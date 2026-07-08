Nova pesquisa BTG/Nexus testa disputa Lula x Flávio para a Presidência
Último levantamento apontou empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro
A próxima pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial nas Eleições 2026 vai ser divulgada na segunda-feira, 13. As entrevistas serão feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor.
Ao todo, serão 2000 escolhidos de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Como é organizado o questionário
O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, eleições, desempenho do governo e conjuntura econômica. Em nenhum dos cenários é considerada a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
De acordo com o registro feito no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-07981/2026, o controle de qualidade e a verificação das entrevistas é realizado por uma equipe de auditoria responsável pela fiscalização de cerca de 20% dos questionários.
“Essa etapa é assistida por meio de software que leva em consideração a adequação das entrevistas ao fluxo do questionário para conferência e fiscalização dos dados coletados durante o campo da pesquisa”, explicaram no documento.
Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados nessa terça-feira, 7, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89.
O que mostrou a rodada mais recente
A última rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial foi divulgada no fim de junho e apontava empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Na ocasião, foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08521/2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.