Nova pesquisa BTG/Nexus testa disputa Lula x Flávio para a Presidência

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A nova pesquisa BTG/Nexus para as Eleições 2026 chega dia 13 de maio. Saiba como o levantamento foi feito, o que ele investiga sobre política e economia, e a metodologia por trás dos números que medirão a corrida presidencial. Descubra os detalhes da pesquisa, que exclui Michelle Bolsonaro, e o custo da sua realização.

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A próxima pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial nas Eleições 2026 vai ser divulgada na segunda-feira, 13. As entrevistas serão feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor.

Ao todo, serão 2000 escolhidos de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Como é organizado o questionário

O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, eleições, desempenho do governo e conjuntura econômica. Em nenhum dos cenários é considerada a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

De acordo com o registro feito no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-07981/2026, o controle de qualidade e a verificação das entrevistas é realizado por uma equipe de auditoria responsável pela fiscalização de cerca de 20% dos questionários.

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“Essa etapa é assistida por meio de software que leva em consideração a adequação das entrevistas ao fluxo do questionário para conferência e fiscalização dos dados coletados durante o campo da pesquisa”, explicaram no documento.

Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados nessa terça-feira, 7, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89.

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O que mostrou a rodada mais recente

A última rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial foi divulgada no fim de junho e apontava empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Na ocasião, foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08521/2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.