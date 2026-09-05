Nova pesquisa BTG/Nexus testa Lula x Flávio após crise no STF e cenário com Cury no segundo turno
Levantamento trará cenários de primeiro e segundo turnos, além de medir rejeição, firmeza do voto e alcance do horário eleitoral na reta final da campanha
Uma nova pesquisa BTG/Nexus vai mostrar na terça-feira, 8, como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro a menos de um mês para a população ir às urnas. Será o primeiro levantamento do instituto realizado depois da crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro.
A pesquisa testará Lula e Flávio em dois cenários de primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno. O questionário também mede o grau de consolidação das escolhas, a rejeição aos principais candidatos, a segunda opção dos eleitores que admitem mudar de voto e o alcance do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.
Como Lula e Flávio serão testados no primeiro turno?
A BTG/Nexus fará inicialmente uma pergunta espontânea, sem apresentar nomes aos entrevistados, e depois dois cenários estimulados.
No primeiro, estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Samara, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Veterinário Wilson Grassi e Clariana Barão. O segundo repetirá a lista com Pablo Marçal.
Depois do primeiro cenário, quem escolher algum candidato será questionado se a decisão já está tomada e não vai mais mudar ou se ainda pode trocar de voto até outubro.
Para onde podem ir os votos de quem ainda admite mudar?
Entre os eleitores que afirmarem que ainda podem trocar de candidato, a pesquisa perguntará qual seria sua segunda opção de voto para presidente.
A lista terá os candidatos do primeiro cenário, com exceção do nome escolhido inicialmente e de Pablo Marçal. O recorte permitirá identificar quais candidaturas aparecem como alternativas entre a parcela do eleitorado que ainda não consolidou sua decisão.
Como será o segundo turno entre Lula e Flávio?
O principal cenário de segundo turno colocará Lula diretamente contra Flávio Bolsonaro.
A Nexus também testará o presidente contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. Em todos os casos, o entrevistado poderá escolher um dos dois candidatos, declarar voto em nenhum, branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe.
A inclusão de Cury entre os confrontos diretos é uma das novidades da rodada. O escritor apareceu em terceiro lugar na pesquisa anterior da BTG/Nexus, mas não havia sido testado em uma simulação de segundo turno contra Lula.
Quem tem mais espaço para crescer — e quem enfrenta maior rejeição?
A pesquisa voltará a medir o potencial de voto e a rejeição dos seis principais candidatos: Lula, Flávio, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.
Para cada nome, o entrevistado deverá dizer se é o único candidato em quem votaria, se poderia escolhê-lo mas também considera outros, se não votaria nele de jeito nenhum ou se não o conhece.
O levantamento permitirá comparar o núcleo mais fiel de Lula e Flávio com o espaço disponível para crescimento dos demais concorrentes.
O eleitor quer Lula, um nome ligado a Bolsonaro ou uma alternativa?
Outra pergunta coloca três caminhos diante do eleitor. A Nexus questionará quem deveria ser eleito presidente considerando a preferência política do entrevistado: Lula; Flávio Bolsonaro ou outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou por sua família; ou um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem por Jair Bolsonaro.
O questionário também mede, em uma escala de zero a dez, o grau em que os entrevistados se identificam como “antilula” e “antibolsonaro”.
O horário eleitoral já chegou ao eleitor?
A nova rodada vai medir o alcance do horário eleitoral gratuito, iniciado em 28 de agosto.
Os entrevistados serão questionados se já acompanharam propostas dos candidatos no rádio ou na televisão. Entre aqueles que responderem positivamente, a pesquisa perguntará especificamente se assistiram ou ouviram as propagandas de Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Augusto Cury.
O instituto também vai investigar a motivação do voto. O eleitor poderá dizer se escolhe seu candidato por considerar que ele tem as melhores ideias e o melhor programa de governo, por ser o único capaz de derrotar um adversário rejeitado ou por acreditar que ele pode renovar e apaziguar o cenário político brasileiro.
A polarização ainda pesa na escolha do presidente?
A pesquisa perguntará se o eleitor concorda com a afirmação de que o próximo presidente poderá ser escolhido mais pela rejeição aos adversários do que por ser considerado o melhor candidato.
Outro item mede diretamente a percepção sobre a polarização política. Os entrevistados poderão dizer que discordam de que ela esteja impactando a eleição ou, caso concordem, informar se estão confortáveis, indiferentes ou cansados e desconfortáveis com esse ambiente.
Como está a avaliação de Lula e da economia?
A BTG/Nexus também atualizará os números de avaliação e aprovação do governo Lula.
Além da percepção geral sobre a administração, a pesquisa perguntará qual é atualmente o principal problema do Brasil e como o eleitor avalia a economia do país e sua própria situação financeira. O questionário ainda compara o momento atual com o governo encerrado em dezembro de 2022 e mede as expectativas para os próximos seis meses.
A pesquisa BTG/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026. O levantamento ouvirá 2.000 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de setembro, por telefone, com seleção aleatória estratificada por DDD. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para terça-feira, 8 de setembro.
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