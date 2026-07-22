🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após tarifaço

Levantamento vai medir intenção de voto, confiança para governar e a reação dos brasileiros às tarifas impostas pelos Estados Unidos

Por Redação 22 jul 2026, 22h44 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h27
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e dilson Rodrigues/Agência Senado/.)
Continua após publicidade
Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após tarifaço Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa nacional da AtlasIntel vai mostrar como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro depois da imposição de uma tarifa adicional de 25% pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros.

Além de testar os dois nomes em cenários de primeiro e segundo turnos, o levantamento vai medir como os eleitores avaliam a atuação dos governos brasileiro e americano no impasse comercial, quem consideram responsável pelas tarifas e qual postura esperam de Lula nas negociações.

A pesquisa foi registrada nesta quarta-feira, 22, sob o número BR-08602/2026. Serão entrevistadas 5.000 pessoas entre 22 e 27 de julho. A divulgação está prevista para o dia 28.

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A AtlasIntel vai testar Lula e Flávio Bolsonaro em um cenário de primeiro turno que também inclui Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Os entrevistados poderão ainda escolher voto branco ou nulo ou declarar que não sabem em quem votar.

Siga

O questionário apresenta também uma simulação direta de segundo turno entre Lula e Flávio. Outros confrontos colocam o presidente diante de Michelle Bolsonaro, Zema, Caiado, Renan Santos e Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

A pesquisa medirá ainda a rejeição dos principais nomes da corrida presidencial e a imagem positiva ou negativa de Lula, Flávio, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e outras lideranças políticas.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Quem inspira mais confiança para governar?

O levantamento vai comparar Lula e Flávio Bolsonaro em diferentes áreas da administração pública. Os entrevistados deverão indicar em quem confiam mais para cuidar de economia e inflação, saúde, educação, segurança pública, combate à corrupção, política externa, equilíbrio fiscal e geração de empregos.

Continua após a publicidade

A lista inclui ainda promoção da democracia, redução da pobreza e da desigualdade, infraestrutura e proteção do meio ambiente.

A comparação permitirá observar se a preferência eleitoral acompanha a percepção sobre a capacidade de cada nome para administrar os principais temas do país.

Quem o eleitor responsabiliza pelo tarifaço?

Uma parte central do questionário será dedicada à crise comercial com os Estados Unidos. A AtlasIntel perguntará se a tarifa de 25% é considerada justificada ou injustificada e qual teria sido a principal motivação da medida: econômica, política interna americana ou uma tentativa de influenciar a eleição brasileira.

Continua após a publicidade

Os entrevistados também deverão apontar quem consideram culpado pelo fracasso das negociações. As alternativas atribuem a responsabilidade ao governo Lula, por não ter negociado corretamente, ou ao governo de Donald Trump, por não ter demonstrado interesse real em um acordo comercial.

Outra pergunta mede quem seria o principal responsável pelas tarifas aplicadas ao Brasil desde 2025. O questionário apresenta como opções o governo Lula, a família Bolsonaro, ambos, nenhum dos dois ou a ausência de uma resposta definida.

O brasileiro vê interferência na eleição de 2026?

A pesquisa vai avaliar se os eleitores consideram provável uma tentativa do governo Trump de interferir na eleição presidencial brasileira. Também medirá o grau de influência atribuído à família Bolsonaro sobre a política tarifária americana em relação ao Brasil.

Continua após a publicidade

O questionário relaciona diretamente o resultado da eleição ao futuro das tarifas. Os entrevistados deverão dizer se acreditam que elas aumentariam, permaneceriam iguais ou diminuiriam em caso de reeleição de Lula ou de vitória de Flávio Bolsonaro.

Lula deveria ceder ou retaliar?

A AtlasIntel vai perguntar qual postura o governo brasileiro deveria adotar diante das exigências americanas. Entre as possibilidades estão ceder a todas, aceitar apenas parte delas ou rejeitá-las integralmente.

O levantamento também medirá o apoio a uma retaliação com base na lei brasileira de reciprocidade econômica e perguntará se as tarifas representam uma ameaça à soberania do país.

Continua após a publicidade

Entre as exigências testadas estão a redução de tarifas para setores americanos, a retirada de taxas sobre o etanol dos Estados Unidos, a não regulamentação de plataformas digitais e a inclusão do Pix nas negociações.

O Pix está ameaçado?

O questionário vai medir quanto os brasileiros consideram que o Pix está ameaçado pela pressão do governo americano. Também perguntará se o sistema de pagamentos deveria ser incluído nas conversas entre os dois países.

Além da disputa eleitoral e do tarifaço, a pesquisa avaliará a aprovação do governo Lula, a percepção sobre a economia, as expectativas para os próximos seis meses e os principais problemas enfrentados pelo país.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
Eleições
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).