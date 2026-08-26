Nova pesquisa BTG/Nexus testa disputa Lula x Flávio após início da campanha na TV
Levantamento também vai questionar o eleitor sobre a disputa no primeiro e segundo turno, rejeição e avaliação do governo petista
A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a eleição presidencial de 2026 será a primeira do instituto realizada após o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão, que começa nesta sexta-feira, 28. O levantamento vai investigar não apenas como está a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, mas também o que leva os eleitores a escolher um dos dois em um eventual segundo turno. A sondagem, que será realizada entre sexta e domingo e divulgada na segunda-feira, 31, perguntará aos eleitores do petista se o voto ocorre por considerá-lo o melhor candidato ou apenas para derrotar o filho de Jair Bolsonaro. A mesma questão será feita aos apoiadores do senador do PL, tendo o presidente como adversário.
A sondagem, registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026, será a 12ª rodada do levantamento nacional da Nexus e ouvirá 2. 000 eleitores até domingo, 30. Além da motivação do voto no confronto direto, o questionário mantém os principais indicadores acompanhados nas rodadas anteriores, como intenção de voto no primeiro turno, simulações de segundo turno, potencial de voto e rejeição e avaliação do governo Lula.
Como será testada a disputa no primeiro turno?
A pesquisa fará inicialmente uma pergunta espontânea, sem apresentar nomes de candidatos, e depois testará dois cenários estimulados.
No primeiro, estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Samara, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi e Clariana Barão.
O segundo cenário acrescentará Pablo Marçal à relação de nomes, que está inelegível, mas conseguiu registrar a candidatura após conseguir uma liminar. O TSE ainda avaliará o caso. O levantamento também perguntará aos eleitores que escolherem algum candidato no primeiro cenário se a decisão já está tomada e não vai mais mudar ou se ainda pode ser alterada até outubro.
Quais confrontos de segundo turno serão pesquisados?
Lula será colocado diante de quatro adversários em simulações de segundo turno. Além do confronto com Flávio Bolsonaro, a Nexus testará disputas do presidente contra Zema, Caiado e Renan Santos.
No duelo entre Lula e Flávio, o questionário avançará sobre a motivação do eleitor. Quem escolher o presidente terá de dizer se pretende votar nele por considerá-lo o melhor candidato ou apenas para derrotar Flávio. Aos eleitores do senador será perguntado se a opção ocorre por considerá-lo o melhor nome ou apenas para derrotar Lula.
O levantamento também medirá o potencial de voto e a rejeição a Lula, Flávio, Renan Santos, Zema, Caiado e Pablo Marçal.
A eleição será testada como uma disputa entre lulismo, bolsonarismo e terceira via?
Uma das perguntas buscará identificar como o eleitor se posiciona diante dos dois principais polos políticos da disputa. Os entrevistados poderão escolher entre a reeleição de Lula, a eleição de Flávio Bolsonaro ou de outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou sua família, ou um nome que não seja apoiado nem por Lula nem pelo ex-presidente.
A pesquisa também utilizará uma escala de zero a dez para medir separadamente o grau de identificação dos entrevistados com duas afirmações: “Sou antilula” e “Sou antibolsonaro (e sua família)”.
Em quais temas Lula e Flávio serão colocados frente a frente?
Outro recorte da pesquisa vai medir qual dos dois candidatos é considerado mais preparado pelo eleitor para enfrentar alguns dos principais problemas do país.
Lula e Flávio serão comparados em seis áreas: saúde pública, corrupção, segurança pública e criminalidade, educação, inflação e custo de vida e desigualdade social e pobreza.
Antes disso, os entrevistados também serão questionados sobre quais temas mais pesam na escolha de um candidato à Presidência. Entre as opções apresentadas estarão crescimento da economia, redução do custo de vida, segurança pública, saúde, educação, combate à corrupção, diminuição da desigualdade, valores e costumes, defesa da democracia e soberania nacional e relações internacionais.
O que a pesquisa vai medir sobre o governo Lula?
A nova rodada repetirá as perguntas sobre avaliação e aprovação do governo. Os entrevistados deverão classificar a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima e dizer se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.
Desta vez, porém, o questionário também aprofundará as razões dessa avaliação. Aos que desaprovam Lula será perguntado se a insatisfação decorre principalmente dos resultados das políticas, ações, obras e leis do governo ou da rejeição às ideias do presidente. Para quem aprova, a pesquisa buscará saber se o apoio está mais ligado aos resultados da gestão ou às ideias de Lula.
Como a economia entra no levantamento?
A percepção econômica terá um bloco próprio. O eleitor será questionado sobre o principal e o segundo principal problema do Brasil e avaliará tanto a economia do país quanto sua situação financeira pessoal.
A Nexus também perguntará se essas duas dimensões estão melhores ou piores do que no governo anterior, encerrado em dezembro de 2022, e quais são as expectativas para os próximos seis meses.
O questionário ainda permitirá cruzar os resultados eleitorais com características como sexo, idade, escolaridade, renda, religião, situação profissional e recebimento do Bolsa Família.
A pesquisa BTG/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026. Serão realizadas 2. 000 entrevistas com eleitores brasileiros a partir de 16 anos entre 28 e 30 de agosto. Os entrevistados serão selecionados aleatoriamente a partir do cadastro de telefones fixos e móveis, com amostragem estratificada por DDD. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para segunda-feira, 31 de agosto.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.