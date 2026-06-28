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Política

Nova pesquisa AtlasIntel testa Flávio x Haddad após crises no clã Bolsonaro e no PT

Levantamento inclui o ex-ministro da Fazenda em uma das simulações para a Presidência e também mede como se sairia Michelle Bolsonaro

Por Da Redação 28 jun 2026, 15h00
Dois homens brancos, de meia-idade, em close-up. À esquerda, Fernando Haddad, com cabelo grisalho e terno escuro, olha para a direita. À direita, homem de óculos e terno escuro com gravata verde, olha para a esquerda
Fernnando Haddad (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Jonne Roriz/Bloomberg/Getty Images e Jefferson Rudy/Agência Senado/.)
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Nova pesquisa AtlasIntel testa Flávio x Haddad após crises no clã Bolsonaro e no PT Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa AtlasIntel sobre a corrida presidencial de 2026, prevista para ser divulgada na quarta-feira, 1º de julho, vai testar um cenário alternativo para a sucessão ao Palácio do Planalto ao incluir o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) entre os possíveis candidatos à Presidência da República. A simulação permitirá comparar o desempenho do pré-candidato ao governo de São Paulo em uma disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal nome da oposição nas pesquisas nacionais.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04582/2026, o levantamento ouvirá 5.000 pessoas entre os dias 25 de junho e 30 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

Como Haddad entra na pesquisa?

Além do cenário principal, que reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro e outros onze pré-candidatos, a AtlasIntel elaborou uma segunda simulação em que aparecem Fernando Haddad e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A inclusão do ministro amplia o alcance do levantamento ao testar uma alternativa dentro do campo governista, permitindo avaliar como o eleitorado reage à hipótese de uma candidatura sem a presença de Lula.

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Quais candidatos serão avaliados?

No principal cenário estimulado, a pesquisa reúne treze possíveis candidatos: Lula, Flávio Bolsonaro, Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Joaquim Barbosa (DC), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

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Além das intenções de voto, o instituto também avalia a imagem de lideranças como Davi Alcolumbre, Geraldo Alckmin, Hugo Motta, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Janja.

O que mais será medido pela AtlasIntel?

A pesquisa dedica um bloco específico à disputa interna no bolsonarismo. O questionário procura identificar qual dos dois nomes da família Bolsonaro — Flávio ou Michelle — é considerado mais fiel às orientações políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O instituto também mede o alcance do vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro relatando divergências políticas e pessoais com o senador, buscando avaliar o conhecimento e a repercussão do episódio entre os eleitores.

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Como o Banco Master entra no levantamento?

Outro conjunto de perguntas aborda o escândalo envolvendo o Banco Master.

A AtlasIntel investiga qual grupo político os entrevistados associam ao caso — aliados de Lula, de Jair Bolsonaro, partidos do Centrão ou todos igualmente — e mede o grau de conhecimento da população sobre as investigações envolvendo o senador Jaques Wagner.

Por que o levantamento chama atenção?

A divulgação ocorre em um momento de intensa movimentação da pré-campanha presidencial. Além de medir as intenções de voto, a AtlasIntel busca identificar como episódios recentes da política nacional influenciam a percepção do eleitorado.

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Ao incluir Fernando Haddad em um dos cenários presidenciais, o instituto acrescenta um novo elemento ao debate sobre a sucessão de 2026, oferecendo um retrato de como o eleitor reage a uma configuração alternativa no campo governista, ao mesmo tempo em que acompanha os desdobramentos da disputa dentro do bolsonarismo e os efeitos de temas que marcaram o noticiário político nas últimas semanas.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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