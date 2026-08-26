Nova pesquisa BTG/Nexus testa disputa Lula x Flávio após início da campanha na TV

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A nova pesquisa BTG/Nexus para a eleição de 2026, pós-início da campanha no rádio e TV, analisará o embate Lula x Flávio Bolsonaro. O levantamento abordará a motivação do voto em segundo turno, cenários de primeiro turno, confrontos diretos, avaliação do governo e a percepção econômica, com divulgação em 31 de agosto.

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A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a eleição presidencial de 2026 será a primeira do instituto realizada após o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão, que começa nesta sexta-feira, 28. O levantamento vai investigar não apenas como está a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, mas também o que leva os eleitores a escolher um dos dois em um eventual segundo turno. A sondagem, que será realizada entre sexta e domingo e divulgada na segunda-feira, 31, perguntará aos eleitores do petista se o voto ocorre por considerá-lo o melhor candidato ou apenas para derrotar o filho de Jair Bolsonaro. A mesma questão será feita aos apoiadores do senador do PL, tendo o presidente como adversário.

A sondagem, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026, será a 12ª rodada do levantamento nacional da Nexus e ouvirá 2. 000 eleitores até domingo, 30. Além da motivação do voto no confronto direto, o questionário mantém os principais indicadores acompanhados nas rodadas anteriores, como intenção de voto no primeiro turno, simulações de segundo turno, potencial de voto e rejeição e avaliação do governo Lula.

Como será testada a disputa no primeiro turno?

A pesquisa fará inicialmente uma pergunta espontânea, sem apresentar nomes de candidatos, e depois testará dois cenários estimulados.

No primeiro, estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Samara, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi e Clariana Barão.

O segundo cenário acrescentará Pablo Marçal à relação de nomes, que está inelegível, mas conseguiu registrar a candidatura após conseguir uma liminar. O TSE ainda avaliará o caso. O levantamento também perguntará aos eleitores que escolherem algum candidato no primeiro cenário se a decisão já está tomada e não vai mais mudar ou se ainda pode ser alterada até outubro.

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Quais confrontos de segundo turno serão pesquisados?

Lula será colocado diante de quatro adversários em simulações de segundo turno. Além do confronto com Flávio Bolsonaro, a Nexus testará disputas do presidente contra Zema, Caiado e Renan Santos.

No duelo entre Lula e Flávio, o questionário avançará sobre a motivação do eleitor. Quem escolher o presidente terá de dizer se pretende votar nele por considerá-lo o melhor candidato ou apenas para derrotar Flávio. Aos eleitores do senador será perguntado se a opção ocorre por considerá-lo o melhor nome ou apenas para derrotar Lula.

O levantamento também medirá o potencial de voto e a rejeição a Lula, Flávio, Renan Santos, Zema, Caiado e Pablo Marçal.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A eleição será testada como uma disputa entre lulismo, bolsonarismo e terceira via?

Uma das perguntas buscará identificar como o eleitor se posiciona diante dos dois principais polos políticos da disputa. Os entrevistados poderão escolher entre a reeleição de Lula, a eleição de Flávio Bolsonaro ou de outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou sua família, ou um nome que não seja apoiado nem por Lula nem pelo ex-presidente.

A pesquisa também utilizará uma escala de zero a dez para medir separadamente o grau de identificação dos entrevistados com duas afirmações: “Sou antilula” e “Sou antibolsonaro (e sua família)”.

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Em quais temas Lula e Flávio serão colocados frente a frente?

Outro recorte da pesquisa vai medir qual dos dois candidatos é considerado mais preparado pelo eleitor para enfrentar alguns dos principais problemas do país.

Lula e Flávio serão comparados em seis áreas: saúde pública, corrupção, segurança pública e criminalidade, educação, inflação e custo de vida e desigualdade social e pobreza.

Antes disso, os entrevistados também serão questionados sobre quais temas mais pesam na escolha de um candidato à Presidência. Entre as opções apresentadas estarão crescimento da economia, redução do custo de vida, segurança pública, saúde, educação, combate à corrupção, diminuição da desigualdade, valores e costumes, defesa da democracia e soberania nacional e relações internacionais.

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O que a pesquisa vai medir sobre o governo Lula?

A nova rodada repetirá as perguntas sobre avaliação e aprovação do governo. Os entrevistados deverão classificar a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima e dizer se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

Desta vez, porém, o questionário também aprofundará as razões dessa avaliação. Aos que desaprovam Lula será perguntado se a insatisfação decorre principalmente dos resultados das políticas, ações, obras e leis do governo ou da rejeição às ideias do presidente. Para quem aprova, a pesquisa buscará saber se o apoio está mais ligado aos resultados da gestão ou às ideias de Lula.

Como a economia entra no levantamento?

A percepção econômica terá um bloco próprio. O eleitor será questionado sobre o principal e o segundo principal problema do Brasil e avaliará tanto a economia do país quanto sua situação financeira pessoal.

A Nexus também perguntará se essas duas dimensões estão melhores ou piores do que no governo anterior, encerrado em dezembro de 2022, e quais são as expectativas para os próximos seis meses.

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O questionário ainda permitirá cruzar os resultados eleitorais com características como sexo, idade, escolaridade, renda, religião, situação profissional e recebimento do Bolsa Família.

A pesquisa BTG/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026. Serão realizadas 2. 000 entrevistas com eleitores brasileiros a partir de 16 anos entre 28 e 30 de agosto. Os entrevistados serão selecionados aleatoriamente a partir do cadastro de telefones fixos e móveis, com amostragem estratificada por DDD. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para segunda-feira, 31 de agosto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.