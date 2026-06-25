Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após crise no PT

A próxima fotografia da corrida presidencial de 2026 será divulgada na terça-feira, 30 de junho, quando a AtlasIntel deve publicar sua nova pesquisa nacional sobre a disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento chega em um momento decisivo da pré-campanha, depois de uma sequência de pesquisas que consolidaram a recuperação eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e abriram dúvidas sobre a capacidade do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de interromper sua trajetória de desgaste.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03448/2026, a pesquisa ouvirá 5.000 eleitores até o dia 29 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

O que mostraram as pesquisas mais recentes?

A expectativa em torno da AtlasIntel aumentou após uma sequência de levantamentos que passaram a apontar vantagem mais consistente de Lula. O Datafolha, divulgado no último sábado, mostrou o presidente com 47% das intenções de voto contra 43% de Flávio Bolsonaro no principal cenário de segundo turno, repetindo exatamente os números registrados um mês antes. No primeiro turno, Lula aparece com 41%, enquanto o senador soma 31%.

Antes disso, BTG/Nexus e CNT/MDA também registraram crescimento da dianteira do presidente. A BTG apontou Lula com 49% contra 43% de Flávio no segundo turno, enquanto a CNT/MDA registrou vantagem ainda maior: 49,3% a 36,8%.

Os levantamentos divulgados ao longo de junho passaram a indicar uma tendência relativamente consistente: Lula estabilizou sua liderança nacional, enquanto Flávio interrompeu a queda observada após o episódio envolvendo Daniel Vorcaro, mas ainda não conseguiu recuperar o terreno perdido.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que a AtlasIntel poderá medir?

A principal expectativa é saber se o movimento observado pelos demais institutos permanece. O levantamento será o primeiro da AtlasIntel após três acontecimentos que dominaram o noticiário político nas últimas semanas, principalmente a operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner (PT-BA), que anunciou licença da liderança do governo nesta quarta, 24.

Embora parte da coleta ocorra simultaneamente ao desdobramento da investigação envolvendo Wagner, a pesquisa poderá indicar se o episódio alterou o ambiente político criado desde maio, quando o desgaste passou a atingir principalmente a candidatura de Flávio Bolsonaro.

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A crise de Flávio continua produzindo efeitos?

Esse será um dos principais pontos observados pelo mercado político. Desde a divulgação dos áudios envolvendo Daniel Vorcaro, praticamente todos os grandes institutos registraram crescimento da vantagem de Lula ou piora dos indicadores do senador.

AtlasIntel, Quaest, Datafolha, BTG/Nexus, CNT/MDA, Meio/Ideia e Real Time Big Data apontaram, em graus diferentes, redução da competitividade de Flávio nos cenários de primeiro e segundo turno.

O Datafolha trouxe um dado considerado relevante para a oposição: embora o senador não tenha recuperado terreno, também deixou de apresentar novas perdas em relação ao levantamento anterior, sugerindo uma possível estabilização após semanas de desgaste.

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O caso Jaques Wagner pode alterar esse cenário?

Essa é outra dúvida que a AtlasIntel ajudará a responder. A coleta ocorre poucos dias depois da operação da Polícia Federal que teve como alvo um nome poderoso do PT. Aliados de Lula trabalham para evitar que as investigações contaminem a campanha presidencial, enquanto integrantes da oposição tentam estabelecer um paralelo entre o caso envolvendo Wagner e o escândalo do Banco Master.

Ainda é cedo para saber se esse novo episódio terá capacidade de alterar a percepção do eleitorado. O próprio Datafolha foi realizado justamente durante a divulgação da operação, o que dificulta medir seu impacto integral. A AtlasIntel poderá oferecer o primeiro retrato nacional produzido após vários dias de repercussão política do caso.

Como será feita a pesquisa?

A AtlasIntel entrevistará 5.000 eleitores até 29 de junho por meio de questionário estruturado aplicado pela internet, com amostra posteriormente ponderada para representar o perfil do eleitorado brasileiro segundo sexo, idade, escolaridade e renda. Segundo o registro apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, o levantamento terá nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

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Pelo tamanho da amostra e pelo momento político em que será divulgado, o levantamento tende a se transformar em um dos principais termômetros da corrida presidencial antes da entrada oficial da campanha. A principal questão será saber se Lula consolida a vantagem observada nas últimas semanas ou se Flávio Bolsonaro começa a interromper o ciclo de desgaste registrado desde o caso envolvendo o Banco Master.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.