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Política

Nova pesquisa BTG/Nexus mostra para onde vão os votos de Cury, Caiado, Renan e Zema no segundo turno

Pesquisa mostra como os eleitores dos candidatos eliminados no primeiro turno se distribuem agora entre Flávio Bolsonaro, Lula, branco ou nulo e indecisos

Por Da Redação 13 out 2026, 06h49 | Atualizado em 13 out 2026, 09h53
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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Nova pesquisa BTG/Nexus mostra para onde vão os votos de Cury, Caiado, Renan e Zema no segundo turno Priorize VEJA no Google

A primeira pesquisa BTG/Nexus do segundo turno divulgada nesta terça-feira, 13, mostra como estão se redistribuindo os votos dos principais candidatos que ficaram fora da disputa final pela Presidência. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, Flávio Bolsonaro recebe percentuais maiores do que Lula; entre os que votaram em Augusto Cury, a divisão é mais apertada.

Os maiores percentuais de migração para Flávio aparecem entre os eleitores de Zema e Caiado. Já entre os votantes de Renan, uma parcela expressiva declara voto branco ou nulo, enquanto o eleitorado de Cury se divide quase igualmente entre os dois finalistas.

Para onde foram os votos de Ronaldo Caiado?

Entre os entrevistados que afirmam ter votado em Ronaldo Caiado no primeiro turno, 55% dizem agora que votarão em Flávio Bolsonaro. Lula recebe 27% desse grupo. Outros 11% declaram voto branco ou nulo e 7% não sabem ou não responderam.

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A diferença entre os dois finalistas nesse segmento é, portanto, de 28 pontos percentuais, com maior migração para Flávio.

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E os eleitores de Zema?

É entre os eleitores de Romeu Zema que aparece a maior concentração em Flávio Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 80% dos que votaram no governador mineiro no primeiro turno dizem agora escolher o senador do PL.

Nesse grupo, nenhum entrevistado declarou voto em Lula. Outros 12% afirmam que votarão em branco ou nulo e 8% não sabem ou não responderam.

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Como se dividem os votos de Renan Santos?

O eleitorado de Renan Santos apresenta uma distribuição mais fragmentada. Flávio Bolsonaro recebe 37% dos votos desse grupo e Lula, 30%, uma diferença de 7 pontos percentuais.

A maior característica desse segmento, porém, é o percentual de eleitores que não escolhe nenhum dos dois finalistas: 33% dizem que pretendem votar em branco ou nulo. Não há indecisos registrados nesse cruzamento.

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O que acontece com os eleitores de Augusto Cury?

Entre os eleitores de Augusto Cury, a divisão entre os dois candidatos é praticamente equilibrada. Flávio Bolsonaro aparece com 43%, enquanto Lula registra 41%, diferença de apenas 2 pontos percentuais.

Outros 13% dos eleitores de Cury afirmam que votarão em branco ou nulo no segundo turno e 4% não sabem ou não responderam.

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Qual candidato recebe mais votos desses quatro eleitorados?

O cruzamento mostra Flávio numericamente à frente entre os antigos eleitores de Caiado, Zema, Renan e Cury. A intensidade dessa diferença, no entanto, varia bastante: ela é ampla entre os eleitores de Zema e Caiado, menor entre os de Renan e praticamente inexistente entre os de Cury.

Os dados também mostram que parte relevante desses eleitores não migrou para nenhum dos dois candidatos. O fenômeno é especialmente visível entre os votantes de Renan, dos quais 33% declaram branco ou nulo, e entre os de Cury, com 13%.

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Lula e Flávio mantêm os votos que tiveram no primeiro turno?

A retenção é muito maior entre os eleitores dos próprios finalistas. Entre quem votou em Lula no primeiro turno, 98% afirma que continuará com o presidente, enquanto 1% declara voto em Flávio. Entre os eleitores de Flávio, 98% permanecem com o senador e 2% dizem agora votar em Lula.

O levantamento indica, portanto, que o espaço de redistribuição nesta etapa está principalmente entre os eleitores dos candidatos eliminados, além daqueles que ainda admitem mudar de escolha.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 17ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07997/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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