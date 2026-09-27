Nova pesquisa AtlasIntel testa a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil
Levantamento com 2.200 eleitores do estado também testará outros quatro adversários do presidente no segundo turno
A AtlasIntel vai divulgar no sábado, 3 de outubro, uma nova pesquisa sobre a eleição presidencial entre os eleitores do estado de São Paulo. O levantamento, realizado na última semana antes do primeiro turno, medirá a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro e testará um confronto direto entre os dois.
A pesquisa foi registrada neste domingo, 27, e prevê entrevistas até 2 de outubro. Além da disputa pelo Planalto, o questionário inclui perguntas sobre as eleições para governador e senador em São Paulo e sobre a avaliação do presidente Lula e do governador Tarcísio de Freitas.
O que a pesquisa vai mostrar sobre Lula e Flávio?
No cenário de primeiro turno, os eleitores escolherão entre os candidatos apresentados pela AtlasIntel, incluindo Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. O questionário também oferece as opções de voto branco ou nulo e “não sei”.
A comparação mais direta virá da simulação de segundo turno entre Lula e Flávio. O resultado permitirá observar como os dois se saem no eleitorado paulista quando são apresentados como únicos candidatos da disputa.O instituto também testará Lula contra Cury, Renan, Caiado e Zema em eventuais segundos turnos. O questionário não apresenta confrontos de Flávio com outros adversários.
Que outras disputas serão medidas em São Paulo?
Para o governo estadual, a AtlasIntel perguntará a intenção de voto no primeiro turno e simulará um segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Na eleição para o Senado, os entrevistados indicarão separadamente o primeiro e o segundo voto, sem poder escolher o mesmo candidato duas vezes.
A pesquisa perguntará ainda se os eleitores aprovam o desempenho de Lula, Tarcísio e do prefeito de sua cidade. Os três também serão avaliados em uma escala que vai de ótimo ou bom a ruim ou péssimo. Outra questão medirá a imagem positiva ou negativa de lideranças políticas, entre elas Lula, Flávio, Jair Bolsonaro, Haddad e Tarcísio.
Quando será divulgada e como será feita?
A divulgação está prevista para 3 de outubro, véspera do primeiro turno. A AtlasIntel pretende ouvir 2.200 eleitores do estado de São Paulo entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de um questionário estruturado pela internet.
Segundo o registro, a amostra será ajustada para representar características do eleitorado paulista, como sexo, idade, escolaridade e renda. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.
A pesquisa é realizada com recursos da própria AtlasIntel e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08300/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.