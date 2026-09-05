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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após escândalo no STF e testa Cury no segundo turno

Levantamento trará cenários de primeiro e segundo turnos, além de comparar rejeição e confiança para administrar áreas de governo

Por Da Redação 5 set 2026, 13h00
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após escândalo no STF e testa Cury no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa AtlasIntel vai mostrar na quinta-feira, 10, como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro a menos de um mês para o primeiro turno. O levantamento será realizado em meio à crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro e terá um bloco específico sobre a percepção dos eleitores a respeito do Banco Master.

Além dos cenários de primeiro e segundo turnos, a pesquisa vai colocar Lula e Flávio frente a frente em indicadores de rejeição e perguntar em qual dos dois o eleitor confia mais para administrar 13 áreas, entre elas economia, criminalidade, corrupção, empregos e equilíbrio fiscal.

Como Lula e Flávio serão testados no primeiro turno?

A AtlasIntel apresentará dois cenários para a primeira etapa da eleição. No primeiro estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara e Veterinário Wilson Grassi.

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O segundo cenário repetirá a lista, mas sem Pablo Marçal.

O instituto também perguntará em quem o entrevistado votaria caso seu candidato inicialmente escolhido não estivesse na disputa. Outro bloco medirá o grau de firmeza da decisão, separando quem já está completamente decidido, quem tem uma inclinação mas admite mudar e quem ainda não escolheu.

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Como será o segundo turno entre Lula e Flávio?

O principal confronto de segundo turno colocará Lula diretamente contra Flávio Bolsonaro.

A AtlasIntel também vai testar o presidente contra Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em cada cenário, o eleitor poderá escolher um dos candidatos ou declarar voto branco, nulo ou que ainda não sabe.

A presença de Cury entre os cenários permitirá medir diretamente seu desempenho contra Lula depois de o escritor ganhar espaço nas pesquisas nacionais divulgadas nas últimas semanas.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quem o eleitor rejeita mais: Lula ou Flávio?

A pesquisa terá dois indicadores específicos de rejeição. Primeiro, os entrevistados poderão apontar todos os candidatos em quem não votariam de jeito nenhum.

Depois, a pergunta será restrita aos dois principais nomes da disputa: entre Lula e Flávio Bolsonaro, qual deles o eleitor mais rejeita para a Presidência da República.

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O instituto também medirá a imagem positiva ou negativa de uma série de lideranças, entre elas Lula, Flávio, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Janja, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema, Geraldo Alckmin, Hugo Motta e Davi Alcolumbre.

Em quais áreas Lula e Flávio inspiram mais confiança?

Um dos principais recortes do questionário colocará os dois diretamente em comparação sobre capacidade de governar.

Os entrevistados serão questionados sobre quem inspira mais confiança para administrar economia e inflação, saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, combate à corrupção, política externa, impostos, equilíbrio fiscal, democracia, geração de empregos, pobreza e desigualdade, infraestrutura e proteção ambiental.

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O resultado poderá mostrar em quais temas cada candidato apresenta sua maior vantagem e onde a disputa entre os dois é mais equilibrada.

Qual vitória causa mais preocupação no eleitor?

A AtlasIntel repetirá ainda uma pergunta que contrapõe diretamente os dois polos da eleição: qual resultado causa mais medo ou preocupação para o futuro do país — a reeleição de Lula ou a eleição de Flávio Bolsonaro.

O entrevistado também poderá responder que os dois resultados preocupam igualmente ou que não sabe.

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Outro bloco vai medir a identidade política do eleitorado, separando lulistas, integrantes da esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e direita bolsonarista. Uma segunda classificação distinguirá bolsonaristas, antipetistas, antibolsonaristas, petistas e eleitores que não se identificam com nenhum desses campos.

Como a crise envolvendo o Banco Master entra na pesquisa?

O questionário traz uma pergunta sobre qual grupo político, na percepção do eleitor, está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master.

As alternativas são aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, Centrão, todos igualmente implicados, nenhum grupo político ou não sabe.

O levantamento será realizado durante a repercussão da crise no STF envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens de Daniel Vorcaro. A pesquisa, porém, não permitirá atribuir eventual movimento nas intenções de voto ao episódio sem que os próprios resultados sustentem essa relação.

O que a pesquisa vai mostrar sobre o governo Lula e a economia?

A AtlasIntel atualizará os índices de aprovação e avaliação do presidente e também perguntará aos eleitores quais são os maiores problemas do Brasil atualmente.

Outro bloco vai medir como a população avalia uma série de decisões e programas do governo, entre eles o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o Gás do Povo, o Pé-de-Meia, a isenção de Imposto de Renda para rendas abaixo de 5.000 reais, o Desenrola e a gratuidade de medicamentos do Farmácia Popular.

A pesquisa também medirá a percepção sobre a situação econômica do país, do mercado de trabalho e das famílias, além das expectativas para os próximos seis meses e da percepção dos consumidores sobre a inflação.

A pesquisa AtlasIntel está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01452/2026. O levantamento ouvirá 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro, por meio de questionário estruturado na web, com pós-estratificação da amostra conforme as características do eleitorado brasileiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para quinta-feira, 10 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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