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Política

Nova pesquisa BTG/Nexus testa Lula x Flávio após crise no STF e cenário com Cury no segundo turno

Levantamento trará cenários de primeiro e segundo turnos, além de medir rejeição, firmeza do voto e alcance do horário eleitoral na reta final da campanha

Por Da Redação 5 set 2026, 10h00
Candidatos à Presidência em 2026: Os dois mais bem posicionados, Lula e Flávio, não participarão do primeiro debate
Os principais candidatos nas eleições deste ano (Agência Brasil, Agência Senado/Divulgação)
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Nova pesquisa BTG/Nexus testa Lula x Flávio após crise no STF e cenário com Cury no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa BTG/Nexus vai mostrar na terça-feira, 8, como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro a menos de um mês para a população ir às urnas. Será o primeiro levantamento do instituto realizado depois da crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro.

A pesquisa testará Lula e Flávio em dois cenários de primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno. O questionário também mede o grau de consolidação das escolhas, a rejeição aos principais candidatos, a segunda opção dos eleitores que admitem mudar de voto e o alcance do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

Como Lula e Flávio serão testados no primeiro turno?

A BTG/Nexus fará inicialmente uma pergunta espontânea, sem apresentar nomes aos entrevistados, e depois dois cenários estimulados.

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No primeiro, estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Samara, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Veterinário Wilson Grassi e Clariana Barão. O segundo repetirá a lista com Pablo Marçal.

Depois do primeiro cenário, quem escolher algum candidato será questionado se a decisão já está tomada e não vai mais mudar ou se ainda pode trocar de voto até outubro.

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Para onde podem ir os votos de quem ainda admite mudar?

Entre os eleitores que afirmarem que ainda podem trocar de candidato, a pesquisa perguntará qual seria sua segunda opção de voto para presidente.

A lista terá os candidatos do primeiro cenário, com exceção do nome escolhido inicialmente e de Pablo Marçal. O recorte permitirá identificar quais candidaturas aparecem como alternativas entre a parcela do eleitorado que ainda não consolidou sua decisão.

Como será o segundo turno entre Lula e Flávio?

O principal cenário de segundo turno colocará Lula diretamente contra Flávio Bolsonaro.

A Nexus também testará o presidente contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. Em todos os casos, o entrevistado poderá escolher um dos dois candidatos, declarar voto em nenhum, branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe.

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A inclusão de Cury entre os confrontos diretos é uma das novidades da rodada. O escritor apareceu em terceiro lugar na pesquisa anterior da BTG/Nexus, mas não havia sido testado em uma simulação de segundo turno contra Lula.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quem tem mais espaço para crescer — e quem enfrenta maior rejeição?

A pesquisa voltará a medir o potencial de voto e a rejeição dos seis principais candidatos: Lula, Flávio, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

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Para cada nome, o entrevistado deverá dizer se é o único candidato em quem votaria, se poderia escolhê-lo mas também considera outros, se não votaria nele de jeito nenhum ou se não o conhece.

O levantamento permitirá comparar o núcleo mais fiel de Lula e Flávio com o espaço disponível para crescimento dos demais concorrentes.

O eleitor quer Lula, um nome ligado a Bolsonaro ou uma alternativa?

Outra pergunta coloca três caminhos diante do eleitor. A Nexus questionará quem deveria ser eleito presidente considerando a preferência política do entrevistado: Lula; Flávio Bolsonaro ou outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou por sua família; ou um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem por Jair Bolsonaro.

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O questionário também mede, em uma escala de zero a dez, o grau em que os entrevistados se identificam como “antilula” e “antibolsonaro”.

O horário eleitoral já chegou ao eleitor?

A nova rodada vai medir o alcance do horário eleitoral gratuito, iniciado em 28 de agosto.

Os entrevistados serão questionados se já acompanharam propostas dos candidatos no rádio ou na televisão. Entre aqueles que responderem positivamente, a pesquisa perguntará especificamente se assistiram ou ouviram as propagandas de Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Augusto Cury.

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O instituto também vai investigar a motivação do voto. O eleitor poderá dizer se escolhe seu candidato por considerar que ele tem as melhores ideias e o melhor programa de governo, por ser o único capaz de derrotar um adversário rejeitado ou por acreditar que ele pode renovar e apaziguar o cenário político brasileiro.

A polarização ainda pesa na escolha do presidente?

A pesquisa perguntará se o eleitor concorda com a afirmação de que o próximo presidente poderá ser escolhido mais pela rejeição aos adversários do que por ser considerado o melhor candidato.

Outro item mede diretamente a percepção sobre a polarização política. Os entrevistados poderão dizer que discordam de que ela esteja impactando a eleição ou, caso concordem, informar se estão confortáveis, indiferentes ou cansados e desconfortáveis com esse ambiente.

Como está a avaliação de Lula e da economia?

A BTG/Nexus também atualizará os números de avaliação e aprovação do governo Lula.

Além da percepção geral sobre a administração, a pesquisa perguntará qual é atualmente o principal problema do Brasil e como o eleitor avalia a economia do país e sua própria situação financeira. O questionário ainda compara o momento atual com o governo encerrado em dezembro de 2022 e mede as expectativas para os próximos seis meses.

A pesquisa BTG/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026. O levantamento ouvirá 2.000 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de setembro, por telefone, com seleção aleatória estratificada por DDD. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para terça-feira, 8 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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