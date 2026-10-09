Nova pesquisa Datafolha mostra a disputa Flávio x Lula no segundo turno

O Datafolha realiza entre os dias 13 e 15 de outubro uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa presidencial de 2026, com foco no confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula em um eventual segundo turno. O levantamento também vai investigar o grau de definição do voto dos eleitores, a rejeição aos candidatos, a avaliação do governo federal e as percepções da população sobre temas políticos e sociais.

O que a pesquisa vai perguntar sobre a disputa entre Flávio e Lula?

O questionário prevê uma pergunta estimulada sobre a intenção de voto no segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, além de uma questão espontânea sobre em quem o entrevistado pretende votar para presidente. O instituto também vai perguntar por que o eleitor pretende votar no candidato escolhido: se considera que ele é o melhor para ocupar a Presidência ou se a motivação principal é derrotar o adversário.

O levantamento vai medir ainda o grau de definição do voto e a disposição dos entrevistados em votar em cada um dos dois candidatos. Para isso, perguntará se a escolha está totalmente decidida ou se ainda pode mudar, além de investigar se o eleitor votaria com certeza, talvez votasse ou não votaria de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro e Lula.

Outra questão vai abordar a percepção sobre quem vencerá a eleição presidencial, independentemente da preferência pessoal do entrevistado.

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Como os eleitores avaliam o governo Lula?

A pesquisa vai aferir a avaliação do governo do presidente Lula, com opções que vão de ótimo a péssimo, além de perguntar se os entrevistados aprovam ou desaprovam seu trabalho como presidente.

O questionário também investigará qual é, na opinião dos brasileiros, o principal problema do país. Entre as alternativas estão saúde, educação, economia, desemprego, fome e miséria, violência e segurança pública, inflação, salários, habitação, corrupção e questões sociais.

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Quais temas políticos e propostas serão testados?

O Datafolha vai consultar os entrevistados sobre propostas em debate no país, incluindo a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a criação de um mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a exigência de decisões colegiadas para assuntos importantes do tribunal.

O questionário também abordará a redução do foro privilegiado para autoridades e políticos acusados de crimes. Os entrevistados deverão indicar se são favoráveis ou contrários a cada proposta, ou se consideram o tema indiferente.

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Outro ponto será a preferência por diferentes modelos de mandato para presidentes e governadores, incluindo opções com ou sem direito à reeleição e mandatos de quatro ou cinco anos.

A pesquisa também perguntará se os brasileiros consideram que o país vive uma democracia plena, uma democracia com pequenos problemas, uma democracia com grandes problemas ou se não é uma democracia. Em outra questão, o instituto vai investigar se os entrevistados percebem o Brasil como uma sociedade politicamente polarizada ou como um país em que pessoas com opiniões diferentes conseguem dialogar e se respeitar.

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O que será investigado sobre o comportamento eleitoral?

O levantamento vai perguntar se os entrevistados pretendem votar no segundo turno, se não pretendem comparecer ou se ainda não decidiram. Para quem não pretende votar ou está indeciso, o questionário prevê uma pergunta sobre os motivos.

Também serão investigados o voto no primeiro turno de 2026 e, entre os entrevistados com 20 anos ou mais, a escolha no segundo turno presidencial de 2022. O instituto ainda vai perguntar se o entrevistado ou alguém de sua residência recebe o Bolsa Família e qual é seu posicionamento em uma escala que vai de bolsonarista a petista.

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Quando a pesquisa será divulgada e qual é a metodologia?

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00466/2026, a pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e tem divulgação prevista para 15 de outubro. O levantamento prevê 2.520 entrevistas, realizadas entre os dias 13 e 15 de outubro.

A margem de erro máxima informada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, considerando uma amostra aleatória simples.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.