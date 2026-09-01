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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data confirma ascensão de Augusto Cury e duelo acirrado entre Lula e Flávio

Levantamento sobre a corrida presidencial foi divulgado nesta terça-feira, 1º

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 07h00 | Atualizado em 1 set 2026, 12h05
Três homens em trajes sociais, da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno azul-marinho com broche do Brasil, falando; o presidente Lula, de terno azul e gravata estampada, segurando um microfone e gesticulando; e um homem de terno preto e gravata azul, falando em um púlpito com microfones
Augusto Cury, Lula e Flávio Bolsonaro (Montagem/VEJA)
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Levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data entre os dias 27 e 31 de agosto e divulgado nesta terça-feira, 1º, confirma a ascensão do escritor Augusto Cury (Avante) na corrida presidencial, já detectada em levantamentos Nexus/BTG e AtlasIntel/Bloomberg, divulgados na segunda-feira.

De acordo com a nova pesquisa, Cury tem 11% das intenções de voto e ocupa de forma isolada a terceira colocação, atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 38%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 30%. Na pesquisa anterior do instituto, em julho, o petista tinha 40% contra 33% do adversário.

Depois, aparecem Renan Santos (Missão), com 7%; Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Outros candidatos somam 2% das intenções de voto. Entre os entrevistados, 3% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 3% não souberam ou não responderam. Vale ressaltar que este cenário não considera a candidatura de Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas conseguiu registrar sua candidatura com base em uma liminar.

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Confira os números abaixo (cenário sem Marçal):

Lula: 38%
Flávio Bolsonaro: 30%

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Escritor Augusto Cury: 11%
Renan Santos: 7%
Ronaldo Caiado: 4%
Zema: 2%
Outros: 2%
Nulo/branco: 3%

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NS/NR: 3%

Confira os números no cenário com Marçal:

Lula: 38%
Flávio: 29%

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Cury: 10%
Renan: 6%
Caiado: 4%
Marçal: 3%
Zema: 2%
Outros: 2%
Nulo/Branco: 3%

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NS/NR: 3%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

No segundo turno, no cenário mais provável, o instituto aponta empate numérico entre Lula e Flávio Bolsonaro, ambos com 44% — outros 9% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 4% não souberam ou não quiseram responder. Os resultados mostram oscilações que aproximam os dois adversários. No levantamento anterior, Lula tinha 45% contra 42% de Flávio.

Nos cenários testados, os resultados foram:

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Lula x Flávio Bolsonaro
44% x 44%

Lula x Caiado
43% x 45%

Lula x Zema
43% x 40%

Lula x Renan Santos
44% x 37%

O Real Time Big Data não testou um cenário de segundo turno entre Lula e Augusto Cury.

Rejeição

No duelo de rejeições, Lula e Flávio também ocupam as duas primeiras posições. Segundo a pesquisa, 50% afirmam que não votariam no petista, mesmo percentual que faz essa afirmação em relação ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Depois, aparecem Caiado (39%), Renan (39%), Zema (36%) e Augusto Cury (28%), considerando-se apenas os principais candidatos.

Pesquisa

O levantamento do Real Time Big Data ouviu 2. 000 eleitores em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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