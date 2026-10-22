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Política

Nova pesquisa Datafolha mostra a distância entre Flávio e Lula nas regiões do Brasil

Levantamento mostra a senador à frente em três dos quatro recortes regionais contemplados pelo instituto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 22h46 | Atualizado em 22 out 2026, 22h46
Jair Bolsonaro, de camisa branca, e Lula, de terno escuro e barba grisalha, em close-up, falando em microfones de emissoras de rádio e TV, com fundo azul escuro e detalhes gráficos em azul claro
Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)  (TV Bandeirantes/Reprodução)
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três dos quatro recortes regionais da nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 22, a três dias do segundo turno da eleição presidencial. O senador tem vantagem no Sul, no Sudeste e no conjunto formado pelo Norte e Centro-Oeste, enquanto o petista lidera no Nordeste, onde ampliou sua distância em relação ao adversário nas últimas rodadas do levantamento.

As diferenças regionais contrastam com o cenário nacional, de empate numérico entre os candidatos. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio e Lula aparecem com 50% das intenções de voto cada um. Na rodada anterior, o senador tinha 51%, contra 49% do presidente, diferença que já configurava empate técnico.

Qual é a vantagem de Flávio Bolsonaro no Sul?

O Sul é a região onde Flávio Bolsonaro apresenta seu melhor desempenho na pesquisa. O senador tem 64% dos votos válidos, contra 36% de Lula, uma diferença de 28 pontos percentuais.

Na rodada realizada em 13 e 14 de outubro, Flávio aparecia com 62%, enquanto o presidente registrava 38%. Os mesmos percentuais haviam sido encontrados no levantamento dos dias 6 e 7.

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Assim, o candidato do PL oscilou dois pontos percentuais para cima na última semana, enquanto Lula variou dois pontos para baixo. A distância numérica entre os dois passou de 24 para 28 pontos percentuais.

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Como está a disputa no Nordeste?

O Nordeste permanece como a região de maior vantagem de Lula. O presidente aparece com 68% dos votos válidos, contra 32% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 36 pontos percentuais.

O levantamento mostra uma ampliação gradual da distância numérica entre os candidatos nas três rodadas de outubro. Nos dias 6 e 7, Lula tinha 63%, enquanto Flávio registrava 37%. Na pesquisa seguinte, realizada em 13 e 14 de outubro, o petista passou a 66%, contra 34% do senador.

A diferença entre os candidatos, que era de 26 pontos percentuais na primeira rodada, passou para 32 pontos na segunda e chegou a 36 pontos no levantamento mais recente.

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O que mudou no Sudeste?

No Sudeste, Flávio Bolsonaro mantém a vantagem numérica registrada na pesquisa anterior. O senador aparece com 56% dos votos válidos, contra 44% de Lula, uma distância de doze pontos percentuais. Os percentuais são exatamente os mesmos da rodada de 13 e 14 de outubro.

Na primeira pesquisa do mês, realizada em 6 e 7 de outubro, Flávio tinha 54%, enquanto Lula registrava 46%. Desde então, o candidato do PL oscilou dois pontos percentuais para cima, e o presidente, dois pontos para baixo.

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A distância entre os dois passou de oito para doze pontos percentuais e permaneceu nesse patamar nas duas últimas rodadas.

Como está a disputa no Norte e Centro-Oeste?

O levantamento mostra uma redução da vantagem numérica de Flávio Bolsonaro no conjunto formado pelas regiões Norte e Centro-Oeste. O senador aparece agora com 56% dos votos válidos, contra 44% de Lula.

Na pesquisa de 13 e 14 de outubro, Flávio tinha 58%, enquanto o presidente registrava 42%. Já na rodada de 6 e 7 de outubro, o candidato do PL alcançava 61%, contra 39% do petista.

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Ao longo das três pesquisas, portanto, Flávio oscilou cinco pontos percentuais para baixo, enquanto Lula apresentou uma variação positiva de cinco pontos.

Com isso, a diferença entre os candidatos diminuiu de 22 pontos percentuais no início de outubro para dezesseis pontos na semana passada e doze pontos na rodada mais recente.

Como foi feita a pesquisa Datafolha?

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e realizada presencialmente com 2.520 pessoas em todo o Brasil, entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-09709/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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