a região de maior vantagem de Flávio entre os recortes apresentados pelo instituto.

Qual é a vantagem de Lula no Nordeste?

O Nordeste continua sendo a região de maior força eleitoral de Lula. O presidente aparece com 66% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro registra 34%. A vantagem do petista é de 32 pontos percentuais, a maior diferença entre os candidatos nos recortes regionais da pesquisa.

Na rodada anterior, Lula tinha 63%, contra 37% de Flávio. A comparação indica uma oscilação positiva de 3 pontos percentuais para o presidente e negativa de 3 pontos para o adversário. Com isso, a distância entre os dois passou de 26 para 32 pontos percentuais.

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O que mudou no Centro-Oeste e no Norte?

No agrupamento que reúne Centro-Oeste e Norte, Flávio Bolsonaro mantém a dianteira, mas a distância para Lula ficou numericamente menor. O candidato aparece com 58% dos votos válidos, contra 42% do presidente. A diferença é de 16 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, Flávio registrava 61%, enquanto Lula tinha 39%. Na comparação entre os dois levantamentos, a vantagem de Flávio passou de 22 para 16 pontos percentuais.

O movimento corresponde a uma oscilação de 3 pontos percentuais para baixo no desempenho de Flávio e de 3 pontos para cima no de Lula.

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Quando a pesquisa foi realizada?

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente nos dias 13 e 14 de outubro de 2026, com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil, e divulgada em 15 de outubro. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-00466/2026.

A rodada anterior, também realizada pelo Datafolha e contratada pela Folha de S.Paulo, ouviu 2.520 pessoas nos dias 6 e 7 de outubro e foi divulgada em 8 de outubro. A margem de erro informada foi de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o protocolo BR-02949/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.