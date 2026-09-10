Nova pesquisa BTG/Nexus volta a testar disputa Lula x Flávio após senador ultrapassar presidente no 2º turno

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A nova pesquisa BTG/Nexus, a ser divulgada na segunda-feira, 14, trará dados cruciais sobre a disputa presidencial. O levantamento verificará se Flávio Bolsonaro mantém vantagem sobre Lula, a firmeza do voto dos eleitores e a percepção da população sobre a economia e o governo federal. Uma análise completa para entender o cenário político.

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Uma nova pesquisa BTG/Nexus vai mostrar na segunda-feira, 14, se Flávio Bolsonaro mantém a vantagem numérica sobre Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno da eleição presidencial. Na rodada divulgada na terça-feira, 8, o senador apareceu pela primeira vez à frente do presidente na série do instituto, com 46% das intenções de voto contra 45%, diferença dentro da margem de erro e que configurava empate técnico.

O novo levantamento será realizado entre sexta-feira, 11, e domingo, 13, e voltará a testar os principais candidatos no primeiro e no segundo turnos. O questionário também inclui uma novidade relevante: depois do confronto direto entre os dois, a Nexus vai medir se a decisão do eleitor para o segundo turno já está tomada e, entre aqueles que admitem mudar, qual seria a segunda escolha entre Lula, Flávio, voto branco, nulo ou abstenção.

Flávio vai manter a dianteira numérica sobre Lula?

Esse será o principal dado a observar na nova rodada. Na pesquisa anterior, Flávio oscilou de 45% para 46% no segundo turno, enquanto Lula passou de 46% para 45%, invertendo pela primeira vez a ordem dos dois na série da BTG/Nexus.

A diferença, porém, era de apenas 1 ponto percentual, dentro da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos.

No primeiro turno, Lula seguia na liderança com 39%, enquanto Flávio havia passado de 33% para 35%. Augusto Cury aparecia em terceiro lugar, com 9%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O voto de segundo turno já está decidido?

A nova pesquisa vai além da intenção de voto e passa a medir o grau de certeza especificamente no confronto entre Lula e Flávio.

Depois de escolher uma das alternativas no segundo turno, o entrevistado será questionado se sua decisão já está tomada e não vai mais mudar ou se ainda pode trocar de posição até o fim de outubro.

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Entre aqueles que disserem que podem mudar, a Nexus perguntará qual seria a segunda escolha. As alternativas incluem Lula, Flávio, voto nulo, voto branco, não comparecimento e indecisão.

O recorte permitirá identificar não apenas quem está numericamente à frente, mas também o grau de consolidação das bases dos dois candidatos em um eventual confronto direto.

Augusto Cury continuará competitivo contra Lula?

Outro ponto de atenção será o desempenho de Augusto Cury.

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Na rodada anterior, o escritor apareceu pela primeira vez em um cenário de segundo turno contra Lula e alcançou 45%, ante 43% do presidente. A diferença de 2 pontos também configurava empate técnico.

A nova BTG/Nexus repetirá esse confronto. Lula também será testado contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

No primeiro turno, Cury havia recuado numericamente de 11% para 9%, depois do salto registrado na pesquisa anterior.

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Quem ainda pode crescer no primeiro turno?

A Nexus voltará a medir a firmeza do voto no primeiro turno e a segunda opção dos eleitores que admitem mudar de candidato.

O levantamento terá dois cenários estimulados. O primeiro inclui Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Samara, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Veterinário Wilson Grassi e Clariana Barão. O segundo repete a lista sem Pablo Marçal.

Entre os que disserem que sua escolha ainda pode mudar, a pesquisa perguntará qual seria a segunda opção de voto. Esse indicador poderá mostrar quais candidatos têm maior capacidade de atrair eleitores na reta final.

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Como estão a rejeição e o potencial de voto?

A BTG/Nexus atualizará também o potencial de voto e a rejeição de Lula, Flávio, Cury, Caiado, Zema e Renan.

Cada entrevistado poderá dizer se determinado nome é o único em quem votaria, se poderia votar nele mas também considera outro candidato, se não votaria nele de jeito nenhum ou se não o conhece.

Na pesquisa anterior, Lula e Flávio apareciam praticamente empatados nesse indicador: os dois tinham potencial de voto de 47%, enquanto a rejeição era de 49% para Lula e 50% para Flávio.

A vida do eleitor melhorou ou piorou desde 2023?

Uma das novidades mais amplas do questionário é um bloco dedicado às condições de vida das famílias desde 2023.

A Nexus perguntará se houve melhora, piora ou estabilidade em oito áreas: renda, bem-estar geral, segurança, poder de compra, saúde, educação, acesso ao crédito e capacidade de poupança e investimento.

Para cada item em que o entrevistado identificar uma melhora ou piora, o instituto perguntará também o quanto o governo federal foi decisivo para essa mudança.

O recorte permitirá confrontar a avaliação geral da administração Lula com a percepção concreta dos eleitores sobre aspectos de sua própria vida.

O eleitor sabe o número do candidato em que pretende votar?

Outro dado novo vai medir um aspecto prático da campanha.

Depois de indicar um candidato no primeiro turno, o entrevistado será perguntado, espontaneamente, se sabe dizer o número de urna do nome que escolheu.

A pesquisa também vai medir intenção de comparecimento às urnas e comparar esse comportamento com a participação declarada nas eleições presidenciais de 2018 e 2022 e no pleito municipal de 2024.

Como estão o governo Lula e a economia?

O levantamento voltará a medir a avaliação e a aprovação do governo Lula, além de perguntar quais são hoje os dois principais problemas do Brasil.

A Nexus também vai investigar como o eleitor avalia a economia do país e sua própria situação financeira, comparar o momento atual com o governo encerrado em 2022 e medir as expectativas para os próximos seis meses.

Dados da pesquisa

A pesquisa BTG/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026. Serão ouvidos 2.000 eleitores de 16 anos ou mais, com título eleitoral, entre os dias 11 e 13 de setembro. As entrevistas serão realizadas por telefone, com seleção aleatória estratificada por DDD. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para segunda-feira, 14 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.