Nova pesquisa BTG/Nexus testa a disputa Lula x Flávio Bolsonaro

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Nova pesquisa BTG/Nexus para 2026 vai a fundo na disputa presidencial, testando Lula e Flávio Bolsonaro no 1º e 2º turnos. O levantamento também avalia a estabilidade do voto, o peso da polarização e a aprovação do governo Lula. Resultados completos na segunda-feira, 10 de agosto.

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Uma nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa presidencial de 2026 vai testar a força de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro e no segundo turno, além de medir o comportamento do eleitor diante de uma eventual disputa mais polarizada. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08428/2026, o levantamento será divulgado na segunda-feira, 10, e terá quatro simulações de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).

O questionário também procura identificar se o eleitor já considera seu voto definido ou se ainda pode mudar de candidato até outubro. Em uma das perguntas, a pesquisa investiga ainda se o entrevistado estaria disposto a alterar sua escolha já no primeiro turno caso pesquisas apontassem outro candidato como mais competitivo para derrotar seu adversário no segundo turno.

Quais candidatos serão testados no primeiro turno?

O levantamento apresentará aos entrevistados um cenário estimulado com Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Samara Martins, Edmilson Costa, Heró Bezerra, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta e Wilson Grassi Júnior. A ordem dos nomes será aleatorizada durante as entrevistas.

Depois de apontar sua preferência, o eleitor que escolher algum candidato será questionado se sua decisão já está tomada e não vai mudar até outubro ou se ainda pode mudar. O questionário também mede o grau de satisfação do entrevistado com a própria escolha no primeiro turno.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como serão os confrontos de segundo turno?

A pesquisa prevê quatro simulações de segundo turno, todas com Lula de um lado. O presidente será colocado frente a frente com Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

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O questionário vai além da intenção de voto nesses confrontos. No cenário entre Lula e Flávio, por exemplo, quem escolher um dos dois será questionado sobre a principal motivação para o voto: considerar o candidato o melhor ou votar nele apenas para derrotar o adversário.

O eleitor já decidiu em quem votar?

A Nexus também pretende medir o grau de estabilidade das escolhas eleitorais. Após a pergunta de primeiro turno, os entrevistados que declararem voto em algum candidato terão de dizer se a decisão está tomada ou se ainda pode mudar até a eleição.

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No segundo turno entre Lula e Flávio, o questionário apresenta uma situação adicional: o entrevistado será perguntado se mudaria seu voto já no primeiro turno caso, mais perto da eleição, as pesquisas indicassem que outro candidato teria mais chances de derrotar o adversário no segundo turno.

A pesquisa vai medir a força de Lula e Bolsonaro além da intenção de voto?

Sim. O levantamento também pergunta qual opção, segundo a preferência política do entrevistado, deveria vencer a eleição: Lula; Flávio Bolsonaro ou outro candidato indicado por Jair Bolsonaro ou por outro integrante da família; ou um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem por Jair Bolsonaro.

Outro indicador previsto é o potencial de voto dos cinco principais nomes do questionário — Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Os entrevistados deverão indicar se cada um é o único candidato em quem votariam, se poderiam votar nele ou em outro, se não votariam nele de jeito nenhum ou se não o conhecem.

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Como a Nexus pretende medir o peso da polarização?

O questionário também aborda diretamente a polarização política. Os entrevistados serão perguntados se concordam ou discordam da avaliação de que a eleição de 2026 está sendo impactada pela polarização. Quem concordar deverá dizer ainda se está confortável, indiferente ou cansado e desconfortável com esse cenário.

A pesquisa inclui ainda uma escala para medir o grau de identificação dos eleitores com as posições “antilula” e “antibolsonaro (e sua família)”.

O que a pesquisa vai perguntar sobre o governo Lula?

Além da disputa eleitoral, a Nexus vai medir a avaliação do governo Lula e a aprovação do trabalho do presidente. O questionário pergunta se a gestão é ótima, boa, regular, ruim ou péssima e, em seguida, se o eleitor aprova ou desaprova o trabalho realizado pelo presidente.

A pesquisa também aborda a percepção sobre a economia do país e a situação financeira dos entrevistados, além de comparar essas duas dimensões com o período anterior, encerrado em dezembro de 2022. Há ainda perguntas sobre a expectativa para os seis meses seguintes.

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Quando a pesquisa será divulgada e como será feita?

A pesquisa foi registrada no TSE em 4 de agosto, sob o número BR-08428/2026, e será divulgada em 10 de agosto. A coleta está prevista para ocorrer entre 7 e 9 de agosto, com 2. 000 entrevistas.

O levantamento será feito por telefone com uma amostra representativa do eleitorado brasileiro a partir de 16 anos que tenha título de eleitor. A seleção dos entrevistados será aleatória e estratificada por DDD, a partir do cadastro de telefones fixos e móveis. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.