Nova pesquisa Datafolha mede a corrida presidencial após o início do horário eleitoral

Uma nova pesquisa eleitoral do Datafolha, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), investiga as intenções de voto para a Presidência da República nas eleições de 2026. O questionário apresenta 13 nomes em dois cartões de primeiro turno e testa quatro possíveis disputas de segundo turno, sempre com Lula diante de um adversário. O levantamento também mede a rejeição aos candidatos e a disposição do eleitor em relação à eleição.

A coleta está prevista para ocorrer de 1º a 3 de setembro de 2026, com divulgação marcada para 3 de setembro. Serão realizadas 2.002 entrevistas, com margem de erro máxima de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S.A. e foi registrada sob o número BR-03669/2026.

Quais candidatos aparecem na disputa presidencial?

No cenário estimulado de primeiro turno, o questionário apresenta Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Romeu Zema (Novo).

Pablo Marçal aparece apenas em um dos cartões apresentados aos entrevistados. As opções de voto em branco, nulo ou nenhum e não sabe também fazem parte da pergunta. Antes da lista de candidatos, o Datafolha pergunta de forma espontânea em quem o eleitor pretende votar para presidente.

O levantamento investiga ainda se o eleitor considera seu voto totalmente decidido ou se ele ainda pode mudar. Para quem declara branco, nulo ou nenhum, a pesquisa pergunta se essa escolha ocorre por considerar que um candidato tem as melhores propostas e é o mais preparado ou para evitar que outro candidato seja eleito.

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O questionário testa quatro possíveis disputas para a segunda etapa da eleição presidencial. Lula aparece contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

O questionário inclui ainda uma comparação com a eleição de 2022, medindo se o eleitor está mais ou menos informado sobre as propostas, acompanhando mais ou menos as notícias, mais ou menos preocupado com o resultado e mais ou menos decidido a votar neste ano.

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O que a pesquisa pergunta sobre Lula e o interesse do eleitor?

O levantamento avalia o governo Lula em duas perguntas. Os entrevistados classificam a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima e, em seguida, dizem se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

O questionário também mede o interesse por política, com quatro opções: grande, médio, pequeno ou nenhum. Outra pergunta investiga se o eleitor votaria caso o voto não fosse obrigatório, com as respostas sim, não ou talvez, dependendo da situação.

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A pesquisa também procura identificar o posicionamento político dos entrevistados. Uma escala de 1 a 5 os posiciona entre bolsonarista e petista, enquanto outra, de 1 a 7, mede a posição entre esquerda e direita.

Como os eleitores estão acompanhando a eleição nas redes sociais?

Entre os entrevistados que possuem contas em redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok e Kwai, o questionário pergunta se eles viram conteúdos sobre as eleições de 2026 nas últimas semanas.

A pesquisa identifica ainda onde esses conteúdos foram vistos: perfis de candidatos, jornalistas, veículos jornalísticos, amigos ou familiares, influenciadores e grupos de WhatsApp ou Telegram.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.