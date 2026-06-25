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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após crise no PT

Levantamento que será divulgado em 30 de junho deve medir os primeiros efeitos políticos do caso Jaques Wagner

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 09h58 | Atualizado em 25 jun 2026, 10h01
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A próxima fotografia da corrida presidencial de 2026 será divulgada na terça-feira, 30 de junho, quando a AtlasIntel deve publicar sua nova pesquisa nacional sobre a disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento chega em um momento decisivo da pré-campanha, depois de uma sequência de pesquisas que consolidaram a recuperação eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e abriram dúvidas sobre a capacidade do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de interromper sua trajetória de desgaste.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03448/2026, a pesquisa ouvirá 5.000 eleitores até o dia 29 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

O que mostraram as pesquisas mais recentes?

A expectativa em torno da AtlasIntel aumentou após uma sequência de levantamentos que passaram a apontar vantagem mais consistente de Lula. O Datafolha, divulgado no último sábado, mostrou o presidente com 47% das intenções de voto contra 43% de Flávio Bolsonaro no principal cenário de segundo turno, repetindo exatamente os números registrados um mês antes. No primeiro turno, Lula aparece com 41%, enquanto o senador soma 31%.

Antes disso, BTG/Nexus e CNT/MDA também registraram crescimento da dianteira do presidente. A BTG apontou Lula com 49% contra 43% de Flávio no segundo turno, enquanto a CNT/MDA registrou vantagem ainda maior: 49,3% a 36,8%.

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Os levantamentos divulgados ao longo de junho passaram a indicar uma tendência relativamente consistente: Lula estabilizou sua liderança nacional, enquanto Flávio interrompeu a queda observada após o episódio envolvendo Daniel Vorcaro, mas ainda não conseguiu recuperar o terreno perdido.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que a AtlasIntel poderá medir?

A principal expectativa é saber se o movimento observado pelos demais institutos permanece. O levantamento será o primeiro da AtlasIntel após três acontecimentos que dominaram o noticiário político nas últimas semanas, principalmente a operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner (PT-BA), que anunciou licença da liderança do governo nesta quarta, 24.

Embora parte da coleta ocorra simultaneamente ao desdobramento da investigação envolvendo Wagner, a pesquisa poderá indicar se o episódio alterou o ambiente político criado desde maio, quando o desgaste passou a atingir principalmente a candidatura de Flávio Bolsonaro.

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A crise de Flávio continua produzindo efeitos?

Esse será um dos principais pontos observados pelo mercado político. Desde a divulgação dos áudios envolvendo Daniel Vorcaro, praticamente todos os grandes institutos registraram crescimento da vantagem de Lula ou piora dos indicadores do senador.

AtlasIntel, Quaest, Datafolha, BTG/Nexus, CNT/MDA, Meio/Ideia e Real Time Big Data apontaram, em graus diferentes, redução da competitividade de Flávio nos cenários de primeiro e segundo turno.

O Datafolha trouxe um dado considerado relevante para a oposição: embora o senador não tenha recuperado terreno, também deixou de apresentar novas perdas em relação ao levantamento anterior, sugerindo uma possível estabilização após semanas de desgaste.

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O caso Jaques Wagner pode alterar esse cenário?

Essa é outra dúvida que a AtlasIntel ajudará a responder. A coleta ocorre poucos dias depois da operação da Polícia Federal que teve como alvo um nome poderoso do PT. Aliados de Lula trabalham para evitar que as investigações contaminem a campanha presidencial, enquanto integrantes da oposição tentam estabelecer um paralelo entre o caso envolvendo Wagner e o escândalo do Banco Master.

Ainda é cedo para saber se esse novo episódio terá capacidade de alterar a percepção do eleitorado. O próprio Datafolha foi realizado justamente durante a divulgação da operação, o que dificulta medir seu impacto integral. A AtlasIntel poderá oferecer o primeiro retrato nacional produzido após vários dias de repercussão política do caso.

Como será feita a pesquisa?

A AtlasIntel entrevistará 5.000 eleitores até 29 de junho por meio de questionário estruturado aplicado pela internet, com amostra posteriormente ponderada para representar o perfil do eleitorado brasileiro segundo sexo, idade, escolaridade e renda. Segundo o registro apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, o levantamento terá nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

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Pelo tamanho da amostra e pelo momento político em que será divulgado, o levantamento tende a se transformar em um dos principais termômetros da corrida presidencial antes da entrada oficial da campanha. A principal questão será saber se Lula consolida a vantagem observada nas últimas semanas ou se Flávio Bolsonaro começa a interromper o ciclo de desgaste registrado desde o caso envolvendo o Banco Master.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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