Nova pesquisa BTG/Nexus mostra quem ainda pode mudar de voto na reta final do segundo turno entre Flávio e Lula

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A pesquisa BTG/Nexus revela que a parcela de eleitores que admite mudar de voto subiu na última semana do segundo turno. Com a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula diminuindo, o levantamento mostra onde está a maior possibilidade de alteração, a firmeza dos eleitores e para onde os votos podem ir. Uma análise essencial para entender a reta final.

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A parcela de eleitores que ainda admite mudar de voto cresceu na última semana do segundo turno, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19. Agora, 8,4% dizem que sua decisão ainda pode mudar até a eleição, ante 6,6% no levantamento anterior. Ao mesmo tempo, 90,9% afirmam que o voto já está definido e não será alterado.

O aumento dos eleitores não totalmente convictos ocorre em uma rodada na qual a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula diminuiu. Nos votos válidos, Flávio aparece com 50,3% e Lula, com 49,7%, em situação de empate técnico segundo o instituto. Na semana passada, eram 51,6% e 48,4%, respectivamente.

Quem está mais firme entre os eleitores de Lula e Flávio?

A grande maioria dos eleitores dos dois candidatos afirma que não pretende mudar. Entre os que declaram voto em Flávio Bolsonaro, 94,5% dizem que a decisão já está tomada e 4,7% admitem a possibilidade de troca. Outros 0,8% não sabem ou não responderam.

Entre os eleitores de Lula, 94% dizem estar definitivamente decididos e 6% afirmam que ainda podem mudar. Nesse recorte, portanto, a parcela numericamente aberta a uma troca é um pouco maior entre os eleitores do presidente.

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Onde está a maior possibilidade de mudança?

É entre os indecisos que aparece, de longe, a maior possibilidade de alteração da escolha: 78,4% desse grupo dizem que ainda podem mudar de decisão. Apenas 10,7% afirmam que sua posição já está tomada, enquanto 10,9% não sabem ou não responderam.

Entre os que atualmente declaram voto branco ou nulo, 25,1% admitem mudar, enquanto 74,9% dizem que não alterarão mais sua escolha. O dado mostra que a parcela potencialmente móvel está concentrada sobretudo fora dos eleitorados já consolidados de Lula e Flávio.

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Para onde podem ir esses votos?

Entre os 8,4% que dizem ainda poder mudar, a principal segunda opção não é nenhum dos dois candidatos. Para 59,3%, a alternativa seria votar em branco ou nulo. Lula aparece como segunda opção de 14,9% desse grupo, enquanto Flávio é citado por 7,1%. Outros 18,7% não sabem ou não responderam.

A distribuição mostra que admitir mudança de voto não significa necessariamente migrar de um candidato para o outro. A maior parcela dos eleitores não convictos considera como alternativa sair da escolha entre os dois finalistas.

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Até onde cada candidato poderia chegar?

Com base na firmeza declarada e na segunda opção dos eleitores que ainda podem mudar, a Nexus apresenta uma simulação dos possíveis movimentos. Flávio, que registra atualmente 46,5% no cenário estimulado, poderia ficar entre 44,4% e 47,2%. Lula, com 45,9%, aparece entre 43,1% e 47,1%.

Os limites não representam uma projeção do resultado eleitoral. O cálculo apenas desconta, de um lado, os votos de quem admite mudança e, de outro, soma as segundas opções declaradas por esse mesmo grupo.

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A dúvida aumentou desde a semana passada?

Sim. Na rodada anterior, 92,4% diziam que a decisão estava tomada e 6,6% ainda admitiam mudança. Agora, os totalmente decididos passaram para 90,9%, enquanto os que podem mudar subiram para 8,4%.

O levantamento também mostra que 81,3% de toda a amostra afirma ter definido o voto do segundo turno antes mesmo da eleição de 4 de outubro e não pretende mais mudar. Outros 8,9% decidiram depois do primeiro turno e também se dizem firmes, enquanto 8,4% continuam abertos a uma alteração.

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Como está a disputa entre Lula e Flávio?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam. Na semana anterior, Flávio tinha 47,9% e Lula, 45,1%. Na espontânea, os dois estão numericamente empatados, com 44,5% cada. Há ainda 4,7% de branco ou nulo e 6,2% de indecisos.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.