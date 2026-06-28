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Política

Nova pesquisa AtlasIntel testa disputa Michelle x Lula após crise na família Bolsonaro

Levantamento inclui cenário com a ex-primeira-dama na disputa pelo Planalto e mede os efeitos da crise interna no bolsonarismo e do caso Banco Master

Por Da Redação 28 jun 2026, 08h00
Lula e Michelle: petista levaria boa vantagem sobre a ex-primeira-dama em um eventual primeiro turno presidencial
Nova pesquisa AtlasIntel mede como seria a disputa entre Lula e Michelle Bolsonaro (Evariasto Sá-AFP e PL Mulher/Reprodução)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre a sucessão presidencial de 2026, prevista para ser divulgada na quarta-feira, 1º de julho, vai testar pela primeira vez, nesta rodada, um cenário eleitoral com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como adversária do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento amplia o foco para além das intenções de voto tradicionais e busca medir como o eleitorado reage às diferentes possibilidades dentro do campo bolsonarista após a crise aberta com o vídeo de Michelle com críticas a Flávio Bolsonaro, até então pré-candidato do clã.

+ Lula x Flávio: as duas pesquisas sobre a eleição presidencial que devem sair na próxima semana

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04582/2026, o levantamento ouvirá 5.000 pessoas entre os dias 25 de junho e 30 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

Como Michelle Bolsonaro entra na disputa?

Além do cenário principal, em que aparecem Lula, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e outros onze pré-candidatos, a AtlasIntel elaborou uma simulação alternativa que inclui Michelle Bolsonaro e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

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A presença da ex-primeira-dama permite ao instituto comparar diferentes configurações da disputa presidencial e avaliar como o eleitorado se comporta diante da possibilidade de ela assumir protagonismo na sucessão de Jair Bolsonaro.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Quais nomes serão testados?

No principal cenário estimulado, a pesquisa reúne treze possíveis candidatos: Lula, Flávio Bolsonaro, Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Joaquim Barbosa (DC), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

O levantamento também mede a imagem de lideranças como Davi Alcolumbre, Geraldo Alckmin, Hugo Motta, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Janja.

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Como a pesquisa mede a disputa dentro do bolsonarismo?

Outro bloco do questionário é dedicado às divergências entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.

O instituto procura identificar qual dos dois é considerado pelos eleitores o principal representante do legado político de Jair Bolsonaro e quem é visto como mais fiel às posições do ex-presidente.

A pesquisa também pergunta aos entrevistados se eles tiveram conhecimento do vídeo divulgado por Michelle nas redes sociais relatando divergências políticas e pessoais com Flávio e busca medir a repercussão desse episódio.

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O que será avaliado sobre o Banco Master?

A AtlasIntel também reservou um conjunto de perguntas para medir a percepção dos eleitores sobre o escândalo envolvendo o Banco Master.

O questionário investiga qual grupo político é mais associado ao caso — aliados de Lula, de Jair Bolsonaro, partidos do Centrão ou todos igualmente — e mede o grau de conhecimento da população sobre as investigações envolvendo o senador Jaques Wagner.

Por que a pesquisa será acompanhada de perto?

A divulgação ocorre em um momento decisivo da pré-campanha presidencial. Nas últimas semanas, diferentes institutos registraram oscilações na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, enquanto a crise interna no bolsonarismo ampliou as especulações sobre quem poderá representar o grupo político em 2026.

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Ao incluir Michelle Bolsonaro em um dos cenários presidenciais e investigar a percepção dos eleitores sobre a disputa dentro da direita, a AtlasIntel deve oferecer novos elementos para avaliar o peso eleitoral da ex-primeira-dama e sua eventual competitividade na corrida ao Palácio do Planalto.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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