Nova pesquisa BTG/Nexus mostra o que leva o eleitor de Lula e Flávio a escolher seu candidato

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Nova pesquisa BTG/Nexus revela as motivações dos eleitores a menos de duas semanas do primeiro turno. Cerca de metade vota no ideal, mas muitos optam pela melhor opção disponível ou para evitar a vitória de outro candidato. Entenda as diferenças entre o eleitorado de Lula e Flávio Bolsonaro e como eles chegam à reta final.

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A menos de duas semanas do primeiro turno, a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21, revela o que está por trás da escolha dos brasileiros para a Presidência. Entre os eleitores que já indicaram algum candidato, 47% afirmam que votam no nome que consideram ideal, enquanto 38% dizem ter escolhido a melhor opção disponível, mesmo que ela não seja sua preferência ideal. Outros 12% admitem que o voto tem como objetivo evitar a vitória de determinado candidato.

O levantamento mostra diferenças importantes entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Entre os lulistas, a identificação direta com o candidato é mais frequente. Já entre os bolsonaristas, aparecem em proporção maior tanto a escolha pela melhor alternativa disponível quanto o voto destinado a impedir a vitória de outro nome.

Quantos brasileiros estão votando no candidato que consideram ideal?

Quase metade dos entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro turno, 47%, afirma que seu voto vai para o nome considerado ideal. Outros 38% dizem que o candidato escolhido não é o ideal, mas representa a melhor opção entre os nomes disponíveis na eleição.

O voto explicitamente estratégico é menor. Segundo a pesquisa, 12% afirmam escolher determinado candidato para evitar que outro vença a eleição, enquanto 3% não souberam ou não responderam sobre a motivação da escolha.

O que motiva o eleitor de Lula?

Entre os eleitores de Lula, 58% afirmam que o presidente é o candidato ideal. Outros 32% dizem que ele não seria necessariamente a escolha ideal, mas é a melhor opção disponível entre os concorrentes da eleição.

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A parcela que declara votar em Lula para evitar a vitória de outro candidato é de 6%. Outros 4% dos eleitores do presidente não souberam ou não responderam à pergunta sobre a motivação do voto.

E o que leva o eleitor a escolher Flávio Bolsonaro?

No eleitorado de Flávio Bolsonaro, 42% afirmam que o senador é seu candidato ideal. Outros 40% dizem que ele não é necessariamente o nome ideal, mas representa a melhor alternativa disponível na disputa presidencial.

O voto estratégico aparece com mais frequência nesse grupo: 16% dos eleitores de Flávio afirmam escolhê-lo para evitar a vitória de determinado candidato. Outros 2% não souberam ou não responderam.

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Qual é a principal diferença entre os eleitorados de Lula e Flávio?

A comparação mostra uma diferença de 16 pontos percentuais na parcela que considera seu escolhido o candidato ideal: são 58% entre os eleitores de Lula e 42% entre os de Flávio. Já a escolha pela melhor opção disponível registra 32% no eleitorado do presidente e 40% entre os que pretendem votar no senador.

Também há uma diferença de 10 pontos no chamado voto estratégico. Enquanto 6% dos eleitores de Lula dizem votar nele para impedir a vitória de outro candidato, esse percentual chega a 16% entre os eleitores de Flávio.

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Quanto do voto já está definido?

A pesquisa mostra que essas motivações aparecem em um momento de forte consolidação das escolhas. Entre os entrevistados que indicaram algum candidato, 84% afirmam que sua decisão já está tomada e não vai mais mudar, enquanto 15% ainda admitem trocar de nome até o primeiro turno.

Entre os dois líderes da disputa, 92% dos eleitores de Flávio dizem estar definitivamente decididos, ante 90% entre os eleitores de Lula. A combinação entre motivação e firmeza do voto ajuda a mostrar como os dois principais eleitorados chegam à reta final da campanha.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 15ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00485/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.