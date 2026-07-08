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Política

Nova pesquisa BTG/Nexus testa disputa Lula x Flávio para a Presidência

Último levantamento apontou empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 16h38 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h13
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Nova pesquisa BTG/Nexus testa disputa Lula x Flávio para a Presidência Priorizar nos meus resultados Google

A próxima pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial nas Eleições 2026 vai ser divulgada na segunda-feira, 13. As entrevistas serão feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor. 

Ao todo, serão 2000 escolhidos de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Como é organizado o questionário

O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, eleições, desempenho do governo e conjuntura econômica. Em nenhum dos cenários é considerada a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

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De acordo com o registro feito no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-07981/2026, o controle de qualidade e a verificação das entrevistas é realizado por uma equipe de auditoria responsável pela fiscalização de cerca de 20% dos questionários. 

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“Essa etapa é assistida por meio de software que leva em consideração a adequação das entrevistas ao fluxo do questionário para conferência e fiscalização dos dados coletados durante o campo da pesquisa”, explicaram no documento.

Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados nessa terça-feira, 7, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89. 

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O que mostrou a rodada mais recente

A última rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial foi divulgada no fim de junho e apontava empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Na ocasião, foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08521/2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. 

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidência da República
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