Nova pesquisa BTG/Nexus vai medir impacto da campanha na disputa Lula x Flávio

Uma nova pesquisa BTG/Nexus para a Presidência da República será realizada entre os dias 21 e 23 de agosto, na primeira semana da campanha eleitoral oficial de 2026. O levantamento vai investigar não apenas a intenção de voto, mas também a relação dos eleitores com as campanhas dos candidatos.

O questionário pergunta se os entrevistados pretendem buscar informações sobre candidatos e seus programas de governo durante o período eleitoral e, entre aqueles que tiveram contato com materiais de campanha, quais candidaturas tiveram maior exposição na última semana e quais despertaram maior identificação.

Com divulgação em 24 de agosto, a amostra será de 2.000 entrevistas, com margem de erro estimada de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A responsável pelo levantamento é a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados Ltda. (Nexus). O contratante é o Banco BTG Pactual S.A. A pesquisa foi registrada no TSE em 18 de agosto de 2026, sob o número BR-09028/2026.

A pesquisa

Primeiro turno: intenção de voto espontânea e estimulada para presidente. No cenário estimulado, aparecem Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Segundo turno: serão testados confrontos de Lula com Flávio Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

Governo Lula: a pesquisa pergunta como os entrevistados avaliam a administração federal e se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente. Também serão avaliadas a situação da economia brasileira e a situação financeira dos entrevistados, além da comparação com o governo anterior e das expectativas para os seis meses seguintes.

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Campanha eleitoral: os entrevistados serão perguntados se pretendem buscar informações sobre candidatos e seus programas de governo. A pesquisa verificará se os eleitores tiveram contato com vídeos, fotos, publicações nas redes sociais ou panfletos de cada candidato. Entre aquelas às quais tiveram acesso, os entrevistados indicarão quais campanhas tiveram maior exposição e com quais mais se identificaram.

Comparecimento às urnas: o questionário também investiga a disposição de votar no primeiro turno de 2026 e pergunta sobre a participação dos entrevistados nas eleições de 2018, 2022 e 2024.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.