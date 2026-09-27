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Política

Nova pesquisa AtlasIntel testa a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

Levantamento com 2.200 eleitores do estado também testará outros quatro adversários do presidente no segundo turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 19h00
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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A AtlasIntel vai divulgar no sábado, 3 de outubro, uma nova pesquisa sobre a eleição presidencial entre os eleitores do estado de São Paulo. O levantamento, realizado na última semana antes do primeiro turno, medirá a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro e testará um confronto direto entre os dois.

A pesquisa foi registrada neste domingo, 27, e prevê entrevistas até 2 de outubro. Além da disputa pelo Planalto, o questionário inclui perguntas sobre as eleições para governador e senador em São Paulo e sobre a avaliação do presidente Lula e do governador Tarcísio de Freitas.

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O que a pesquisa vai mostrar sobre Lula e Flávio?

No cenário de primeiro turno, os eleitores escolherão entre os candidatos apresentados pela AtlasIntel, incluindo Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. O questionário também oferece as opções de voto branco ou nulo e “não sei”.

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A comparação mais direta virá da simulação de segundo turno entre Lula e Flávio. O resultado permitirá observar como os dois se saem no eleitorado paulista quando são apresentados como únicos candidatos da disputa.O instituto também testará Lula contra Cury, Renan, Caiado e Zema em eventuais segundos turnos. O questionário não apresenta confrontos de Flávio com outros adversários.

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Que outras disputas serão medidas em São Paulo?

Para o governo estadual, a AtlasIntel perguntará a intenção de voto no primeiro turno e simulará um segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Na eleição para o Senado, os entrevistados indicarão separadamente o primeiro e o segundo voto, sem poder escolher o mesmo candidato duas vezes.

A pesquisa perguntará ainda se os eleitores aprovam o desempenho de Lula, Tarcísio e do prefeito de sua cidade. Os três também serão avaliados em uma escala que vai de ótimo ou bom a ruim ou péssimo. Outra questão medirá a imagem positiva ou negativa de lideranças políticas, entre elas Lula, Flávio, Jair Bolsonaro, Haddad e Tarcísio.

Quando será divulgada e como será feita?

A divulgação está prevista para 3 de outubro, véspera do primeiro turno. A AtlasIntel pretende ouvir 2.200 eleitores do estado de São Paulo entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de um questionário estruturado pela internet.

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Segundo o registro, a amostra será ajustada para representar características do eleitorado paulista, como sexo, idade, escolaridade e renda. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.

A pesquisa é realizada com recursos da própria AtlasIntel e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08300/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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