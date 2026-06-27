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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa Lula x Flávio após crise na família Bolsonaro

Levantamento testa cenários para a Presidência, avalia lideranças nacionais e inclui perguntas sobre o embate entre Flávio e Michelle e o caso Master

Por Da Redação 27 jun 2026, 15h43 | Atualizado em 27 jun 2026, 15h45
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa presidencial de 2026, prevista para ser divulgada na quarta-feira, 1º de julho, vai além da tradicional medição das intenções de voto. O levantamento combina cenários eleitorais para a sucessão presidencial com blocos destinados a avaliar a imagem das principais lideranças políticas do país e a percepção dos eleitores sobre dois dos temas que mais movimentaram o noticiário nas últimas semanas: a crise interna no bolsonarismo – vídeo com acusações de Michelle Bolsonaro a Flávio Bolsonaro – e o escândalo envolvendo o Banco Master, que, além de atingir diretamente o senador também causou a saída de Jaques Wagner da liderança do governo Lula no Senado.

Registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04582/2026, o levantamento ouvirá 5.000 pessoas entre os dias 25 de junho e 30 de junho. A margem de erro estimada é de apenas um ponto percentual, uma das menores entre os institutos que acompanham regularmente a corrida presidencial.

Quais candidatos aparecem na disputa presidencial?

No principal cenário estimulado, a AtlasIntel testa treze nomes para a Presidência da República. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), o questionário inclui Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Joaquim Barbosa (DC), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP).

O instituto também elaborou um cenário alternativo em que substitui parte dos nomes e testa as candidaturas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ampliando as possibilidades de comparação entre diferentes configurações da disputa.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Quais lideranças também serão avaliadas?

Além das intenções de voto, a pesquisa mede a imagem de personagens centrais do cenário político nacional. Entre eles estão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara, Hugo Motta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o deputado federal Nikolas Ferreira, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e a primeira-dama Janja.

O bloco busca aferir a percepção dos eleitores sobre figuras que, embora não estejam necessariamente na disputa presidencial, exercem influência sobre o debate político e podem desempenhar papel relevante na campanha de 2026.

Como a pesquisa mede a crise no bolsonarismo?

Um dos principais diferenciais do levantamento é um conjunto de perguntas dedicado ao conflito interno envolvendo Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.

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O instituto procura identificar qual dos dois é visto pelo eleitorado como o principal herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro e quem representa com maior fidelidade suas orientações políticas.

A pesquisa também mede o alcance do vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro nas redes sociais, no qual a ex-primeira-dama relata divergências políticas e pessoais com Flávio. O objetivo é avaliar o grau de conhecimento dos eleitores sobre o episódio e seu potencial de influência na reorganização do campo conservador.

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O que será perguntado sobre o Banco Master?

Outro eixo do questionário trata do escândalo envolvendo o Banco Master, tema que passou a ocupar espaço relevante no debate político nas últimas semanas.

A AtlasIntel busca medir qual grupo político os eleitores associam mais diretamente ao caso: aliados do presidente Lula, do ex-presidente Jair Bolsonaro, partidos do Centrão ou todos igualmente.

O levantamento também investiga o nível de conhecimento da população sobre as apurações envolvendo o senador Jaques Wagner, buscando identificar se o episódio alcançou o eleitorado e se pode produzir reflexos na corrida presidencial.

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Por que a pesquisa é aguardada?

A divulgação ocorre em um momento de intensa movimentação da pré-campanha. Nas últimas semanas, diferentes institutos registraram mudanças na disputa presidencial e apontaram oscilações na vantagem do presidente Lula sobre Flávio Bolsonaro.

Ao incorporar temas ligados à sucessão presidencial, à disputa interna no bolsonarismo, à avaliação de lideranças nacionais e ao impacto de episódios recentes da política, a AtlasIntel oferece um retrato mais amplo do ambiente eleitoral. A expectativa é que os resultados permitam avaliar não apenas a intenção de voto dos eleitores, mas também os fatores que podem influenciar a campanha nos próximos meses.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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