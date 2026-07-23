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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mede reação dos brasileiros a possível ameaça ao Pix

Levantamento avalia a percepção dos brasileiros sobre riscos à soberania nacional

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 09h39 | Atualizado em 23 jul 2026, 09h50
Pix - Banco Central - dinheiro
Pix é a plataforma mais usada no Brasil (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Uma nova pesquisa da AtlasIntel vai medir como os brasileiros avaliam uma possível ameaça ao Pix em meio às negociações comerciais entre os governos de Lula e Donald Trump. O questionário investiga se o sistema de pagamentos deveria ser incluído nas tratativas com os Estados Unidos e qual é o grau de preocupação do eleitor com a pressão americana.

A pesquisa começou a ser realizada nesta terça, 22, e segue até a segunda, 27, com 5.000 entrevistados em todo o país. A divulgação está prevista para a terça, 28. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

O Pix deveria entrar nas negociações com os Estados Unidos?

Uma das perguntas apresenta quatro possíveis exigências americanas e pede que os entrevistados digam se o Brasil deveria aceitá-las: zerar tarifas para empresas dos setores automotivo, químico e aeroespacial, eliminar tarifas sobre o etanol americano, deixar de regulamentar plataformas digitais dos Estados Unidos e incluir o Pix nas negociações.

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O formato permitirá medir se os eleitores consideram o sistema de pagamentos um tema negociável em uma disputa comercial ou uma área que deve permanecer fora das concessões brasileiras.

O sistema de pagamentos está ameaçado?

Em outra pergunta, a AtlasIntel questiona diretamente quanto o eleitor considera que o Pix está ameaçado pela pressão do governo dos Estados Unidos.

As respostas variam entre “muito ameaçado”, “algo ameaçado”, “pouco ameaçado” e “nada ameaçado”. Também há a opção para quem não souber responder.

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O resultado deverá mostrar se a controvérsia comercial já produziu preocupação concreta com o funcionamento do sistema ou se o tema ainda é percebido como distante pela maior parte da população.

Como o Pix se conecta à crise comercial?

As perguntas sobre o Pix integram um conjunto de questões relacionadas à tarifa adicional de 25% aplicada pelos Estados Unidos a parte dos produtos brasileiros.

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O levantamento mede o conhecimento dos entrevistados sobre a medida, pergunta se a cobrança é justificada e investiga qual teria sido sua principal motivação: econômica, política interna ou uma tentativa de influenciar a eleição presidencial brasileira.

A pesquisa também questiona quem seria o principal responsável pela falta de acordo entre os dois governos e se o Brasil deveria retaliar os Estados Unidos com base na lei de reciprocidade econômica.

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A pressão americana é vista como ameaça à soberania?

A AtlasIntel pergunta ainda se as tarifas impostas pelos Estados Unidos representam uma ameaça à soberania brasileira.

O questionário também mede o grau de influência atribuído à família Bolsonaro sobre a política tarifária americana e se uma eventual vitória de Lula ou de Flávio Bolsonaro em 2026 poderia alterar as barreiras comerciais.

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Outro ponto é a confiança na capacidade do governo federal de chegar a um acordo com Washington para reduzir as tarifas.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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