Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após tarifaço

Uma nova pesquisa nacional da AtlasIntel vai mostrar como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro depois da imposição de uma tarifa adicional de 25% pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros.

Além de testar os dois nomes em cenários de primeiro e segundo turnos, o levantamento vai medir como os eleitores avaliam a atuação dos governos brasileiro e americano no impasse comercial, quem consideram responsável pelas tarifas e qual postura esperam de Lula nas negociações.

A pesquisa foi registrada nesta quarta-feira, 22, sob o número BR-08602/2026. Serão entrevistadas 5.000 pessoas entre 22 e 27 de julho. A divulgação está prevista para o dia 28.

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A AtlasIntel vai testar Lula e Flávio Bolsonaro em um cenário de primeiro turno que também inclui Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Os entrevistados poderão ainda escolher voto branco ou nulo ou declarar que não sabem em quem votar.

O questionário apresenta também uma simulação direta de segundo turno entre Lula e Flávio. Outros confrontos colocam o presidente diante de Michelle Bolsonaro, Zema, Caiado, Renan Santos e Jair Bolsonaro.

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A pesquisa medirá ainda a rejeição dos principais nomes da corrida presidencial e a imagem positiva ou negativa de Lula, Flávio, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e outras lideranças políticas.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Quem inspira mais confiança para governar?

O levantamento vai comparar Lula e Flávio Bolsonaro em diferentes áreas da administração pública. Os entrevistados deverão indicar em quem confiam mais para cuidar de economia e inflação, saúde, educação, segurança pública, combate à corrupção, política externa, equilíbrio fiscal e geração de empregos.

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A lista inclui ainda promoção da democracia, redução da pobreza e da desigualdade, infraestrutura e proteção do meio ambiente.

A comparação permitirá observar se a preferência eleitoral acompanha a percepção sobre a capacidade de cada nome para administrar os principais temas do país.

Quem o eleitor responsabiliza pelo tarifaço?

Uma parte central do questionário será dedicada à crise comercial com os Estados Unidos. A AtlasIntel perguntará se a tarifa de 25% é considerada justificada ou injustificada e qual teria sido a principal motivação da medida: econômica, política interna americana ou uma tentativa de influenciar a eleição brasileira.

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Os entrevistados também deverão apontar quem consideram culpado pelo fracasso das negociações. As alternativas atribuem a responsabilidade ao governo Lula, por não ter negociado corretamente, ou ao governo de Donald Trump, por não ter demonstrado interesse real em um acordo comercial.

Outra pergunta mede quem seria o principal responsável pelas tarifas aplicadas ao Brasil desde 2025. O questionário apresenta como opções o governo Lula, a família Bolsonaro, ambos, nenhum dos dois ou a ausência de uma resposta definida.

O brasileiro vê interferência na eleição de 2026?

A pesquisa vai avaliar se os eleitores consideram provável uma tentativa do governo Trump de interferir na eleição presidencial brasileira. Também medirá o grau de influência atribuído à família Bolsonaro sobre a política tarifária americana em relação ao Brasil.

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O questionário relaciona diretamente o resultado da eleição ao futuro das tarifas. Os entrevistados deverão dizer se acreditam que elas aumentariam, permaneceriam iguais ou diminuiriam em caso de reeleição de Lula ou de vitória de Flávio Bolsonaro.

Lula deveria ceder ou retaliar?

A AtlasIntel vai perguntar qual postura o governo brasileiro deveria adotar diante das exigências americanas. Entre as possibilidades estão ceder a todas, aceitar apenas parte delas ou rejeitá-las integralmente.

O levantamento também medirá o apoio a uma retaliação com base na lei brasileira de reciprocidade econômica e perguntará se as tarifas representam uma ameaça à soberania do país.

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Entre as exigências testadas estão a redução de tarifas para setores americanos, a retirada de taxas sobre o etanol dos Estados Unidos, a não regulamentação de plataformas digitais e a inclusão do Pix nas negociações.

O Pix está ameaçado?

O questionário vai medir quanto os brasileiros consideram que o Pix está ameaçado pela pressão do governo americano. Também perguntará se o sistema de pagamentos deveria ser incluído nas conversas entre os dois países.

Além da disputa eleitoral e do tarifaço, a pesquisa avaliará a aprovação do governo Lula, a percepção sobre a economia, as expectativas para os próximos seis meses e os principais problemas enfrentados pelo país.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.