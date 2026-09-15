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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra a disputa Lula x Flávio no segundo maior colégio eleitoral do país

Levantamento para as eleições de 2026 consulta eleitores sobre a corrida presidencial, a disputa pelo governo estadual e o Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 20h57
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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A AtlasIntel registrou uma pesquisa em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. O questionário aborda a disputa pela Presidência da República, a corrida pelo governo estadual e a eleição para o Senado, além de consultar os entrevistados sobre a avaliação de governos, a imagem de lideranças políticas, os principais problemas do estado e o posicionamento ideológico.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06996/2026. A coleta está prevista para ocorrer entre 15 e 20 de setembro de 2026, com divulgação em 21 de setembro de 2026. O levantamento prevê 1.800 entrevistas, com margem de erro de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança estimado em 95%.

Como está a disputa pela Presidência em Minas Gerais?

O questionário apresenta uma lista de candidatos à Presidência que inclui Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). Os entrevistados também podem declarar voto branco ou nulo ou responder que não sabem.

A pesquisa ainda testa cinco cenários de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema, Lula contra Renan Santos e Lula contra Escritor Augusto Cury. Em cada simulação, o eleitor pode escolher um dos candidatos, votar em branco ou nulo ou declarar que não sabe.

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Quem aparece na disputa pelo governo de Minas?

Na corrida pelo governo estadual, o questionário inclui Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

A AtlasIntel também apresenta cinco simulações de segundo turno: Patrus Ananias contra Cleitinho Azevedo; Alexandre Kalil contra Cleitinho Azevedo; Gabriel contra Cleitinho Azevedo; Patrus Ananias contra Flávio Roscoe; e Patrus Ananias contra Mateus Simões.

O levantamento consulta ainda a preferência do eleitor por um candidato que dê continuidade à gestão atual do governo de Minas ou por alguém que proponha uma gestão diferente.

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O que a pesquisa pergunta sobre a avaliação dos governos?

Os entrevistados são consultados sobre a aprovação ou desaprovação do desempenho do presidente Lula, do governador Mateus Simões e do prefeito de sua cidade. Em seguida, avaliam cada um deles nas categorias ótimo ou bom, regular, ruim ou péssimo.

O questionário também investiga especificamente a aprovação ou desaprovação da forma como Romeu Zema governou Minas Gerais e pede uma avaliação de seu desempenho à frente do estado.

A pesquisa pergunta se o Brasil e Minas Gerais estão seguindo um bom ou mau caminho. Os entrevistados também podem indicar até três dos principais problemas que afetam o estado.

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Entre as opções estão acesso à saúde, qualidade da educação, criminalidade, corrupção, pobreza e desigualdade social, situação financeira do estado, burocracia e ineficiência estatal, saneamento, inflação e preços altos, mobilidade, violência contra a mulher, carga tributária, meio ambiente, desemprego, habitação, infraestrutura e endividamento das famílias.

Como o eleitor avalia os políticos?

O levantamento mede a imagem positiva ou negativa de 20 líderes políticos, entre eles Lula, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Zema, Mateus Simões, Alexandre Kalil, Cleitinho Azevedo, Patrus Ananias, Aécio Neves, Nikolas Ferreira e outros nomes que aparecem nas disputas nacional e estadual.

Outra pergunta identifica em quais políticos o entrevistado não votaria de jeito nenhum. A questão permite marcar todas as opções consideradas relevantes.

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A AtlasIntel também pergunta como o eleitor se posiciona ideologicamente, com alternativas que incluem direita bolsonarista, direita não bolsonarista, centro, esquerda não lulista, esquerda lulista e ausência de posicionamento definido.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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